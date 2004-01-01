Rakenna räätälöity CRM, joka toimii yrityksellesi

Luo tarpeisiisi räätälöityjä CRM-sovelluksia yksinkertaisesti keskustelemalla tekoälyn kanssa. Seuraa liidejä, hallinnoi yhteystietoja ja tee enemmän kauppoja – kaikki yhdessä paikassa, ilman teknistä asennusta.
Aloita ilmaiseksi

Maksulliset paketit alkaen vain 2,99 €/kk

Rakenna räätälöity CRM, joka toimii yrityksellesi

CRM, joka on rakennettu työnkulkuusi, eikä toisinpäin.

Kaikki tarvitsemasi mukautetun CRM:n rakentamiseen, julkaisuun ja pyörittämiseen yhdessä paikassa.

Luo tarpeisiisi räätälöity CRM

Kuvaile, miten yrityksesi toimii, ja AI Builder rakentaa CRM: n, joka sopii täsmälleen työprosessiisi – pipeline, etiketit, seurannan rytmi.

Ammattimainen infrastruktuuri

Ammattimainen webhotelli, yksilöity domain ja yrityssähköposti yhdessä paikassa – kaikki mitä tarvitaan luottamuksen rakentamiseen yleisösi kanssa.

Sisäänrakennettu AI

Luo vastauksia sekunneissa, ota käyttöön 24/7 asiakastukichatbotti ja pidä yrityksesi toiminnassa silloinkin kun nukut.

Tietosi, täysin sinun

Toisin kuin tavalliset CRM:t, jotka lukitsevat sinut niiden alustalle, AI Builderin rakentama CRM antaa sinulle täyden omistusoikeuden – suojaa sinua hintojen noususta, ominaisuuksien muutoksista ja alustan lukitsemisesta.
CRM, joka on rakennettu työnkulkuusi, eikä toisinpäin.

Räätälöidyt CRM:t rakennat ilman koodia, vain kehotteella.

Yksinkertaisista yhteyshenkilönhallintajärjestelmistä täysin räätälöityihin myyntiputkiin – tutustu suosittuihin CRM-esimerkkeihin tai hyppää suoraan valmiin kehotteen pariin ja aloita rakentaminen sekunneissa.
Räätälöidyt CRM:t rakennat ilman koodia, vain kehotteella.

Myyntiputki-CRM

Hallitse liidejä ja kauppoja yhdessä paikassa, ja kasvata tulojasi ilman CRM-lisenssiä.Aloita rakentaminen
Pidä kaikki asiakastietosi, viestintähistoria ja tärkeät päivämäärät yhdessä paikassa – jotta jokainen vuorovaikutus tuntuu henkilökohtaiselta eikä mikään jää huomaamatta.Aloita rakentaminen
Auta tukitiimiäsi pysymään ajan tasalla jokaisesta asiakaspyynnöstä – hallitse tikettejä, määritä agentteja, seuraa vastausaikoja ja ratkaise ongelmia nopeammin.Aloita rakentaminen
Rakenna mukautettu CRM WhatsApp-yrityksellesi – hallitse liidejä, seuraa keskusteluja ja päätä kaupat nopeammin.Aloita rakentaminen
Auta agentteja hallitsemaan liidejä, seuraamaan kiinteistönäyttöjä ja tekemään kauppoja nopeammin.Aloita rakentaminen

Miten rakentaa mukautettu CRM AI:n avulla

01

Kuvaile ideaasi

Kuvaile, miten yrityksesi toimii, ja AI rakentaa sen ympärille CRM:n, tai aloita suoraan jollakin suunnittelijoidemme luomista malleista. Koodausta ei tarvita.
02

Mukauta ja testaa

Tee CRM:stäsi aidosti omannäköisesi. Keskustele AI:n kanssa mukauttaaksesi työnkulkuja, liiketoimintalogiikkaa, käyttäjärooleja ja käyttöoikeuksia – ja esikatsele livenä ennen julkaisua.
03

Julkaise yhdellä klikkauksella

Klikkaa julkaisupainiketta, niin räätälöity CRM-järjestelmäsi on käyttövalmis – tiimisi voi aloittaa liidien hallinnan ja kauppojen solmimisen heti, ilman teknisiä asennustoimenpiteitä.

Valitse malli. Tee siitä omasi.

Valitse ammattimaisesti suunniteltu malli, mukauta sitä tekoälyllä tai visuaalisilla muokkauksilla ja saat verkkosivustosi verkkoon nopeammin.

Valmiit mallit

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tarvitsetko lisää ohjeita?

Tutustu kattaviin opetusohjelmiin, käyttöoppaisiin ja vaiheittaisiin ohjeisiin, jotka vievät sinut aloittelijasta AI-ammattilaiseksi hetkessä. Saat kaiken tarvitsemasi ensimmäisen AI-projektisi rakentamiseen ja paljon muuta.
Aloitusopas

Aloitusopas

Tutoriaali
Video
Paranna kehotteitasi

Paranna kehotteitasi

Tutoriaali
Video
Vältä nämä yleiset virheet

Vältä nämä yleiset virheet

Tutoriaali
Video

Katso, mitä muuta Horizons voi rakentaa yrityksellesi

WhatsApp CRM

Sisäiset työkalut

Yrityksen esittely

Verkkokauppasovellukset ja -kaupat

Mukautettu varaussivu ja -sovellus

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis julkaisemaan mukautetun CRM:si?

