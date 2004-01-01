Rakenna sisäisiä työkaluja, joita tiimisi todella käyttää

Ohjauspaneeleista työntekijäportaaleihin – rakenna mukautettuja työkaluja, jotka vähentävät manuaalista työtä, lisäävät tiimin tuottavuutta ja antavat sinulle enemmän aikaa keskittyä siihen, mikä todella kasvattaa liiketoimintaasi. Kuvaile vain tarpeesi, koodausta ei tarvita.
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Maksulliset paketit alkaen vain 2,99 €/kk

Rakenna sisäisiä työkaluja, joita tiimisi todella käyttää

Tiimisi ansaitsee parempaa kuin taulukot.

Kaikki mitä tarvitset tiimisi mukautettujen työkalujen rakentamiseen, julkaisuun ja pyörittämiseen – kaikki yhdessä paikassa.

Liiku nopeammin oikeilla työkaluilla

Kuvaile vain, mitä tiimisi tarvitsee, niin AI rakentaa sen – koodausta ei tarvita. Anna tiimillesi paremmat työkalut, vähennä manuaalista työtä ja skaalaa nopeammin samoilla resursseilla.

Kaikki kasvun vauhdittamiseksi

Webhotelli, domain ja sähköposti – kaikki sisältyy hintaan. Helppo käyttöönotto markkinointi- ja maksutyökaluille: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ja paljon muuta.

Tee työkaluistasi älykkäämpiä AI:n avulla

Lisää älykäs chatbotti tai älykäs haku mihin tahansa sisäiseen työkaluun – ilman ulkopuolisen palvelun tilaamista tai erillistä laskutusta.

Tallenna ja hallinnoi tietojasi helposti

Käyttäjätilit, tietokannat ja tiedostojen tallennustila ovat kaikki sisäänrakennettuina – työkalusi toimivat siis kuin oikea sovellus heti alusta alkaen, eikä teknistä asennusta tarvita.
Tiimisi ansaitsee parempaa kuin taulukot.

Joitakin mukautettuja sisäisiä työkaluja, joita voit rakentaa AI Builderilla

Yksinkertaisista seurantatyökaluista täysin mukautettaviin hallintapaneeleihin – tutustu suosittuihin esimerkkeihin tai hyppää suoraan valmiin kehotteen pariin ja aloita rakentaminen sekunneissa.
Joitakin mukautettuja sisäisiä työkaluja, joita voit rakentaa AI Builderilla

Myyntikoontinäyttö

Näe tarkalleen, miten yrityksesi menestyy – seuraa tuloja, kauppoja ja tavoitteita yhdessä selkeässä näkymässä, päivitettynä reaaliaikaisesti.Aloita rakentaminen
Pidä jokainen projekti aikataulussa – määritä tehtäviä, aseta määräaikoja ja seuraa edistymistä ilman, että joudut kyselemään päivityksiä sähköpostitse.Aloita rakentaminen
Auta tiimiäsi järjestelemään tehtäviä, asettamaan prioriteetteja ja keskittymään tärkeimpiin asioihin.Aloita rakentaminen
Auta myyntitiimiäsi luomaan ja lähettämään ammattimaisia tarjouksia nopeammin – mukauta palveluita, hinnoittelua ja aikatauluja, laske summat automaattisesti ja vie PDF-muotoon yhdellä klikkauksella.Aloita rakentaminen
Luo älykäs chatbot, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin 24/7, opastaa asiakkaita tai automatisoi yleisiä tehtäviä.Aloita rakentaminen
Nopeuta uusien työntekijöiden perehdytystä – keskitä asiakirjat, tarkistuslistat ja koulutusmateriaalit yhteen paikkaan.Aloita rakentaminen

Kuinka luoda sisäinen työkalu AI Builderilla

01

Kuvaile ideaasi tai valitse malli

Kerro AI:lle, mitä sisäisen työkalusi tarvitsee tehdä ja katso, kuinka se herää henkiin – tai valitse malli päästäksesi alkuun vielä nopeammin.
02

Mukauta ja testaa

Hienosäädä työkalua keskustelemalla tekoälyn kanssa – säädä työnkulkuja, lisää tietokenttiä ja muokkaa ulkoasua, kunnes se toimii juuri niin kuin tiimisi tarvitsee. Esikatsele sitä livenä ennen julkaisua.
03

Julkaise yhdellä napsautuksella

Kun olet valmis, julkaise. Työkalusi on aktiivinen ja valmis käyttöön – ei teknistä asennusta, ei odottelua.

Valitse malli. Tee siitä omasi.

Valitse ammattimaisesti suunniteltu malli, mukauta sitä tekoälyllä tai visuaalisilla muokkauksilla ja saat verkkosivustosi verkkoon nopeammin.

Valmiit mallit

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

Tarvitsetko lisää opastusta?

