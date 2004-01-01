Anna tekoälylle työtä, älä vain kehotusta

Hostingerin avulla voit asettaa agenttisen AI: n toimimaan koko yrityksessäsi, käyttää omaa yksityistä agenttia tai liittää AI: n olemassa olevaan pinoon.

Yksi agentti päivittäisiin liiketoimintatehtäviin

Hostinger Agent vastaa asiakkaille, seuraa potentiaalisia asiakkaita, luo sisältöä ja auttaa parantamaan SEO:ta, kaikki yhdestä chatissa tavallisella kielellä.

Tutustu Hostinger Agent

Oma agenttisi, omilla ehdoillasi

OpenClaw ja Hermes Agent ovat yksityisiä tekoälyagentteja, joita käytät itse. Molemmat sisältyvät yhteen hallittuun pakettiin, joka on valmis noin 60 sekunnissa ilman palvelimen hallintaa.

Tutki OpenClaw ja Hermes

Sinä kehotat. Infrastruktuurisi toimii.

Hostinger Connector on MCP-laajennus, jonka avulla AI-koodaustyökalut voivat lukea ja päivittää Hostinger-asennustasi. Käynnistä projekteja, päivitä DNS:ää ja tarkista verkkosivustoja jättämättä editoria.

Tutustu Hostinger Connector

Ilmainen asennus. Toimii aktiivisen pakettisi kanssa.

Työkaluja ja resursseja agenttiselle tekoälylle

Agenttiposti

Automaattinen postilaatikko tekoälyagenteille, joka sisältyy kaikkiin Hostingerin sähköpostipaketteihin.

Kehittäjän dokumentaatio

Hostinger-liittimen asennusoppaat, työkaluviitteet ja todennusdokumentaatio.

Agentit toimivat. Sinä pysyt ohjaksissa.

Jokaisen agentin turvallisuus on etusijalla. Voit valita, mihin se voi käyttää, hyväksyä tärkeitä toimintoja ja peruuttaa käyttöoikeuden milloin vain.

Hyväksyt tärkeät toimenpiteet

Agentit pyytävät hyväksyntääsi ennen peruuttamattomia toimia.

Asetus on eristetty

Tehtäväsi on pois seinältä, ja tunnukset pysyvät piilossa oletusarvoisesti.

Sinä hallitset pääsyä

Myönnä käyttöoikeus vain tarvittaessa ja peruuta se milloin tahansa.
Agentit toimivat. Sinä pysyt ohjaksissa.
Miljoonat luottavat tekemään työtä.
4 M+
Asiakkaat
Kaltaistesi ihmisten rakentama ja käynnistämä.
10 M+
Sivustoja luotu
Palvelemme yrityksiä ympäri maailmaa.
yli 150
Maat
Täällä pitkällä tähtäimellä, ensimmäisestä päivästä lähtien.
20+
vuotta

Asiakkaiden luottama maailmanlaajuisesti

Katso, mitä ihmiset sanovat kokemuksistaan Hostingerin kanssa.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibekoodaus vähentää kehitystyötä 45 prosentilla, ja työkalut, kuten Hostinger Horizons, tekevät luonnollisesta kielestä toimivia prototyyppejä tunneissa viikkojen sijaan. Kynnys ohjelmistojen kehittämiseen on huomattavasti matalampi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

On todella helppoa rakentaa, mitä haluat verkkosivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin HORIZONS-AI:n avulla! Todella mahtavaa – kokeile itse!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Tilanne näyttää todella hyvältä @Hostinger Horizonsin kanssa! Uuden AI-päivityksen parissa on ollut todella hauskaa työskennellä. Se on ollut mullistavaa paitsi minulle, myös monille muille, jotka tunnen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mietin, miten Hostinger keksi Horizonsin... On uskomatonta, kuinka nopeasti kuka tahansa voi sen avulla ottaa käyttöön sekä front end- että back end -järjestelmän.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Tämä projekti oli odottanut tehtävälistallani ties kuinka kauan, KUNNES kehititte Horizons-AI:n. En tiedä mitään verkkosovellusten koodaamisesta – täysi 0. Unelmaprojektini samassa tilanteessa olevien auttamiseksi on JULKAISTU. Jippii!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa verkkosovelluksia syöttämällä vain kehotteen Hostinger Horizonsissa. Todella siistiä!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Lue lisää agentti AI

