Hostinger Horizons -affiliate-ohjelma

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Suorituspohjainen palkkiorakenne

Ansaitse jopa 60 % provisio jokaisesta myynnistä.

Helppo seuranta

Kattava affiliate-hallintapaneeli kampanjoiden seurantaa ja optimointia varten.
Käyttäjälähtöinen affiliate-markkinointi
5 M+
käyttäjää luottaa Hostingeriin
150+
asiakasmaata
20+
vuoden kokemus
5 M+
käyttäjää luottaa Hostingeriin
150+
asiakasmaata
20+
vuoden kokemus

Ansaitse lisää Hostinger AI Builderilla neljässä yksinkertaisessa vaiheessa

01.

Liity ohjelmaan

Rekisteröidy alle minuutissa – se on täysin ilmaista.

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Käytä affiliate-bannereita

Käyttövalmiit markkinointimateriaalit, kaikki yhdessä paikassa.

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Seuraa edistymistäsi

Seuraa ja optimoi kampanjoita tehokkaan affiliate-paneelin avulla.

04.

Maksu työstäsi

Ansaitse jopa 60 % provisio jokaisesta ehdot täyttävästä myynnistä.
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Hyödyllisiä resursseja alkuun pääsemiseksi

Affiliate-materiaalit

Ota kaikki irti kumppanuudestasi Hostinger Horizonsin brändättyjen materiaalien avulla.

Affiliate-ohjelman usein kysytyt kysymykset

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin aloittaaksesi affiliate-liiketoimintasi oikein.

Muuta liikenteesi tuloiksi Hostinger Horizonsin avulla

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