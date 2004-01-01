WhatsApp CRM on työkalu, jonka avulla voit hallita asiakassuhteita suoraan WhatsAppin kautta. Sen sijaan, että putoaisit kärryiltä keskustelujen suhteen, voit järjestää yhteystiedot, seurata liidejä myyntiputkessa ja tehdä kauppoja – kaikkea yhdessä paikassa. Toisin kuin perinteiset CRM-järjestelmät, se tavoittaa asiakkaasi siellä, missä he jo ovat: WhatsAppissa.