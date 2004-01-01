Jaa Hostinger AI Builder ja ansaitse jopa 150 USD

Tienaa 20 % summasta, jonka ystäväsi maksaa ensimmäisestä Hostinger Horizons -paketistaan (enintään 150 USD). Lisäksi ystäväsi saa 20 %:n lisäalennuksen.
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Näin se toimii

01

Jaa suosittelulinkkisi

Kopioi mukautettu linkkisi suoraan Hostinger Horizonsista tai suositteluohjauspaneelista ja jaa se ystävillesi.
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Odota, että hän päivittää tilauksen

Saat palkinnon, kun ystäväsi ostavat ensimmäisen Hostinger AI Builder -ohjelmansa ja käyttävät palveluja yli 45 päivää.
03

Maksu tehdystä työstä

Ansaitsemasi tulot maksetaan sinulle PayPalin, pankkisiirron tai Hostinger-saldon kautta.

Auta muita aloittamaan rakentaminen AI:n avulla ja ansaitse palkintoja

Käytä suosittelulinkkiäsi missä tahansa

Käytä suosittelulinkkiäsi missä tahansa

  • Lähetä se suoraan projektia aloittavalle ystävälle
  • Lisää se sisältöösi tai sosiaalisen median esittelyteksteihisi
  • Pudota se yhteisöihisi tai ryhmäkeskusteluihisi
Palkkiosi: 20 % provisio

Palkkiosi: 20 % provisio

Ansaitse palkkioita, kun ystäväsi tilaavat ensimmäisen Hostinger Horizons -pakettinsa ja käyttävät sitä vähintään 45 päivän ajan.

Hostinger Horizons -suosittelijaohjelman usein kysytyt kysymykset

Voit löytää suosituksen linkin jollakin seuraavista tavoista:

  • Suositusten ohjauspaneelista
  • Hostinger AI Builder -alustasta klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa valikon kuvaketta ja valitsemalla "Refer"

Hostingerin suositteluohjelmassa ei ole rajoitusta suositeltujen henkilöiden määrälle. Jaa linkkisi ja mainosta Hostinger Horizonsia niin monelle ystävällesi kuin haluat.

Koska suosittelujen määrää ei ole rajattu, voit myös ansaita rajattomasti. Tienaat 20 % jokaisesta kelvollisesta myynnistä, ja päätät itse, kuinka paljon haluat myydä.

He saavat ylimääräisen 20% alennuksen ensimmäisestä Hostinger AI Builder -sopimuksestaan.

Tarjoamme 30 päivän tyytyväisyystakuun. Se tarkoittaa, että uusilla käyttäjillä on ostotapahtuman jälkeen 30 päivää aikaa pyytää täyttä rahanpalautusta.

Kirjanpitoon ja hallinnollisiin tarkoituksiin vaaditaan 15 ylimääräistä päivää.

Voit valita joko PayPalin tai pankkisiirron viittausten hallintapaneelista.

PayPal lähettää varat päivittäin käyttäjille, jotka ovat saavuttaneet 50 Yhdysvaltain dollarin rajan. Automaation vuoksi saatat kuitenkin saada maksun vasta seuraavana päivänä.

Pankkisiirtoa varten sinun on kerättävä 200 Yhdysvaltain dollaria. Sen jälkeen sinun on odotettava kuukauden viimeiseen torstaihin saakka, jolloin kaikki pankkisiirrot käsitellään. Jos olet oikeutettu palkintoon kyseisen päivän jälkeen, se käsitellään seuraavassa kuussa.

Pankkisi käytänteistä riippuen tilisiirroista voi aiheutua lisämaksuja ja valuuttakurssieroja, jotka voivat vähentää palkkion määrää. Näiden maksujen välttämiseksi kannattaa harkita PayPalin käyttöä.

Löydät Palkintoni -osion suositteluohjauspaneelista. Täällä voit seurata suosituksiasi ja tarkastella sekä maksettuja että odottavia provisioita.

Suosittele & tienaa jopa 150 USD

Ansaitse 20% siitä, mitä ystäväsi maksaa heidän ensimmäisestä Hostinger AI Builder -ohjelmastaan (enintään 150 USD).

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