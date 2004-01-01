Ei. Voit jatkaa meneillään olevaa keskustelua tai aloittaa uuden – se on sinun päätettävissäsi. Kummassakin tapauksessa agenttisi muistaa liiketoimintakontekstisi, mieltymyksesi ja aiemmat päätöksesi kaikissa keskusteluissa. Uusi keskustelu ei ole koskaan tyhjä taulu.