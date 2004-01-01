Se riippuu pääasiassa mallin koosta. Pienemmät mallit ja kuvankeruu toimivat hyvin RTX 4090: llä tai L40S: llä, isommat mallit ja vakava koulutus hyötyvät A100: n tai B200: n ylimääräisestä VRAM: stä. Jos et ole varma, GPU-valintamme vastaa työmäärääsi oikeaan vaihtoehtoon.