Rakenna räätälöity CRM, joka toimii yrityksellesi
CRM, joka on rakennettu työnkulkuusi, eikä toisinpäin.
Luo tarpeisiisi räätälöity CRM
Ammattimainen infrastruktuuri
Sisäänrakennettu AI
Tietosi, täysin sinun
Räätälöidyt CRM:t rakennat ilman koodia, vain kehotteella.
Myyntiputki-CRM
Asiakkuuspäällikkö
Helpdesk CRM
WhatsApp CRM
CRM kiinteistönvälitykseen
Miten rakentaa mukautettu CRM AI:n avulla
Kuvaile ideaasi
Mukauta ja testaa
Julkaise yhdellä klikkauksella
Valitse malli. Tee siitä omasi.
Valmiit mallit
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Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
Mukautettu CRM: UKK
Mikä on räätälöity CRM?
Mukautettu CRM (Customer Relationship Manager) on työkalu, joka on rakennettu erityisesti liiketoimintasi toiminnan ympärille – pipeline-vaiheesi, yhteystietojesi kentät, seurantaprosessi. Toisin kuin huippuluokan CRM: t, kuten HubSpot tai Salesforce, jotka ovat täynnä ominaisuuksia, joita et ehkä koskaan käytä, mukautettu CRM antaa sinulle juuri sen, mitä tarvitset, etkä mitään. AI Builderin avulla voit rakentaa sellaisen yksinkertaisesti kuvailemalla, miten liiketoiminta toimii – ei tarvita koodausta tai teknistä tietoa.
Miksi minun pitäisi rakentaa oma CRM:ni sen sijaan, että käyttäisin olemassa olevaa?
Valmiit CRM-järjestelmät toimivat hyvin monille yrityksille, mutta niihin liittyy kompromisseja – kuukausimaksut kasvavat tiimisi mukana, ominaisuudet ovat lukittuna korkeampiin tasoihin, ja työnkulut eivät täysin vastaa tapaasi työskennellä. Oman CRM-järjestelmän rakentaminen Horizonsin avulla tarkoittaa, että saat juuri sellaisen työkalun, jonka yrityksesi tarvitsee, ilman alustarajoituksia, ilman yllättäviä hinnankorotuksia ja ilman, että sinun tarvitsee mukauttaa prosessiasi jonkun toisen ohjelmiston mukaan.
Millaisia CRM-järjestelmiä voin rakentaa Horizonsilla?
Horizons voi rakentaa räätälöidyn CRM-järjestelmän käytännössä mille tahansa yritykselle tai toimialalle – tässä muutamia suosituimmista:
- CRM myyntitiimeille – hallitse liidejä, seuraa kauppoja ja pidä myyntiputkesi liikkeessä.
- CRM voittoa tavoittelemattomille järjestöille – seuraa lahjoittajia, hallitse suhteita ja seuraa varainhankinnan edistymistä.
- CRM asianajotoimistoille – hallitse asiakastapauksia, seuraa viestintää ja pysy aikatauluissa.
- CRM rekrytointiin – seuraa ehdokkaita, hallitse rekrytointiputkia ja tehosta rekrytointiprosessiasi.
- CRM vakuutusasiamiehille – hallitse vakuutuksia, seuraa uusimisia ja vaali asiakassuhteita.
- CRM talousneuvojille – seuraa asiakassalkkuja, seuraa vuorovaikutusta ja hallitse seurantaa.
- CRM konsulteille – hallitse asiakasprojekteja, seuraa laskutettavaa aikaa ja pysy toimitusten tasalla.
Eikö toimialaasi löydy listalta? Jos osaat kuvata, miten yrityksesi hallitsee asiakassuhteita, Horizons voi rakentaa sen ympärille CRM-järjestelmän. Käytännön esimerkkinä siitä, mitä on mahdollista, tutustu oppaaseemme CRM-järjestelmän luomisesta myyntiin – samaa lähestymistapaa voidaan soveltaa mihin tahansa yritystyyppiin.
Tarvitsenko koodaus- tai teknistä osaamista rakentaakseni mukautetun CRM:n?
Ei lainkaan. Horizons käyttää rakentamiseen keskustelupohjaista lähestymistapaa, jota kutsutaan vibekoodaukseksi. Sinä yksinkertaisesti kuvailet, miten yrityksesi toimii, ja AI rakentaa CRM:n sen ympärille reaaliajassa. Haluatko lisätä uuden myyntiputken vaiheen? Sinun täytyy vain pyytää. Tarvitsetko mukautetun yhteystietokentän? Kuvaile se. Haluatko muuttaa asettelua? Kerro Horizonsille, niin se on valmis sekunneissa.
Jos konsepti on sinulle uusi, vibekoodausoppaamme antaa sinulle tarvittavat ohjeet päästäksesi alkuun.
Voiko tiimini käyttää CRM:ää yhdessä?
Kyllä – Horizonsissa on integroitu taustaohjelma, joka sisältää sisäänrakennetut käyttäjätilit ja pääsynhallinnan. Voit päättää tarkalleen, kuka voi kirjautua sisään, mitä he voivat nähdä ja mitä he voivat tehdä – ilman ulkoisten järjestelmien tai tietokantojen asennusta.
Mitä jos minun täytyy tehdä muutoksia yritykseni kasvaessa?
CRM:n päivittäminen on yhtä helppoa kuin sen rakentaminen. Palaa projektiin, avaa se ja jatka keskustelua AI Builderin kanssa – kuvaile, mitä haluat muuttaa ja se hoitaa loput. Se on osa vibe-koodauskokemusta, kehittäjiä ei tarvita.
Ja jos sinulla on tekninen tausta tai haluat laajentaa linjaa pidemmälle, AI Builder antaa sinulle täyden pääsyn koodiin – niin voit ottaa sen niin pitkälle kuin haluat.
Mistä aloitan Horizonsin mukautetun CRM-rakentajan kanssa?
Juuri tästä – klikkaa vain ”Aloita ilmaiseksi”. Luottokorttia ei tarvita. Kun olet kirjautunut sisään, saat 5 AI-krediittiä, joilla voit aloittaa rakentamisen heti. Krediittien kulutus riippuu kunkin komennon monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat alle yhden krediitin, kun taas laajemmat rakennelmat saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät kuvaamaan CRM-järjestelmääsi, herättävän sen eloon ja saamaan aidon käsityksen Horizonsista ennen kuin sitoudut mihinkään.
Hyvä tietää: AI-krediittejä käytetään myös CRM:n AI-ominaisuuksien – kuten chatbotin tai älykkään haun – käynnistämiseen, mutta vain silloin, kun käyttäjäsi ovat todella vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli ja domain sisältyvät jo hintaan, joten sinun ei tarvitse määrittää mitään muuta – paina vain "Julkaise" ja CRM:si julkaistaan.
Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.