Esittele töitäsi esittelysivustolla tai -sovelluksella

Portfoliosivustoista interaktiivisiin asiakasportaaleihin – rakenna ammattimainen verkkonäkyvyys, joka tekee vahvan ensivaikutelman, esittelee työtäsi ja muuttaa vierailijat asiakkaiksi.
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Maksulliset paketit alkaen vain 2,99 €/kk

Esittele töitäsi esittelysivustolla tai -sovelluksella

Kaikki mitä tarvitset hyvän ensivaikutelman luomiseen.

Rakenna, julkaise ja kasvata verkkonäkyvyyttäsi – kaikki yhdessä paikassa, ilman teknistä osaamista.

Vie työsi verkkoon hetkessä

Luo ammattimainen esittelysivusto tai verkkosovellus, joka näyttää upealta millä tahansa laitteella – keskustele AI:n kanssa tai valitse malli päästäksesi alkuun vain muutamassa minuutissa.

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

Webhotelli, domain ja sähköposti – kaikki sisältyy hintaan. Markkinointi- ja maksutyökalujen helppo käyttöönotto: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja paljon muuta.

Tule löydetyksi oikeiden asiakkaiden toimesta

Hyödynnä markkinoinnin integraatioita tavoittaaksesi uusia asiakkaita juuri niissä kanavissa, joilla on eniten merkitystä.

Kerää liidejä ja asiakaskyselyitä

Lisää esittelysivustollesi mukautettu yhteydenottolomake ja muuta kävijät potentiaalisiksi asiakkaiksi – jokainen tiedustelu saapuu suoraan sähköpostilaatikkoosi, valmiina jatkokäsittelyyn.
Kaikki mitä tarvitset hyvän ensivaikutelman luomiseen.

Verkkonäkyvyytesi, rakennettu omalla tavallasi

Tutustu suosittuihin esittelysivusto- ja sovellusesimerkkeihin ideoiden herättämiseksi, tai hyppää suoraan valmiin kehotteen pariin ja aloita rakentaminen sekunneissa.
Verkkonäkyvyytesi, rakennettu omalla tavallasi

Yrityksen verkkosivusto

Luo ammattimainen verkkonäkyvyys, joka korostaa palveluitasi, kertoo tarinasi ja muuttaa vierailijat asiakkaiksi.Aloita rakentaminen
Tarjoa asiakkaillesi brändätty tila, jossa he voivat tarkastella projektipäivityksiä, jakaa tiedostoja ja pysyä ajan tasalla – kaikki yhdessä paikassa.Aloita rakentaminen
Esittele työsi kauniisti ja anna projektiesi puhua puolestaan – suunnittelijaa tai kehittäjää ei tarvita.Aloita rakentaminen
Rakenna verkkokoti osaamisellesi – jaa tarinasi, esittele töitäsi ja kasvata yleisöäsi.Aloita rakentaminen

Miten rakentaa esittelysivusto tai -sovellus AI:n avulla

01

Kuvaile ideaasi

Kuvaile mielessäsi oleva esittelysivusto tai -sovellus ja katso, kuinka se herää eloon – tai valitse malli päästäksesi alkuun vielä nopeammin.
02

Mukauta ja testaa

Hienosäädä suunnitteluasi keskustelemalla tekoälyn kanssa – lisää työsi, säädä jokaista yksityiskohtaa, kunnes se tuntuu täysin oikealta, ja esikatsele sitä livenä ennen julkaisua.
03

Julkaise yhdellä napsautuksella

Yhdellä napsautuksella esittelysi on julkaistu – valmiina tekemään vaikutuksen asiakkaisiin ja voittamaan uutta liiketoimintaa, ilman teknistä asennusta.

Valitse malli. Tee siitä omasi.

Valitse ammattimaisesti suunniteltu malli, mukauta sitä tekoälyllä tai visuaalisilla muokkauksilla ja saat verkkosivustosi verkkoon nopeammin.

Valmiit mallit

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

Tarvitsetko lisää opastusta?

Tutustu kattaviin opetusohjelmiin, käyttöoppaisiin ja vaiheittaisiin ohjeisiin, jotka vievät sinut aloittelijasta AI-ammattilaiseksi hetkessä. Saat kaiken tarvitsemasi ensimmäisen AI-projektisi rakentamiseen ja paljon muuta.
Aloitusopas

Aloitusopas

Tutoriaali
Video
Paranna kehotteitasi

Paranna kehotteitasi

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Vältä nämä yleiset virheet

Vältä nämä yleiset virheet

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Sisäiset työkalut

Räätälöity CRM

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis esittelemään yritystäsi verkossa?

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Luottokorttia ei tarvita

Yrityksen esittelysivusto ja -sovellus: UKK

Business showcase-sivusto on ammattimainen online-läsnäolo – paikka, jossa potentiaaliset asiakkaat voivat löytää sinut, tutkia työtäsi ja päättää ottaa yhteyttä. Suuri showcase sisältää tyypillisesti portfolio- tai projektisivuja, palvelusivuja, tapaustutkimuksia, asiakastodistuksia ja selkeää tapaa tilata puhelu tai ottaa yhteyttä – tarkka yhdistelmä riippuu liiketoimintatyypistäsi. Toisin kuin perusverkkosivuilla, se on suunniteltu antamaan vahva ensivaikutelma ja muuttaakseen kävijät asiakkaiksi. AI Builderilla voit rakentaa sellaisen, joka sisältää täsmälleen mitä tarvitset – vain kuvaile se ja AI hoitaa loput.

