Anna tekoälylle työtä, älä vain kehotusta
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Vibekoodaus vähentää kehitystyötä 45 prosentilla, ja työkalut, kuten Hostinger Horizons, tekevät luonnollisesta kielestä toimivia prototyyppejä tunneissa viikkojen sijaan. Kynnys ohjelmistojen kehittämiseen on huomattavasti matalampi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
On todella helppoa rakentaa, mitä haluat verkkosivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin HORIZONS-AI:n avulla! Todella mahtavaa – kokeile itse!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Tilanne näyttää todella hyvältä @Hostinger Horizonsin kanssa! Uuden AI-päivityksen parissa on ollut todella hauskaa työskennellä. Se on ollut mullistavaa paitsi minulle, myös monille muille, jotka tunnen.
Mietin, miten Hostinger keksi Horizonsin... On uskomatonta, kuinka nopeasti kuka tahansa voi sen avulla ottaa käyttöön sekä front end- että back end -järjestelmän.
Tämä projekti oli odottanut tehtävälistallani ties kuinka kauan, KUNNES kehititte Horizons-AI:n. En tiedä mitään verkkosovellusten koodaamisesta – täysi 0. Unelmaprojektini samassa tilanteessa olevien auttamiseksi on JULKAISTU. Jippii!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa verkkosovelluksia syöttämällä vain kehotteen Hostinger Horizonsissa. Todella siistiä!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.
Lue lisää agentti AI
Mikä on agenttinen AI? Määritelmä, esimerkit ja miten se toimii
Agentic AI on kehittynyt keinotekoisen älykkyyden muoto, joka voi itsenäisesti asettaa tavoitteita, suunnitella, järkeillä ja toteuttaa toimia tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi minimaalisella ihmisen valvonnalla.
Mitä ovat tekoälyagentit ja miten ne toimivat? Esimerkkejä
Tekoälyagentit, jotka tunnetaan myös autonomisina ohjelmistojärjestelminä tai älykkäinä digitaalisina avustajina, ovat ohjelmia, jotka on suunniteltu suorittamaan tehtäviä itsenäisesti ja tekemään päätöksiä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kuinka asettaa Hermes Agent (hallittu tai itse isännöity)
Voit asettaa Hermes Agentin kahdella tavalla: käytä hallittua suunnitelmaa, joka hoitaa palvelimen ja ylläpidon puolestasi, tai isännöi sen itse Dockerilla virtuaalisella yksityisellä palvelimella (VPS).