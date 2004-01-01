Tee WhatsAppistasi CRM AI:n avulla
Kuinka luoda WhatsApp CRM yrityksellesi
Kuvaile ideaasi tai valitse malli
Yhdistä WhatsApp CRM-järjestelmääsi
Mukauta CRM-järjestelmääsi
Tutustu vaiheittaiseen tutoriaaliimme
Valitse malli. Tee siitä omasi.
Valmiit mallit
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Kaikki tarvittava CRM:n rakentamiseen – yhdessä paikassa
Luo ja ota haltuun tarpeisiisi räätälöity CRM
Täysi datan omistajuus
Sisäänrakennettu AI
Aloita valmiista mallista
Ammattimainen infrastruktuuri
WhatsApp CRM UKK
Mikä on WhatsApp CRM?
WhatsApp CRM on työkalu, jonka avulla voit hallita asiakassuhteita suoraan WhatsAppin kautta. Sen sijaan, että putoaisit kärryiltä keskustelujen suhteen, voit järjestää yhteystiedot, seurata liidejä myyntiputkessa ja tehdä kauppoja – kaikkea yhdessä paikassa. Toisin kuin perinteiset CRM-järjestelmät, se tavoittaa asiakkaasi siellä, missä he jo ovat: WhatsAppissa.
Mitä voin tehdä WhatsApp CRM:lläni?
WhatsApp CRM:n avulla voit järjestää ja hallita yhteystietojasi, seurata liidejä visuaalisen myyntiputken kautta, automatisoida viestejä ja hyväksyä maksuja – kaikki yhdistettynä WhatsAppiisi. Voit myös mukauttaa sitä vastaamaan yrityksesi erityistarpeita AI:n avulla ilman koodaustaitoja.
Tarvitsenko koodaustaitoja rakentaakseni WhatsApp CRM:n AI:n avulla?
Hostinger AI Builderin vibe-koodausalustan avulla voit luoda oman WhatsApp CRM:n yksinkertaisesti keskustelemalla AI:n kanssa tai aloittaa valmiista mallista ja mukauttaa sen omalla kielelläsi – se hoitaa koodin, suunnittelun ja sisällön puolestasi.
Miten luon WhatsApp CRM:n Hostinger Horizonsin avulla?
Hostinger Horizonsin avulla WhatsApp CRM -sovelluksen luominen on helppoa. Näin se käy muutamassa vaiheessa:
- Käytä AI-sovellusten rakentajaamme tai jotakin valmiista malleistamme aloittaaksesi rakentamisen ilmaiseksi.
- Mukauta kaikkea yrityksesi tarpeisiin keskustelemalla AI:n kanssa – tätä kutsutaan vibekoodaukseksi: ei teknisiä taitoja, vain ideasi selkokielellä.
- Valitse paketti avataksesi lisää kehotteita ja julkaistaksesi CRM:si yhdellä klikkauksella.
- Yhdistä WhatsApp CRM:ääsi Twilio-integraatiolla.
Voit myös tutustua oppaaseemme WhatsApp CRM:n rakentaminen pienyrityksille tai selata videotutoriaalejammme.
Kuinka kauan WhatsApp CRM:n perustaminen kestää?
Se riippuu siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa. Voit aloittaa muutamassa minuutissa valmiiksi valmistetulla mallilla, mutta jos haluat räätälöidä jokaisen yksityiskohdan yrityksellesi, se voi kestää pidempään. Hostinger AI Builder tekee prosessista mahdollisimman nopean ja intuitiivisen - vain keskustella AI: n kanssa ja se hoitaa raskaat nostot.
Voinko mukauttaa CRM:ää yritykseni erityistarpeisiin?
Kyllä – Hostinger AI Builderilla voit mukauttaa kaiken. Yksinkertaisesti kuvaile, mitä tarvitset omin sanoin, ja AI mukauttaa suunnittelun, sisällön ja toiminnallisuuden sinulle. Tarvitsetpa sitten tiettyä myyntiputkia, mukautettuja yhteystietokenttiä tai ainutlaatuista ulkoasua, voit jatkaa sen parantamista keskustelun kautta, kunnes se sopii täydellisesti yrityksellesi.
Onko Hostinger Horizonsin käyttö ilmaista?
Hostinger Horizons ei ole ilmainen, mutta voit kokeilla sitä ennen tilaukseen sitoutumista. Tutustu yksityiskohtaiseen oppaaseemme siitä, miten pääset alkuun ja saat siitä kaiken irti.