Aloita ilmaiseksi

Luottokorttia ei tarvita

Mukautettu CRM: UKK

Mukautettu CRM (Customer Relationship Manager) on työkalu, joka on rakennettu erityisesti liiketoimintasi toiminnan ympärille – pipeline-vaiheesi, yhteystietojesi kentät, seurantaprosessi. Toisin kuin huippuluokan CRM: t, kuten HubSpot tai Salesforce, jotka ovat täynnä ominaisuuksia, joita et ehkä koskaan käytä, mukautettu CRM antaa sinulle juuri sen, mitä tarvitset, etkä mitään. AI Builderin avulla voit rakentaa sellaisen yksinkertaisesti kuvailemalla, miten liiketoiminta toimii – ei tarvita koodausta tai teknistä tietoa.

Valmiit CRM-järjestelmät toimivat hyvin monille yrityksille, mutta niihin liittyy kompromisseja – kuukausimaksut kasvavat tiimisi mukana, ominaisuudet ovat lukittuna korkeampiin tasoihin, ja työnkulut eivät täysin vastaa tapaasi työskennellä. Oman CRM-järjestelmän rakentaminen Horizonsin avulla tarkoittaa, että saat juuri sellaisen työkalun, jonka yrityksesi tarvitsee, ilman alustarajoituksia, ilman yllättäviä hinnankorotuksia ja ilman, että sinun tarvitsee mukauttaa prosessiasi jonkun toisen ohjelmiston mukaan.

Horizons voi rakentaa räätälöidyn CRM-järjestelmän käytännössä mille tahansa yritykselle tai toimialalle – tässä muutamia suosituimmista:

  • CRM myyntitiimeille – hallitse liidejä, seuraa kauppoja ja pidä myyntiputkesi liikkeessä.
  • CRM voittoa tavoittelemattomille järjestöille – seuraa lahjoittajia, hallitse suhteita ja seuraa varainhankinnan edistymistä.
  • CRM asianajotoimistoille – hallitse asiakastapauksia, seuraa viestintää ja pysy aikatauluissa.
  • CRM rekrytointiin – seuraa ehdokkaita, hallitse rekrytointiputkia ja tehosta rekrytointiprosessiasi.
  • CRM vakuutusasiamiehille – hallitse vakuutuksia, seuraa uusimisia ja vaali asiakassuhteita.
  • CRM talousneuvojille – seuraa asiakassalkkuja, seuraa vuorovaikutusta ja hallitse seurantaa.
  • CRM konsulteille – hallitse asiakasprojekteja, seuraa laskutettavaa aikaa ja pysy toimitusten tasalla.

Eikö toimialaasi löydy listalta? Jos osaat kuvata, miten yrityksesi hallitsee asiakassuhteita, Horizons voi rakentaa sen ympärille CRM-järjestelmän. Käytännön esimerkkinä siitä, mitä on mahdollista, tutustu oppaaseemme CRM-järjestelmän luomisesta myyntiin – samaa lähestymistapaa voidaan soveltaa mihin tahansa yritystyyppiin.

Ei lainkaan. Horizons käyttää rakentamiseen keskustelupohjaista lähestymistapaa, jota kutsutaan vibekoodaukseksi. Sinä yksinkertaisesti kuvailet, miten yrityksesi toimii, ja AI rakentaa CRM:n sen ympärille reaaliajassa. Haluatko lisätä uuden myyntiputken vaiheen? Sinun täytyy vain pyytää. Tarvitsetko mukautetun yhteystietokentän? Kuvaile se. Haluatko muuttaa asettelua? Kerro Horizonsille, niin se on valmis sekunneissa.

Jos konsepti on sinulle uusi, vibekoodausoppaamme antaa sinulle tarvittavat ohjeet päästäksesi alkuun.

Kyllä – Horizonsissa on integroitu taustaohjelma, joka sisältää sisäänrakennetut käyttäjätilit ja pääsynhallinnan. Voit päättää tarkalleen, kuka voi kirjautua sisään, mitä he voivat nähdä ja mitä he voivat tehdä – ilman ulkoisten järjestelmien tai tietokantojen asennusta.

CRM:n päivittäminen on yhtä helppoa kuin sen rakentaminen. Palaa projektiin, avaa se ja jatka keskustelua AI Builderin kanssa – kuvaile, mitä haluat muuttaa ja se hoitaa loput. Se on osa vibe-koodauskokemusta, kehittäjiä ei tarvita.

Ja jos sinulla on tekninen tausta tai haluat laajentaa linjaa pidemmälle, AI Builder antaa sinulle täyden pääsyn koodiin – niin voit ottaa sen niin pitkälle kuin haluat.

Juuri tästä – klikkaa vain ”Aloita ilmaiseksi”. Luottokorttia ei tarvita. Kun olet kirjautunut sisään, saat 5 AI-krediittiä, joilla voit aloittaa rakentamisen heti. Krediittien kulutus riippuu kunkin komennon monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat alle yhden krediitin, kun taas laajemmat rakennelmat saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät kuvaamaan CRM-järjestelmääsi, herättävän sen eloon ja saamaan aidon käsityksen Horizonsista ennen kuin sitoudut mihinkään.

Hyvä tietää: AI-krediittejä käytetään myös CRM:n AI-ominaisuuksien – kuten chatbotin tai älykkään haun – käynnistämiseen, mutta vain silloin, kun käyttäjäsi ovat todella vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Kun olet valmis julkaisemaan, vaihda vain johonkin maksullisista paketeistamme. Webhotelli ja domain sisältyvät jo hintaan, joten sinun ei tarvitse määrittää mitään muuta – paina vain "Julkaise" ja CRM:si julkaistaan.

Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.