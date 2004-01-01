Rakenna sisäisiä työkaluja, joita tiimisi todella käyttää
Tiimisi ansaitsee parempaa kuin taulukot.
Liiku nopeammin oikeilla työkaluilla
Kaikki kasvun vauhdittamiseksi
Tee työkaluistasi älykkäämpiä AI:n avulla
Tallenna ja hallinnoi tietojasi helposti
Joitakin mukautettuja sisäisiä työkaluja, joita voit rakentaa AI Builderilla
Myyntikoontinäyttö
Projektiseuranta
Tehtävien priorisointityökalu
Myyntiesitysten laatija
AI-chatbotti
Työntekijän perehdytysportaali
Kuinka luoda sisäinen työkalu AI Builderilla
Kuvaile ideaasi tai valitse malli
Mukauta ja testaa
Julkaise yhdellä napsautuksella
Valitse malli. Tee siitä omasi.
Valmiit mallit
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Aloitusopas
Paranna kehotteitasi
Vältä nämä yleiset virheet
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Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista
Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.
Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.
En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
Sisäinen työkalunrakentaja: UKK
Mikä on sisäinen työkalu?
Sisäinen työkalu on mikä tahansa sovellus, hallintapaneeli tai järjestelmä, joka on rakennettu erityisesti tiimisi käyttöön. Ajattele projektiseurantaohjelmia, hyväksyntätyönkulkuja, HR-portaaleja tai myynnin hallintapaneeleja. Sen sijaan, että maksaisit valmiista ohjelmistoista, jotka eivät aivan sovi, voit rakentaa juuri sen, mitä tiimisi tarvitsee Horizonsin avulla.
Kuka voi rakentaa sisäisiä työkaluja Horizonsin avulla?
Kuka tahansa, jolla on idea ja ratkaistava liiketoimintaongelma – insinööritaustaa ei tarvita. Olitpa sitten perustaja, joka on kyllästynyt pyörittämään laskentataulukoita, esimies, joka haluaa tehostaa tiiminsä työnkulkua, tai pienyrittäjä, joka tarvitsee räätälöidyn työkalun, mutta jolla ei ole kehitystiimiä sen rakentamiseen, Horizons on rakennettu sinua varten. Jos osaat kuvata, mitä tarvitset, Horizons voi rakentaa sen.
Tarvitsenko suunnittelu- tai koodaustaitoja oman työkaluni luomiseen?
Ei lainkaan. Horizons käyttää keskustelevaa lähestymistapaa rakentamiseen – usein kutsutaan vibekoodaukseksi. Kuvaile vain, mitä haluat, selkeällä kielellä, ja AI rakentaa sen puolestasi reaaliajassa. Haluatko lisätä uuden tietokentän? Sinun täytyy vain pyytää. Tarvitseeko työnkulkua muuttaa? Kuvaile se.
Jos tarvitset lisää opastusta, opetusohjelmamme aiheesta kuinka rakentaa mukautettuja sisäisiä työkaluja opastaa sinua kaikessa, mitä sinun tarvitsee tietää.
Kuinka paljon se maksaa rakentaa työkalu AI Builder sisäinen työkalu rakentaja?
Voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet rekisteröitynyt, saat 5 AI-krediittiä, joilla voit aloittaa rakentamisen heti. Krediitin käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat vähemmän kuin krediitin, suuremmat kokonaisuudet saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät työkalusi kuvailemiseen, sen herättämiseksi eloon ja Horizonsin todellisen tuntuman saamiseen ennen kuin sitoudut mihinkään.
Hyvä tietää: AI-krediittejä käytetään myös työkalusi AI-ominaisuuksien – kuten chatbotin tai älykkään haun – käynnistämiseen, mutta vain silloin, kun käyttäjäsi ovat todella vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Kun olet valmis julkaisemaan, maksullisten pakettien lähtöhinta on 2,99 €/kk ja ne sisältävät webhotellin ja domainin – sinun ei siis tarvitse määrittää mitään muuta. Paina vain julkaisupainiketta, niin esittelysi julkaistaan.
Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.
Voinko hallita, kenellä on pääsy sisäiseen työkaluuni?
Kyllä. Horizons sisältää integroidun taustajärjestelmän, mikä tarkoittaa, että voit rakentaa verkkosovelluksia, joissa on sisäänrakennettu käyttäjän todennus, tietojen tallennus ja pääsynhallinta – joten päätät tarkalleen, kuka voi kirjautua sisään, mitä he voivat nähdä ja mitä he voivat tehdä, ilman ulkoisten järjestelmien tai tietokantojen asettamista.
Voiko tiimini käyttää työkalua millä tahansa laitteella?
Jokainen AI Builderin avulla rakennettu työkalu on täysin reagoiva, joten se toimii tietokoneella, tabletilla ja mobiililla – missä tahansa tiimisi työskentelee.
Mitä jos minun on tehtävä muutoksia yritykseni kasvaessa?
Ei ongelmaa. Sisäisen työkalusi päivittäminen on yhtä helppoa kuin sen rakentaminen. Palaa vain projektiisi, avaa se ja jatka keskustelua Horizonsin kanssa – kuvaile, mitä haluat muuttaa, ja se hoitaa loput. Se on kaikki osa vibekoodauskokemusta, kehittäjää ei tarvita.
Ja jos sinulla on tekninen tausta tai haluat skaalata työkalua myöhemmin, Horizons antaa sinulle täyden pääsyn koodiin – joten voit viedä sen niin pitkälle kuin tarvitset.