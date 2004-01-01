Hostinger-agentit

Valitse tehtävä. Agentit hoitavat homman.

Erikoistuneet AI-asiantuntijat SEO:hon, markkinointiin, sisällöntuotantoon, myyntiin, asiakasviestintään ja liiketoimintasuunnitteluun.
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Valitse tehtävä. Agentit hoitavat homman.

Mitä Hostinger Agents voi tehdä

Liiketoiminta ja strategia

Tarkista ideasi toimivuus, kehitä tarjoustasi ja laadi selkeä suunnitelma.

Liiketoiminta ja strategia

Brändi-identiteetti

Luo logoja ja kuvia, jotka antavat yrityksellesi yhtenäisen ja ammattimaisen ilmeen.

Brändi-identiteetti

Markkinointi ja SEO

Etsi aiheeseen liittyviä avainsanoja, tarkista sivusi ja selvitä, miten voit parantaa sivujesi sijoitusta hakutuloksissa.

Markkinointi ja SEO

Tehtävien ajoitus

Hyödynnä AI:n tukea toistuvissa tehtävissä, päätöksenteossa ja seuraavien vaiheiden suunnittelussa.

Tehtävien ajoitus

Tavallinen AI vs. Hostinger-agentit

Tavallinen AI odottaa ohjeita. Hostinger-agentit opastavat sinua kaikissa vaiheissa.

Yleinen chatbot

  • Odottaa täydellistä kehotetta.
  • Sinun on tiedettävä, mitä kysyä.
  • Antaa yleisluontoisia vastauksia.
  • Loputonta pallottelua.

Hostinger-agentit

  • Lähtee liikkeelle valmiista taidoista.
  • Ohjaa sinua kyselemällä oikeita kysymyksiä.
  • Toimii Hostinger-tilisi kanssa.
  • Antaa kattavia tuloksia.

Ohita kehote. Aloita tehtävällä.

Valitse, mitä haluat saada aikaan, käytä valmiiksi määriteltyä taitoa ja saavuta käytännöllinen tulos, jota voit hyödyntää.
Valitse tehtävä
Noudata ohjattuja vaiheita
Saat käyttövalmiin tuloksen
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Yritysneuvoja

Arvioin ideoitasi, kartoitan kasvumahdollisuuksia ja autan sinua päättämään, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä.
Kirjoitan verkkosivujen tekstejä, blogikirjoituksia ja tuotekuvauksia, jotka puhuttelevat kohdeyleisöäsi.
Selvitän, mitä avainsanoja he käyttävät hauissaan, tunnistan sivustosi menestymistä hidastavat tekijät, ja näytän, millä tavoin kilpailijat ovat sinua edellä.
Laadin sinulle lanseeraussuunnitelman, suunnittelen sisällön kuukaudeksi eteenpäin ja näytän, mitkä kanavat ovat vaivan arvoisia.
Laadin tarvittavat oikeudelliset asiakirjat, selitän sopimukset ennen allekirjoittamista ja autan sinua välttämään kalliita virheitä.
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Käyttötapaukset

Mitä haluat saada tehtyä?

Valitse, mitä haluat saada aikaan, seuraa valmiita ohjeita ja saavuta käytännöllinen tulos, jota voit hyödyntää.

Aikatauluta sosiaalisen median julkaisut

Aikatauluta sosiaalisen median julkaisut

Suunnittele ja julkaise viestejä automaattisesti.
Luo markkinointisisältöä

Luo markkinointisisältöä

Luo mainoksia ja markkinointitekstejä verkkosivustosi pohjalta.
Kirjoita SEO-blogikirjoituksia

Kirjoita SEO-blogikirjoituksia

Luo blogikirjoituksia sisäänrakennetulla avainsanatutkimuksella.
Luo verkkosivuston teksti

Luo verkkosivuston teksti

Luo teksti sivuillesi minuuteissa.
Etsi liidejä ja ota yhteyttä

Etsi liidejä ja ota yhteyttä

Löydä potentiaalisia asiakkaita ja lähetä heille automaattisesti yhteydenottoja.
Kirjoita ammattimaisia sähköposteja

Kirjoita ammattimaisia sähköposteja

Kuvaile tilanne, niin saat viimeistellyn sähköpostiluonnoksen.
Laadi tietosuojakäytännön luonnos

Laadi tietosuojakäytännön luonnos

Luo selkeä ja yrityksellesi räätälöity tietosuojakäytäntö.
Tarkista hinnat

Tarkista hinnat

Kerää palautetta hinnoista, kustannuksista, marginaaleista ja hinnoittelumallista.
Olemme valmiita auttamaan päivittäisissä liiketoiminnassa.
150+
Taidot
Yhdistä jo käyttämäsi työkalut.
1 000
Sovellukset
Yritykset ympäri maailmaa luottavat meihin.
50+
toimintamaata

