Hostinger Agent toimii yhdestä chatissa ja muodostaa yhteyden yli 1 000 työkaluun, mukaan lukien Gmail, Slack ja Notion. Käytä sitä AI-myyntiedustajana ulkokäyttöön ja ehdotuksiin, AI-asiakaspalveluvälittäjänä vastauksiin ja arvosteluihin, SEO-AI-agentina avainsanojen tutkimukseen ja sivuston tarkistuksiin, AI-markkinointiedustajana kampanjoihin ja lanseerauksiin, sisällönmarkkinointi-AI-agentina blogeihin ja uutiskirjeisiin, sosiaalisen median AI-agentina viestejä ja otsikoita varten, HR-AI-agentina työpaikkoja ja politiikkoja varten, rahoitus-AI-agentina raportointiin ja ennusteisiin tai hankinta-AI-agentina tavarantoimittajien tutkimukseen.