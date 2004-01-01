Näin se toimii
Jaa suosittelulinkkisi
Odota, että hän päivittää tilauksen
Maksu tehdystä työstä
Auta muita aloittamaan rakentaminen AI:n avulla ja ansaitse palkintoja
Käytä suosittelulinkkiäsi missä tahansa
- Lähetä se suoraan projektia aloittavalle ystävälle
- Lisää se sisältöösi tai sosiaalisen median esittelyteksteihisi
- Pudota se yhteisöihisi tai ryhmäkeskusteluihisi
Palkkiosi: 20 % provisio
Hostinger Horizons -suosittelijaohjelman usein kysytyt kysymykset
Mistä saan suosittelulinkkini?
Voit löytää suosituksen linkin jollakin seuraavista tavoista:
- Suositusten ohjauspaneelista
- Hostinger AI Builder -alustasta klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa valikon kuvaketta ja valitsemalla "Refer"
Kuinka monelle henkilölle voin suositella?
Hostingerin suositteluohjelmassa ei ole rajoitusta suositeltujen henkilöiden määrälle. Jaa linkkisi ja mainosta Hostinger Horizonsia niin monelle ystävällesi kuin haluat.
Kuinka paljon voin ansaita?
Koska suosittelujen määrää ei ole rajattu, voit myös ansaita rajattomasti. Tienaat 20 % jokaisesta kelvollisesta myynnistä, ja päätät itse, kuinka paljon haluat myydä.
Mitä ystäväni saa?
He saavat ylimääräisen 20% alennuksen ensimmäisestä Hostinger AI Builder -sopimuksestaan.
Miksi palkintoni saapumisessa kestää 45 päivää?
Tarjoamme 30 päivän tyytyväisyystakuun. Se tarkoittaa, että uusilla käyttäjillä on ostotapahtuman jälkeen 30 päivää aikaa pyytää täyttä rahanpalautusta.Kirjanpitoon ja hallinnollisiin tarkoituksiin vaaditaan 15 ylimääräistä päivää.
Miten saan ansaitsemani tulot?
Voit valita joko PayPalin tai pankkisiirron viittausten hallintapaneelista.PayPal lähettää varat päivittäin käyttäjille, jotka ovat saavuttaneet 50 Yhdysvaltain dollarin rajan. Automaation vuoksi saatat kuitenkin saada maksun vasta seuraavana päivänä.Pankkisiirtoa varten sinun on kerättävä 200 Yhdysvaltain dollaria. Sen jälkeen sinun on odotettava kuukauden viimeiseen torstaihin saakka, jolloin kaikki pankkisiirrot käsitellään. Jos olet oikeutettu palkintoon kyseisen päivän jälkeen, se käsitellään seuraavassa kuussa.Pankkisi käytänteistä riippuen tilisiirroista voi aiheutua lisämaksuja ja valuuttakurssieroja, jotka voivat vähentää palkkion määrää. Näiden maksujen välttämiseksi kannattaa harkita PayPalin käyttöä.
Miten voin tarkistaa suositusteni tilan?
Löydät Palkintoni -osion suositteluohjauspaneelista. Täällä voit seurata suosituksiasi ja tarkastella sekä maksettuja että odottavia provisioita.