Oppaat, tutoriaalit ja näkemykset, jotka auttavat sinua saamaan enemmän irti agenttisesta tekoälystä.
Mikä on agenttinen AI? Määritelmä, esimerkit ja miten se toimii

Mikä on agenttinen AI? Määritelmä, esimerkit ja miten se toimii

Agentic AI on kehittynyt keinotekoisen älykkyyden muoto, joka voi itsenäisesti asettaa tavoitteita, suunnitella, järkeillä ja toteuttaa toimia tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi minimaalisella ihmisen valvonnalla.

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Mitä ovat tekoälyagentit ja miten ne toimivat? Esimerkkejä

Mitä ovat tekoälyagentit ja miten ne toimivat? Esimerkkejä

Tekoälyagentit, jotka tunnetaan myös autonomisina ohjelmistojärjestelminä tai älykkäinä digitaalisina avustajina, ovat ohjelmia, jotka on suunniteltu suorittamaan tehtäviä itsenäisesti ja tekemään päätöksiä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

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Kuinka asettaa Hermes Agent (hallittu tai itse isännöity)

Kuinka asettaa Hermes Agent (hallittu tai itse isännöity)

Voit asettaa Hermes Agentin kahdella tavalla: käytä hallittua suunnitelmaa, joka hoitaa palvelimen ja ylläpidon puolestasi, tai isännöi sen itse Dockerilla virtuaalisella yksityisellä palvelimella (VPS).

