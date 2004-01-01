Tee WhatsAppistasi CRM AI:n avulla

Kohtele kontaktejasi kuin yritystä. Yhdistä WhatsAppisi. Hallitse liidejä. Vie kaupat loppuun.
Aloita ilmaiseksi

Luottokorttia ei tarvita.

Tee WhatsAppistasi CRM AI:n avulla

Kuinka luoda WhatsApp CRM yrityksellesi

01

Kuvaile ideaasi tai valitse malli

Kuvaile, miten yrityksesi toimii, niin AI rakentaa CRM:n sen ympärille, tai hyppää suoraan mukaan käyttämällä jotakin suunnittelijamme luomista malleista. Ei tarvetta koodaukselle.
02

Yhdistä WhatsApp CRM-järjestelmääsi

Muutamalla klikkauksella WhatsApp-sovelluksesi yhdistetään CRM-järjestelmääsi Twilio-integraation kautta.
03

Mukauta CRM-järjestelmääsi

Tee CRM:stäsi ainutlaatuinen yrityksellesi. Voit muokata ulkoasua ja sisältöä sekä personoida sivuja keskustelemalla AI:n kanssa.

Tutustu vaiheittaiseen tutoriaaliimme

Seuraa videotutoriaaliamme tai käyttöopastamme, joka sisältää vaiheittaiset ohjeet ideasta toteutukseen muutamassa minuutissa:
Kuinka luoda WhatsApp CRM AI:n avulla

Kuinka luoda WhatsApp CRM AI:n avulla

Tutoriaali
Video

Valitse malli. Tee siitä omasi.

Valitse ammattimaisesti suunniteltu malli, mukauta sitä tekoälyllä tai visuaalisilla muokkauksilla ja saat verkkosivustosi verkkoon nopeammin.

Valmiit mallit

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Kaikki tarvittava CRM:n rakentamiseen – yhdessä paikassa

Luo ja ota haltuun tarpeisiisi räätälöity CRM

Luo ja ota haltuun tarpeisiisi räätälöity CRM

Kuvaile, miten yrityksesi toimii, ja AI Builder rakentaa CRM: n, joka sopii täsmälleen työprosessiisi - pipeline, etiketit, seurannan rytmi.
Toisin kuin WhatsApp tai sosiaalisen median kaupat, AI Builder -pohjainen sivusto antaa sinulle täyden hallinnan asiakastiedoista, suojaa sinua alustan käytäntömuutoksilta tai tilin kieltämiseltä.
Luo vastauksia sekunneissa, ota käyttöön 24/7 asiakastukibotti ja pidä yrityksesi liikkeessä jopa nukkuessasi.
CRM-järjestelmääsi ei tarvitse luoda tyhjästä. Mallit antavat sinulle etumatkaa monimutkaisilla asetuksilla, sovellusrakenteella ja valmiilla työnkuluilla.
Ammattimainen webhotelli, yksilöity domain ja yrityssähköposti samassa paikassa – kaikki tarvittava luottamuksen rakentamiseen yleisösi kanssa.

Enemmän seurattuja liidejä. Enemmän solmittuja kauppoja. Enemmän aikaa päivääsi.

Aloita ilmaiseksi

Luottokorttia ei tarvita.

WhatsApp CRM UKK

Tässä on vastauksia joihinkin yleisimpiin kysymyksiin, joita saamme koskien WhatsApp CRM:n luomista.

WhatsApp CRM on työkalu, jonka avulla voit hallita asiakassuhteita suoraan WhatsAppin kautta. Sen sijaan, että putoaisit kärryiltä keskustelujen suhteen, voit järjestää yhteystiedot, seurata liidejä myyntiputkessa ja tehdä kauppoja – kaikkea yhdessä paikassa. Toisin kuin perinteiset CRM-järjestelmät, se tavoittaa asiakkaasi siellä, missä he jo ovat: WhatsAppissa.

WhatsApp CRM:n avulla voit järjestää ja hallita yhteystietojasi, seurata liidejä visuaalisen myyntiputken kautta, automatisoida viestejä ja hyväksyä maksuja – kaikki yhdistettynä WhatsAppiisi. Voit myös mukauttaa sitä vastaamaan yrityksesi erityistarpeita AI:n avulla ilman koodaustaitoja.

Hostinger AI Builderin vibe-koodausalustan avulla voit luoda oman WhatsApp CRM:n yksinkertaisesti keskustelemalla AI:n kanssa tai aloittaa valmiista mallista ja mukauttaa sen omalla kielelläsi – se hoitaa koodin, suunnittelun ja sisällön puolestasi.

Hostinger Horizonsin avulla WhatsApp CRM -sovelluksen luominen on helppoa. Näin se käy muutamassa vaiheessa:

  • Käytä AI-sovellusten rakentajaamme tai jotakin valmiista malleistamme aloittaaksesi rakentamisen ilmaiseksi.
  • Mukauta kaikkea yrityksesi tarpeisiin keskustelemalla AI:n kanssa – tätä kutsutaan vibekoodaukseksi: ei teknisiä taitoja, vain ideasi selkokielellä.
  • Valitse paketti avataksesi lisää kehotteita ja julkaistaksesi CRM:si yhdellä klikkauksella.
  • Yhdistä WhatsApp CRM:ääsi Twilio-integraatiolla.

Voit myös tutustua oppaaseemme WhatsApp CRM:n rakentaminen pienyrityksille tai selata videotutoriaalejammme.

Se riippuu siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa. Voit aloittaa muutamassa minuutissa valmiiksi valmistetulla mallilla, mutta jos haluat räätälöidä jokaisen yksityiskohdan yrityksellesi, se voi kestää pidempään. Hostinger AI Builder tekee prosessista mahdollisimman nopean ja intuitiivisen - vain keskustella AI: n kanssa ja se hoitaa raskaat nostot.

Kyllä – Hostinger AI Builderilla voit mukauttaa kaiken. Yksinkertaisesti kuvaile, mitä tarvitset omin sanoin, ja AI mukauttaa suunnittelun, sisällön ja toiminnallisuuden sinulle. Tarvitsetpa sitten tiettyä myyntiputkia, mukautettuja yhteystietokenttiä tai ainutlaatuista ulkoasua, voit jatkaa sen parantamista keskustelun kautta, kunnes se sopii täydellisesti yrityksellesi.

Hostinger Horizons ei ole ilmainen, mutta voit kokeilla sitä ennen tilaukseen sitoutumista. Tutustu yksityiskohtaiseen oppaaseemme siitä, miten pääset alkuun ja saat siitä kaiken irti.

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