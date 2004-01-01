Kloonaa mikä tahansa verkkosivusto. Muuta sitä tekoälyn avulla.

Liitä URL-osoite luodaksesi minkä tahansa verkkosivuston täysin muokattavana sivustona ja mukauta sitä sitten tekoälyn avulla. Ei koodausta tai mainostoimistoa tarvita.

Luottokorttia ei tarvita

Verkkosivustojen kloonausohjelma, joka antaa sinulle tilaa parantaa

Säilytä mieleisesi rakenne ja muuta sitten ne osat, joista et pidä.
Verkkosivustojen kloonausohjelma, joka antaa sinulle tilaa parantaa

Luo URL-osoitteesta

Liitä linkki mihin tahansa olemassa olevaan verkkosivustoon, niin tekoäly luo sen sisällön, rakenteen ja ulkoasun muokattavaksi sivustoksi, jonka pohjalta voit rakentaa.
Kirjoita sisältöä uudelleen, lisää osioita tai muuta ulkoasua tekoälykeskustelun tai vetämällä ja pudottamalla tapahtuvan muokkaamisen avulla. Säilytä toimiva ja päivitä se, mikä ei toimi.
Muokkaa, isännöi ja julkaise uudelleenluodut verkkosivustosi yhdessä paikassa ilman kehittäjiin tai koodin kirjoittamiseen turvautumista.

Olipa työ mikä tahansa, pääset sinne nopeammin tekoälyn avulla

Migraatiot, uudelleensuunnittelut, asiakasprojektit ja paljon muuta. Ohita toistuvat asennukset ja siirry suoraan olennaiseen työhön.
Olipa työ mikä tahansa, pääset sinne nopeammin tekoälyn avulla

Siirrä aloittamatta alusta

Siirrä sivustosi WordPressistä, toisesta verkkosivustojen rakennustyökalusta tai miltä tahansa muulta alustalta ilman, että jokaista sivua tarvitsee rakentaa manuaalisesti uudelleen.
Päivitä vanhempi sivusto ominaisuuksilla, joita se ei ole aiemmin tukenut, varauksista ja asiakashallintapaneeleista verkkokauppaan.
Aloita olemassa olevasta sivustosta ja muuta sitten sisältöä, rakennetta ja ominaisuuksia sopimaan uudelle brändille, tarjoukselle tai yleisölle.
Tuo asiakkaan olemassa oleva sivusto lähtökohdaksi ja mukauta se sitten määritystesi mukaan ilman manuaalista uudelleenrakentamista.
Luo sivustosi uudelleen ja käytä sitten tekoälyä sisällön mukauttamiseen uusille kielille ja markkinoille.
Muunna olemassa oleva sivusto muokattavaksi testiympäristöksi uusien asettelujen, brändäyksen tai viestinnän testaamiseksi ennen julkaisua.

Kuinka kloonata verkkosivusto tekoälyn avulla

01

Liitä URL-osoite

Syötä verkkosivuston linkki ja pyydä tekoälyä kloonaamaan se. Tekoäly analysoi sen sisällön, asettelun ja rakenteen luodakseen siitä uudelleen muokattavan verkkosivuston.
02

Tarkista ja mukauta

Uudelleenluodut verkkosivustosi on valmis muokattavaksi. Keskustele tekoälyn kanssa kirjoittaaksesi sisältöä uudelleen, päivittääksesi ulkoasua tai lisätäksesi uusia osioita, kunnes kaikki näyttää oikealta.
03

Julkaise yhdellä napsautuksella

Kun olet tyytyväinen verkkosivustoosi, julkaise se yhdellä napsautuksella. Hosting, verkkotunnus ja kaikki tarvittava julkaistavaksi sisältyvät jo hintaan.

Katso, mitä muuta voit rakentaa Hostinger AI Builderilla

Prototyypit

Arvokkaimmat pelaajat

SaaS-sovellukset

Mukautetut tekoälyllä toimivat työkalut

Verkkokauppasovellukset ja -kaupat

Varaussovellukset

Aloita nykyisestä verkkosivustostasi. Pääset seuraavaan versioon nopeammin.

Aloita ilmaiseksi

Luottokorttia ei tarvita

Tekoälyllä tehtyjen verkkosivustojen kloonaajien usein kysytyt kysymykset

Verkkosivustoklooneri on Hostingerin tekoälyn rakennustyökalu, joka luo olemassa olevan verkkosivuston URL-osoitteesta ja tallentaa sen rakenteen, tyylit ja sisällön muokattavaksi, interaktiiviseksi projektiksi. Liitä vain linkki, ja tekoäly rakentaa lähtökohdan, jota voit mukauttaa vapaasti.

Verkkosivustojen kloonaus on tarkoitettu kaikille, joilla on jo verkkosivusto mielessään, olipa se sitten heidän oma, asiakkaan tai sellainen, jolta he ovat siirtymässä pois. Se on erityisen hyödyllinen pienyritysten omistajille vanhentuneen sivuston päivittämiseen ilman toimiston palkkaamista, freelancereille ja toimistoille, jotka rakentavat asiakkaiden verkkosivustoja nopeammin uudelleen, sekä kaikille, jotka siirtyvät toisesta verkkosivustojen rakennustyökalusta, WordPressistä tai vastaavasta alustasta.

Voit luoda uuden version mistä tahansa verkkosivustosta, jonka URL-osoitteen annat, kunhan omistat sen tai sinulla on lupa käyttää sitä. AI Builder analysoi sivuston näkyvän sisällön ja rakenteen luodakseen versiosi. Tulokset voivat vaihdella alkuperäisen sivuston monimutkaisuudesta riippuen.

Kyllä, muokkaaminen on se pointti. Kun verkkosivustosi on luotu, voit muuttaa tekstiä, värejä, kuvia, asettelua ja komponentteja joko valitsemalla elementtejä suoraan tai kuvailemalla muutosta tekoälychatissa.

Kyllä. Jos haluat enemmän hallintaa, täysi koodinmuokkaus on käytettävissä, joten voit mukauttaa visuaalisen editorin ulkopuolella ja skaalata projektia tarpeen mukaan.

Luotu tulos on lähellä lähtökohtaa, ei pikselintarkka kopio. Jotkin asettelut, animaatiot tai erittäin mukautetut elementit eivät välttämättä siirry täysin toiselle tasolle. Voit sen jälkeen muokata mitä tahansa asettelusta sisältöön käyttämällä tekoälykehotteita tai manuaalisia vetämällä ja pudottamalla tehtyjä muokkauksia.

Ei mitään. Liitä vain URL-osoite ja kuvaile sitten haluamasi muutokset selkokielellä. AI Builder hoitaa loput, suunnittelu- tai teknisiä taitoja ei tarvita.

Voit aloittaa ilmaiseksi, ei tarvita luottokorttia. Saat AI-hyvityksiä luodaksesi ja muokkaaksesi ensimmäistä uudelleen luotuasi sivustoa. Kun olet valmis julkaisemaan, valitse maksullinen plan, hosting ja domain ovat jo mukana.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

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