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Agentti AI FAQs

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Hostingerin agenttipohjaisista tekoälytuotteista
Agenttinen tekoäly kuvaa tekoälyjärjestelmiä, jotka toimivat itsenäisesti suorittaen monivaiheisia tehtäviä sen sijaan, että vastaisivat yhteen kehotteeseen kerrallaan. Sen sijaan, että se odottaisi ohjeita jokaisessa vaiheessa, se ottaa tavoitteen, jakaa sen vaiheisiin ja työskentelee niiden läpi. Se voi kutsua API-rajapintoja, hakea verkosta ja käyttää muita ohjelmistoja itsenäisesti, ja se tarkistaa omat tuloksensa ja muuttaa kurssiaan, kun jokin ei toimi. Tämä autonomia erottaa sen chatbotista.
Tekoälytyökalu reagoi kehotteeseen ja pysähtyy, joten ihmisen on ohjattava jokaista vaihetta. Agenttitekoäly asettaa tavoitteen ja suorittaa koko työn päättäen itse vaiheet. Tekoälytyökalu saattaa laatia sähköpostin puolestasi. Agenttitekoäly tutkii aihetta, kirjoittaa sähköpostin ja lähettää sen, ja sitten korjaa tilanteen, jos matkan varrella menee pieleen. Ero on laajuudessa ja itsenäisyydessä: yksittäiset tehtävät ihmisen läsnä ollessa verrattuna kokonaisiin työnkulkuihin ilman ihmistä.
Hostinger Agent hoitaa liiketoiminnan työtä yhdestä chatista, jossa on taitoja myynnille, asiakaspalvelulle, SEO: lle, markkinoinnille, HR: lle ja rahoitukselle. OpenClaw ja Hermes Agent ovat yksityisiä agentteja, joita hallitset itse, hallitulla suunnitelmalla tai omalla VPS: llä, ja molemmat sisältyvät yhteen suunnitelmaan. Kehittäjille, Hostinger Connector tuo AI-koodaustyökalut hostingisi MCP: n kautta, Agentic Mail antaa agenttien ohjelmoitavaa sähköpostia ja Agentic Commerce valmistaa myymälän ostajille, jotka lähettävät AI-agentin ostamaan heille.
Hostinger Agent toimii yhdestä chatissa ja muodostaa yhteyden yli 1 000 työkaluun, mukaan lukien Gmail, Slack ja Notion. Käytä sitä AI-myyntiedustajana ulkokäyttöön ja ehdotuksiin, AI-asiakaspalveluvälittäjänä vastauksiin ja arvosteluihin, SEO-AI-agentina avainsanojen tutkimukseen ja sivuston tarkistuksiin, AI-markkinointiedustajana kampanjoihin ja lanseerauksiin, sisällönmarkkinointi-AI-agentina blogeihin ja uutiskirjeisiin, sosiaalisen median AI-agentina viestejä ja otsikoita varten, HR-AI-agentina työpaikkoja ja politiikkoja varten, rahoitus-AI-agentina raportointiin ja ennusteisiin tai hankinta-AI-agentina tavarantoimittajien tutkimukseen.
Kyllä. Agentti käyttää vain niitä tilejä ja työkaluja, joihin se on yhdistetty, ja voit irrottaa niistä milloin tahansa. Keskustelusi on sidottu tiliisi, eivät näy muille käyttäjille, eikä niitä käytetä koskaan AI-mallien kouluttamiseen tai mainontaan. Ennen kuin agentti tekee mitään peruuttamatonta, se pysähtyy ja pyytää sinua hyväksymään sen. Hostinger on ISO/IEC 27001:2022 -sertifioitu ja GDPR:n mukainen.
Kyllä. OpenClaw ja Hermes Agent ovat molemmat yksityisiä agentteja, joita käytät itse. Hallittu suunnitelma on yksinkertaisin tapa, koska Hostinger hoitaa asennuksen, päivitysten ja turvallisuuden, ja yksi suunnitelma sisältää molemmat sovellukset. Jos haluat root-käyttöoikeuden ja oman palvelimen spesifikaatioita, voit itse isännöidä kummankin VPS: n sijaan.
Kyllä, hPanelin yhdellä napsautuksella. Ne ovat erillisiä sovelluksia, joten asetukset ja keskusteluhistoria ei siirry, ja aloitat uudestaan uudessa sovelluksessa. On syytä merkitä kaikki tärkeät asiat, ennen kuin vaihdat.
Kyllä. Hostinger Connectorin avulla AI-koodaustyökalut toimivat suoraan isännöintiasetuksesi kanssa, ja Agentic Mail antaa agentillesi oman postilaatikon automaattista työtä varten. AI sopii nykyiseen työnkulkuosi sen sijaan, että se korvaisi sen.
Hostinger Agentin lähtöhinta on 4,99 €/kk ja se sisältää 1 000 krediittiä, jotka päivittyvät automaattisesti joka kuukausi. Hallittu OpenClaw ja Hermes Agent ovat 5,49 €/kk ja uusiutuvat 10,99 €/kk hintaan. Molemmat sovellukset sisältyvät hintaan. Hostinger Connector on ilmainen minkä tahansa aktiivisen hosting-paketin kanssa, ja Agentic Mail tulee jokaisen Hostinger-sähköpostipaketin mukana.
Ei. Hostinger Agent on rakennettu yritysten omistajille, ja hallitut sovellukset käsittelevät palvelimen asennusta sinulle, joten ei ole mitään teknistä konfiguroida. Hostinger Connector on rakennettu kehittäjille, ja se asennetaan jo käytössäsi olevaan editoriin.

Oletko valmis antamaan agentti AI töihin?

Olitpa sitten automatisoimassa liiketoimintaasi, pyörittämässä omaa tekoälyagenttiasi tai yhdistämässä tekoälyä pinoosi, voit aloittaa jo tänään.
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