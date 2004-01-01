Mukautettu CRM (Customer Relationship Manager) on työkalu, joka on rakennettu erityisesti liiketoimintasi toiminnan ympärille – pipeline-vaiheesi, yhteystietojesi kentät, seurantaprosessi. Toisin kuin huippuluokan CRM: t, kuten HubSpot tai Salesforce, jotka ovat täynnä ominaisuuksia, joita et ehkä koskaan käytä, mukautettu CRM antaa sinulle juuri sen, mitä tarvitset, etkä mitään. AI Builderin avulla voit rakentaa sellaisen yksinkertaisesti kuvailemalla, miten liiketoiminta toimii – ei tarvita koodausta tai teknistä tietoa.