Kuka tahansa, joka haluaa näyttää ammattimaiselta verkossa ja hankkia lisää asiakkaita – freelancereista, taiteilijoista, konsulteista, valmentajista, toimistoista, pienyrittäjistä ja muista. Jos yrityksesi tarvitsee ammattimaisen verkkonäkyvyyden, Horizons voi rakentaa esittelyn, joka sopii työskentelytapaasi.

Horizons käyttää rakentamiseen keskustelupohjaista lähestymistapaa, jota kutsutaan vibekoodaukseksi. Kuvaile haluamasi selkokielellä, ja AI rakentaa sen puolestasi reaaliajassa.

Haluatko lisätä portfoliogallerian? Kysy vain. Tarvitsetko yhteydenottolomakkeen? Kuvaile se. Haluatko muuttaa ulkoasua vastaamaan brändisi värejä? Kerro Horizonsille, niin se on valmis sekunneissa.

Se toimii myös yli 80 kielellä, joten voit rakentaa omin sanoin – teknistä sanastoa ei tarvita. Jos konsepti on sinulle uusi, vibekoodausoppaamme antaa sinulle tarvittavat ohjeet päästäksesi alkuun.

Kyllä – ja tässä Horizons todella erottuu. Sen integroidun taustaohjelmiston ansiosta voit rakentaa täysin mukautetun asiakasportaalin käyttäjätunnuksilla, tiedostojen jakamisella, projektipäivityksillä ja muulla – kaikki omalla brändilläsi. Asiakkaasi saavat ammattimaisen, omistetun tilan pysyäkseen ajan tasalla, ja sinä saat täyden hallinnan siitä, mitä he näkevät ja tekevät.

Kyllä, esittelysivustosi sisältää sisäänrakennetun hakukoneoptimoinnin, joka hoidetaan automaattisesti alusta alkaen. Keskeiset tekniset tiedostot, kuten sitemap.xml, robots.txt ja llms.txt, luodaan sinulle automaattisesti, jotta hakukoneet ja tekoälytyökalut, kuten ChatGPT ja Perplexity, voivat ymmärtää sisältöäsi – ilman teknisiä asetuksia sinun puoleltasi.

Voit myös yhdistää markkinointi-integraatioita mainostaaksesi esittelysivustoasi ja tavoittaaksesi uusia asiakkaita tärkeimmillä kanavilla.

Esittelysivustosi tai -sovelluksesi päivittäminen on yhtä helppoa kuin sen rakentaminen. Palaa vain projektiisi, avaa se ja jatka keskustelua Horizonsin kanssa – kuvaile, mitä haluat muuttaa, ja se hoitaa loput. Se on kaikki osa vaivatonta koodauskokemusta, eikä kehittäjää tarvita.

Ja jos sinulla on tekninen tausta tai haluat skaalata sitä myöhemmin, Horizons antaa sinulle täyden pääsyn koodiin – näin voit viedä sen niin pitkälle kuin tarvitset.

Voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet rekisteröitynyt, saat 5 AI-krediittiä, joilla voit aloittaa rakentamisen heti. Krediittien käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat vähemmän kuin krediitin, suuremmat koontiversiot saattavat käyttää enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät kuvailemaan esittelysivustoasi tai -sovellustasi, näkemään sen heräämisen eloon ja saamaan todellisen tuntuman Horizonsiin ennen kuin sitoudut mihinkään.

Hyvä tietää: AI-krediittejä käytetään myös verkkosivustosi tai sovelluksesi AI-ominaisuuksien, kuten chatbotin tai älykkään haun käynnistämiseen – mutta vain silloin, kun käyttäjäsi ovat todella vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Kun olet valmis julkaisemaan, maksulliset paketit alkavat hinnasta 2,99 €/kk ja sisältävät webhotellin ja domainin, joten sinun ei tarvitse määrittää mitään muuta. Paina vain julkaisupainiketta, niin esittelysi julkaistaan.

Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.

Hostinger tarjoaa kaksi tapaa rakentaa yrityksen esittelysivusto – Horizonsin vibekoodausalustan ja Hostingerin vedä ja pudota -kotisivukoneen – ja eron voi päätellä jo nimestä.

Hostingerin kotisivukoneella voit aloittaa mallista tai luoda yrityksen verkkosivuston kuvauksen pohjalta ja mukauttaa sitä sitten vetämällä ja pudottamalla valmiita elementtejä. Se sopii erinomaisesti kaikille, jotka tarvitsevat selkeän ja yksinkertaisen yritysportfoliosivuston, joka on nopeasti käyttövalmis.

Horizons käyttää keskustelupohjaista lähestymistapaa – keskustelet AI:n kanssa ja se soveltaa muutoksia reaaliajassa, mikä antaa sinulle paljon enemmän mukauttamisvapautta. Sen avulla voit myös rakentaa edistyneempiä projekteja, kuten asiakasportaaleja käyttäjien kirjautumisten ja jäsenyystoimintojen avulla, integroidun taustajärjestelmän ansiosta. Ja niille, jotka sitä haluavat, on saatavilla myös täysi koodin käyttöoikeus.

Molemmat työkalut on rakennettu ihmisille, joilla ei ole teknistä tietämystä – ero riippuu siitä, miten haluat rakentaa ja kuinka paljon joustavuutta tarvitset.

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