Liity yhteisÃ¶Ã¶n ja rakenna Ã¤lykkÃ¤Ã¤mmin yhdessÃ¤
Opi tekemÃ¤llÃ¤
Pysy ajan tasalla
Rakenna, jaa ja ole yhteydessÃ¤
TÃ¤ssÃ¤ ovat yhteisÃ¶mme sankarit
Adam
AI Builder -asiantuntija ja go-to-lÃ¤hde vinkkeille, temppuille ja oivalluksille, jotka auttavat yhteisÃ¶Ã¤.
Guilherme
Luo helposti seurattavia tutoriaaleja, erityisesti portugaliksi, ja auttaa tekemÃ¤Ã¤n Horizonsista yksinkertaisen ja helposti lÃ¤hestyttÃ¤vÃ¤n.
AschiLaci
YhdistÃ¤Ã¤ kÃ¤ytÃ¤nnÃ¶n kokemuksen rakentamisesta ennakoivaan ongelmaraportointiin Horizonsissa ja Hostingerissa, auttaen parantamaan tuotteita pÃ¤ivÃ¤ pÃ¤ivÃ¤ltÃ¤ tosielÃ¤mÃ¤n kÃ¤ytÃ¶n ja yksityiskohtaisen palautteen avulla.
Luis De Jesus Figueroa
Tunnetaan selkeistÃ¤, vaiheittaisista vastauksista sekÃ¤ englanniksi ettÃ¤ espanjaksi â€“ ja tuo avun kaikkien saataville.