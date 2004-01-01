Esittele töitäsi esittelysivustolla tai -sovelluksella
Kaikki mitä tarvitset hyvän ensivaikutelman luomiseen.
Vie työsi verkkoon hetkessä
Kaikki kasvun vauhdittamiseksi
Tule löydetyksi oikeiden asiakkaiden toimesta
Kerää liidejä ja asiakaskyselyitä
Verkkonäkyvyytesi, rakennettu omalla tavallasi
Yrityksen verkkosivusto
Interaktiivinen asiakasportaali
Verkkoportfolio
Henkilöbrändin verkkosivusto
Miten rakentaa esittelysivusto tai -sovellus AI:n avulla
Kuvaile ideaasi
Mukauta ja testaa
Julkaise yhdellä napsautuksella
Valitse malli. Tee siitä omasi.
Valmiit mallit
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Jane (marketing consultant)
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Paranna kehotteitasi
Vältä nämä yleiset virheet
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Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
Yrityksen esittelysivusto ja -sovellus: UKK
Mikä on yrityksen esittelysivusto?
Business showcase-sivusto on ammattimainen online-läsnäolo – paikka, jossa potentiaaliset asiakkaat voivat löytää sinut, tutkia työtäsi ja päättää ottaa yhteyttä. Suuri showcase sisältää tyypillisesti portfolio- tai projektisivuja, palvelusivuja, tapaustutkimuksia, asiakastodistuksia ja selkeää tapaa tilata puhelu tai ottaa yhteyttä – tarkka yhdistelmä riippuu liiketoimintatyypistäsi. Toisin kuin perusverkkosivuilla, se on suunniteltu antamaan vahva ensivaikutelma ja muuttaakseen kävijät asiakkaiksi. AI Builderilla voit rakentaa sellaisen, joka sisältää täsmälleen mitä tarvitset – vain kuvaile se ja AI hoitaa loput.
Kuka voi rakentaa esittelysivuston tai sovelluksen AI Builderilla?
Kuka tahansa, joka haluaa näyttää ammattimaiselta verkossa ja hankkia lisää asiakkaita – freelancereista, taiteilijoista, konsulteista, valmentajista, toimistoista, pienyrittäjistä ja muista. Jos yrityksesi tarvitsee ammattimaisen verkkonäkyvyyden, Horizons voi rakentaa esittelyn, joka sopii työskentelytapaasi.
Miten luon esittelysivuston ilman teknistä osaamista?
Horizons käyttää rakentamiseen keskustelupohjaista lähestymistapaa, jota kutsutaan vibekoodaukseksi. Kuvaile haluamasi selkokielellä, ja AI rakentaa sen puolestasi reaaliajassa.
Haluatko lisätä portfoliogallerian? Kysy vain. Tarvitsetko yhteydenottolomakkeen? Kuvaile se. Haluatko muuttaa ulkoasua vastaamaan brändisi värejä? Kerro Horizonsille, niin se on valmis sekunneissa.
Se toimii myös yli 80 kielellä, joten voit rakentaa omin sanoin – teknistä sanastoa ei tarvita. Jos konsepti on sinulle uusi, vibekoodausoppaamme antaa sinulle tarvittavat ohjeet päästäksesi alkuun.
Voinko luoda asiakasportaalin AI Builderilla?
Kyllä – ja tässä Horizons todella erottuu. Sen integroidun taustaohjelmiston ansiosta voit rakentaa täysin mukautetun asiakasportaalin käyttäjätunnuksilla, tiedostojen jakamisella, projektipäivityksillä ja muulla – kaikki omalla brändilläsi. Asiakkaasi saavat ammattimaisen, omistetun tilan pysyäkseen ajan tasalla, ja sinä saat täyden hallinnan siitä, mitä he näkevät ja tekevät.
Näkyykö esittelysivustoni Googlessa?