Tutustu kattaviin opetusohjelmiin, käyttöoppaisiin ja vaiheittaisiin ohjeisiin, joiden avulla sinusta tulee hetkessä aloittelijasta AI-ammattilainen. Kaikki, mitä tarvitset ensimmäisen AI-projektisi rakentamiseen, ja paljon muuta.
Aloitusopas

Aloitusopas

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Paranna kehotteitasi

Paranna kehotteitasi

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Vältä nämä yleiset virheet

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Aikataulutus ja varaus

Mukautetut AI:n tehostamat työkalut

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-koodaus tukahduttaa kehitystä 45 prosentilla, kun Hostinger AI Builderin kaltaiset työkalut muuttavat luonnollisen kielen toimiviksi prototyypeiksi tuntien sijasta viikkojen kuluessa. Ohjelmistojen rakentamisen tulon este on huomattavasti pienempi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Et usko, kuinka helppoa on rakentaa mitä haluat sivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin AI Builderin avulla!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Rakastan, miten asiat ovat menossa @Hostinger AI Builder! Uusi AI-päivitys on ollut todella hauskaa vuorovaikutuksessa. Se on ollut pelinmuuttaja paitsi minulle, mutta tunnen myös monia muita.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ihmettelen, miten Hostinger vetänyt AI Builder... On hullua, kuinka nopeasti se sallii kenen tahansa levittää edessä ja takana.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

En voi kertoa teille, kuinka kauan tämä hanke oli odottanut listallani jonain päivänä, kunnes olette tehneet AI Builderin. En tiedä mitään web-sovellusten koodauksesta. 0 ja siinä se on. Unelmani hanke auttaa kavereita on LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa web-sovelluksia vain syöttämällä viestin Hostinger AI Builder. Todella hienoja juttuja!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Oletko valmis julkaisemaan ensimmäisen sisäisen työkalusi?

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Luottokorttia ei tarvita.

Sisäinen työkalunrakentaja: UKK

Sisäinen työkalu on mikä tahansa sovellus, hallintapaneeli tai järjestelmä, joka on rakennettu erityisesti tiimisi käyttöön. Ajattele projektiseurantaohjelmia, hyväksyntätyönkulkuja, HR-portaaleja tai myynnin hallintapaneeleja. Sen sijaan, että maksaisit valmiista ohjelmistoista, jotka eivät aivan sovi, voit rakentaa juuri sen, mitä tiimisi tarvitsee Horizonsin avulla.

Kuka tahansa, jolla on idea ja ratkaistava liiketoimintaongelma – insinööritaustaa ei tarvita. Olitpa sitten perustaja, joka on kyllästynyt pyörittämään laskentataulukoita, esimies, joka haluaa tehostaa tiiminsä työnkulkua, tai pienyrittäjä, joka tarvitsee räätälöidyn työkalun, mutta jolla ei ole kehitystiimiä sen rakentamiseen, Horizons on rakennettu sinua varten. Jos osaat kuvata, mitä tarvitset, Horizons voi rakentaa sen.

Ei lainkaan. Horizons käyttää keskustelevaa lähestymistapaa rakentamiseen – usein kutsutaan vibekoodaukseksi. Kuvaile vain, mitä haluat, selkeällä kielellä, ja AI rakentaa sen puolestasi reaaliajassa. Haluatko lisätä uuden tietokentän? Sinun täytyy vain pyytää. Tarvitseeko työnkulkua muuttaa? Kuvaile se.

Jos tarvitset lisää opastusta, opetusohjelmamme aiheesta kuinka rakentaa mukautettuja sisäisiä työkaluja opastaa sinua kaikessa, mitä sinun tarvitsee tietää.

Voit aloittaa ilmaiseksi – luottokorttia ei tarvita. Kun olet rekisteröitynyt, saat 5 AI-krediittiä, joilla voit aloittaa rakentamisen heti. Krediitin käyttö riippuu kunkin kehotteen monimutkaisuudesta – yksinkertaisemmat muutokset maksavat vähemmän kuin krediitin, suuremmat kokonaisuudet saattavat kuluttaa enemmän. Ilmaiset krediittisi riittävät työkalusi kuvailemiseen, sen herättämiseksi eloon ja Horizonsin todellisen tuntuman saamiseen ennen kuin sitoudut mihinkään.

Hyvä tietää: AI-krediittejä käytetään myös työkalusi AI-ominaisuuksien – kuten chatbotin tai älykkään haun – käynnistämiseen, mutta vain silloin, kun käyttäjäsi ovat todella vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Kun olet valmis julkaisemaan, maksullisten pakettien lähtöhinta on 2,99 €/kk ja ne sisältävät webhotellin ja domainin – sinun ei siis tarvitse määrittää mitään muuta. Paina vain julkaisupainiketta, niin esittelysi julkaistaan.

Krediitit vähissä? Voit täydentää niitä milloin tahansa ja seurata käyttöäsi ohjauspaneelista käsin.

Kyllä. Horizons sisältää integroidun taustajärjestelmän, mikä tarkoittaa, että voit rakentaa verkkosovelluksia, joissa on sisäänrakennettu käyttäjän todennus, tietojen tallennus ja pääsynhallinta – joten päätät tarkalleen, kuka voi kirjautua sisään, mitä he voivat nähdä ja mitä he voivat tehdä, ilman ulkoisten järjestelmien tai tietokantojen asettamista.

Jokainen AI Builderin avulla rakennettu työkalu on täysin reagoiva, joten se toimii tietokoneella, tabletilla ja mobiililla – missä tahansa tiimisi työskentelee.

Ei ongelmaa. Sisäisen työkalusi päivittäminen on yhtä helppoa kuin sen rakentaminen. Palaa vain projektiisi, avaa se ja jatka keskustelua Horizonsin kanssa – kuvaile, mitä haluat muuttaa, ja se hoitaa loput. Se on kaikki osa vibekoodauskokemusta, kehittäjää ei tarvita.

Ja jos sinulla on tekninen tausta tai haluat skaalata työkalua myöhemmin, Horizons antaa sinulle täyden pääsyn koodiin – joten voit viedä sen niin pitkälle kuin tarvitset.

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