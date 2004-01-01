Kloonaa mikä tahansa verkkosivusto. Muuta sitä tekoälyn avulla.
Verkkosivustojen kloonausohjelma, joka antaa sinulle tilaa parantaa
Luo URL-osoitteesta
Uudelleensuunnittelu tekoälyn avulla
Omista se, mitä rakennat
Olipa työ mikä tahansa, pääset sinne nopeammin tekoälyn avulla
Siirrä aloittamatta alusta
Vanhentuneen sivuston modernisointi
Verkkosivuston mukauttaminen uuteen tarkoitukseen
Luo asiakkaan verkkosivusto uudelleen
Siirry monikieliseen
Prototyyppi ja kokeilu
Kuinka kloonata verkkosivusto tekoälyn avulla
Liitä URL-osoite
Tarkista ja mukauta
Julkaise yhdellä napsautuksella
Katso, mitä muuta voit rakentaa Hostinger AI Builderilla
Tekoälyllä tehtyjen verkkosivustojen kloonaajien usein kysytyt kysymykset
Mikä on verkkosivustojen kloonausohjelma?
Verkkosivustoklooneri on Hostingerin tekoälyn rakennustyökalu, joka luo olemassa olevan verkkosivuston URL-osoitteesta ja tallentaa sen rakenteen, tyylit ja sisällön muokattavaksi, interaktiiviseksi projektiksi. Liitä vain linkki, ja tekoäly rakentaa lähtökohdan, jota voit mukauttaa vapaasti.
Kenelle verkkosivustojen kloonausominaisuus on tarkoitettu?
Verkkosivustojen kloonaus on tarkoitettu kaikille, joilla on jo verkkosivusto mielessään, olipa se sitten heidän oma, asiakkaan tai sellainen, jolta he ovat siirtymässä pois. Se on erityisen hyödyllinen pienyritysten omistajille vanhentuneen sivuston päivittämiseen ilman toimiston palkkaamista, freelancereille ja toimistoille, jotka rakentavat asiakkaiden verkkosivustoja nopeammin uudelleen, sekä kaikille, jotka siirtyvät toisesta verkkosivustojen rakennustyökalusta, WordPressistä tai vastaavasta alustasta.
Voinko kloonata minkä tahansa verkkosivuston?
Voit luoda uuden version mistä tahansa verkkosivustosta, jonka URL-osoitteen annat, kunhan omistat sen tai sinulla on lupa käyttää sitä. AI Builder analysoi sivuston näkyvän sisällön ja rakenteen luodakseen versiosi. Tulokset voivat vaihdella alkuperäisen sivuston monimutkaisuudesta riippuen.
Voinko muokata kloonattua verkkosivustoa?
Kyllä, muokkaaminen on se pointti. Kun verkkosivustosi on luotu, voit muuttaa tekstiä, värejä, kuvia, asettelua ja komponentteja joko valitsemalla elementtejä suoraan tai kuvailemalla muutosta tekoälychatissa.
Voinko muokata koodia?
Kyllä. Jos haluat enemmän hallintaa, täysi koodinmuokkaus on käytettävissä, joten voit mukauttaa visuaalisen editorin ulkopuolella ja skaalata projektia tarpeen mukaan.
Näyttääkö kloonattu verkkosivusto täsmälleen samalta?
Luotu tulos on lähellä lähtökohtaa, ei pikselintarkka kopio. Jotkin asettelut, animaatiot tai erittäin mukautetut elementit eivät välttämättä siirry täysin toiselle tasolle. Voit sen jälkeen muokata mitä tahansa asettelusta sisältöön käyttämällä tekoälykehotteita tai manuaalisia vetämällä ja pudottamalla tehtyjä muokkauksia.
Tarvitsenko koodauskokemusta verkkosivuston kloonaamiseen ja muokkaamiseen?
Ei mitään. Liitä vain URL-osoite ja kuvaile sitten haluamasi muutokset selkokielellä. AI Builder hoitaa loput, suunnittelu- tai teknisiä taitoja ei tarvita.
Onko verkkosivustojen kloonaamisen kokeilu ilmaista?
Voit aloittaa ilmaiseksi, ei tarvita luottokorttia. Saat AI-hyvityksiä luodaksesi ja muokkaaksesi ensimmäistä uudelleen luotuasi sivustoa. Kun olet valmis julkaisemaan, valitse maksullinen plan, hosting ja domain ovat jo mukana.