Valitse, miten aloitat AI-agenttien käytön

1 000 krediittiä joka kuukausi
Päivittyy automaattisesti, toimenpiteitä ei tarvita.
150+ käyttövalmista taitoa
Järjestetty tehtävittäin, sisältäen blogikirjoitukset, SEO-auditoinnit ja mainostekstit.
Yhdistä suosikkisovelluksesi
Käytä Gmailia, Notionia, Slackia, WhatsAppia ja 1 000+ työkalua työnkulussasi.
Luo kuvia, logoja ja brändättyjä visuaalisia elementtejä
Luo visuaalisia elementtejä nopeammin AI:n avulla.
Validoi liikeideoita ja hinnoittelua
Vastaanota palautetta ennen kuin sijoitat aikaa ja rahaa.
Lataa tiedostoja ja seuraa versioita
Esikatsele työtä ja säilytä jokainen versio.
Automatisoi tehtävälistasi
Suunnittele toistuvia tehtäviä ja anna agenttisi hoitaa ne.

24 kuukautta

50 % alennus
9,99
4,99/kk
Suosituin

12 kuukautta

6,99/kk

3 kuukautta

7,99/kk

1 kuukausi

9,99/kk

Uusitaan hintaan 6,99 €/kk. Hinnat eivät sisällä sovellettavia veroja.

Uusitaan hintaan 6,99 €/kk. Hinnat eivät sisällä sovellettavia veroja.

Älä usko vain meidän sanaamme

Katso, mitä asiakkaat ympäri maailmaa kertovat kokemuksistaan Hostingerista.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Nohman perustajat

"Käytämme Hostingeria malliesimerkkinä insinööreillemme tarjotessamme tukea."

Owen Phillips
Owen Phillips
Seppä

"Pystyin hallinnoimaan webhotellia, domainia ja SSL-varmennetta yhdestä paikasta käsin, mikä oli todella virkistävää."

Jordi Robert
Jordi Robert
Markkinointiasiantuntija

”Hostinger on tähän mennessä paras käyttämäni webhotellipalveluntarjoaja. Tuki on loistavaa ja hinnat vailla vertaa.”

Anna Franques
Anna Franques
Digitaalinen suunnittelija & kehittäjä

"Olen suositellut asiakkailleni siirtymistä Hostingeriin. Kaikki on helppoa, ja uusia ominaisuuksia tulee koko ajan."

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Yrittäjä

"Hostingerin yksinkertaisen ohjauspaneelin ansiosta voimme itse hallita WordPress-verkkosivustoamme."

Tuo työkalusi
Yhteydet

Tuo työkalusi

Yhdistä kolmannen osapuolen palvelut, jotta agenttisi voivat käyttää niitä chatin aikana.
Aloita ilmaiseksi
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Kalenteri

Google Kalenteri

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Katso kaikki yhteydet

Usein kysytyt kysymykset

Hostinger Agents on AI-pohjainen sovellus, joka tarjoaa käyttöösi erikoistuneista agenteista muodostuvan tiimin – jokainen on suunniteltu tiettyä liiketoiminta-aluetta varten, kuten strategia, kirjoittaminen, SEO, markkinointi, laki, asiakasviestintä ja myynti. Yhden yleisen chatbotin sijaan saat käyttöösi erikoistuneet asiantuntijat, joiden kanssa voit keskustella milloin tahansa, selkokielellä. Teknistä osaamista ei tarvita.
Se on suunniteltu yksinyrittäjille, sivutoimisille yrittäjille ja pienyrittäjille, jotka hoitavat kaiken itse. Jos olet joskus toivonut, että sinulla olisi strategisti, kirjoittaja, markkinoija tai lakineuvoja käytettävissäsi – juuri siihen Hostinger Agents tarjoaa mahdollisuuden.
Toisin kuin yleiskäyttöiset AI-chatbotit, jokainen Hostinger-agentti on esikoulutettu syvällisellä asiantuntemuksella tiettyä liiketoiminta-aluetta varten. Sinun ei tarvitse luoda täydellistä kehotetta – valitse vain agentti ja taito, ja se opastaa sinut hyödylliseen tulokseen siitä eteenpäin.
Taidot ovat valmiiksi rakennettuja tehtävämalleja jokaisen agentin sisällä. Sen sijaan, että miettisit, mitä kysyä, valitset taidon, ja agentti opastaa sinua tiettyyn lopputulokseen – esimerkiksi blogitekstin kirjoittamisessa, avainsanatutkimuksen tekemisessä tai tietosuojakäytännön luomisessa. Taidot ovat nopeampia, jäsennellympiä ja tuottavat parempia tuloksia kuin tyhjästä keskustelusta aloittaminen.
Ei. Voit jatkaa meneillään olevaa keskustelua tai aloittaa uuden – se on sinun päätettävissäsi. Kummassakin tapauksessa agenttisi muistaa liiketoimintakontekstisi, mieltymyksesi ja aiemmat päätöksesi kaikissa keskusteluissa. Uusi keskustelu ei ole koskaan tyhjä taulu.

Valitse tehtävä. Agentit hoitavat homman.

AI-asiantuntijat suunnitteluun, sisällöntuotantoon, SEO:hon ja myyntiin – valmiina auttamaan sinua.

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