Kyllä, esittelysivustosi sisältää sisäänrakennetun hakukoneoptimoinnin, joka hoidetaan automaattisesti alusta alkaen. Keskeiset tekniset tiedostot, kuten sitemap.xml, robots.txt ja llms.txt, luodaan sinulle automaattisesti, jotta hakukoneet ja tekoälytyökalut, kuten ChatGPT ja Perplexity, voivat ymmärtää sisältöäsi – ilman teknisiä asetuksia sinun puoleltasi.
Voit myös yhdistää markkinointi-integraatioita mainostaaksesi esittelysivustoasi ja tavoittaaksesi uusia asiakkaita tärkeimmillä kanavilla.
Mitä jos minun on tehtävä muutoksia, kun yritykseni kasvaa?
Esittelysivustosi tai -sovelluksesi päivittäminen on yhtä helppoa kuin sen rakentaminen. Palaa vain projektiisi, avaa se ja jatka keskustelua Horizonsin kanssa – kuvaile, mitä haluat muuttaa, ja se hoitaa loput. Se on kaikki osa vaivatonta koodauskokemusta, eikä kehittäjää tarvita.
Ja jos sinulla on tekninen tausta tai haluat skaalata sitä myöhemmin, Horizons antaa sinulle täyden pääsyn koodiin – näin voit viedä sen niin pitkälle kuin tarvitset.
Kuinka paljon esittelysivuston tai sovelluksen rakentaminen Horizonsin avulla maksaa?
Voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet rekisteröitynyt, saat 5 AI-krediittiä, joilla voit aloittaa rakentamisen heti. Krediittien käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat vähemmän kuin krediitin, suuremmat koontiversiot saattavat käyttää enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät kuvailemaan esittelysivustoasi tai -sovellustasi, näkemään sen heräämisen eloon ja saamaan todellisen tuntuman Horizonsiin ennen kuin sitoudut mihinkään.
Hyvä tietää: AI-krediittejä käytetään myös verkkosivustosi tai sovelluksesi AI-ominaisuuksien, kuten chatbotin tai älykkään haun käynnistämiseen – mutta vain silloin, kun käyttäjäsi ovat todella vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Kun olet valmis julkaisemaan, maksulliset paketit alkavat hinnasta 2,99 €/kk ja sisältävät webhotellin ja domainin, joten sinun ei tarvitse määrittää mitään muuta. Paina vain julkaisupainiketta, niin esittelysi julkaistaan.
Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.
Kuinka Horizons eroaa Hostingerin kotisivukoneesta yritysesittelyyn?
Hostinger tarjoaa kaksi tapaa rakentaa yrityksen esittelysivusto – Horizonsin vibekoodausalustan ja Hostingerin vedä ja pudota -kotisivukoneen – ja eron voi päätellä jo nimestä.
Hostingerin kotisivukoneella voit aloittaa mallista tai luoda yrityksen verkkosivuston kuvauksen pohjalta ja mukauttaa sitä sitten vetämällä ja pudottamalla valmiita elementtejä. Se sopii erinomaisesti kaikille, jotka tarvitsevat selkeän ja yksinkertaisen yritysportfoliosivuston, joka on nopeasti käyttövalmis.
Horizons käyttää keskustelupohjaista lähestymistapaa – keskustelet AI:n kanssa ja se soveltaa muutoksia reaaliajassa, mikä antaa sinulle paljon enemmän mukauttamisvapautta. Sen avulla voit myös rakentaa edistyneempiä projekteja, kuten asiakasportaaleja käyttäjien kirjautumisten ja jäsenyystoimintojen avulla, integroidun taustajärjestelmän ansiosta. Ja niille, jotka sitä haluavat, on saatavilla myös täysi koodin käyttöoikeus.
Molemmat työkalut on rakennettu ihmisille, joilla ei ole teknistä tietämystä – ero riippuu siitä, miten haluat rakentaa ja kuinka paljon joustavuutta tarvitset.