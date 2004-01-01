Vuokraa GPU. Ammattimainen tietokone, saatavilla.

Käynnistä tekoälyä, renderointia ja laskentatehtäviä NVIDIA GPU:illa yksinkertaisella tunnin hinnoittelulla ja ilman pitkän aikavälin sitoumuksia.
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Vertaa VRAMia, suorituskykyä ja tunnin hinnoittelua, jotta löydät oikean sopivan. Ei piilotettuja maksuja.

B200 (Dedicated)

Omistettu Blackwell B200, ei-jaettu pääsy koulutukseen ja suurimpien AI-mallien käyttöön.

alkaen6,08/ tunti
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608 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Laskutetaan vain, kun instanssi on käynnissä.

192GB VRAM

Suositeltu:

Työnkuormat, jotka vaativat omia resursseja

Arvostelu mittakaavassa

Frontier LLM koulutus

Tieteelliset simulaatiot ja korkean suorituskyvyn laskenta

B200

Blackwellin uusin lippulaiva suurimpien AI-mallien kouluttamiseen ja käyttöön.

alkaen3,86/ tunti
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386 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Laskutetaan vain, kun instanssi on käynnissä.

192GB VRAM

Suositeltu:

Suuren mallin hienosäätö

Arvostelu mittakaavassa

Frontier LLM koulutus

Tieteelliset simulaatiot ja korkean suorituskyvyn laskenta

A100 80GB PCIe

Todistettu data-center workhorse vakavalle AI-koulutukselle ja johtopäätöksille.

alkaen1,23/ tunti
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123 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Laskutetaan vain, kun instanssi on käynnissä.

80GB VRAM

Suositeltu:

LLM koulutus

Fine-tuning isot mallit

Suuren osan johtopäätös

Multi-GPU skaalautuminen

L40S

Monipuolinen Ada Lovelace GPU tasapainottaa vahvan johtopäätöksen suorituskykyä ja erinomaista kustannustehokkuutta.

alkaen0,79/ tunti
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79 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Laskutetaan vain, kun instanssi on käynnissä.

48GB VRAM

Suositeltu:

AI inferenssi ja generative AI

3D-kuvaus ja virtuaaliset työtilat

Keskikokoisten mallien hienosäätö

Video transcoding ja streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU on rakennettu vaativille ammattitaitoisille AI- ja visualisointityökuormille.

alkaen0,51/ tunti
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51 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Laskutetaan vain, kun instanssi on käynnissä.

96GB VRAM

Suositeltu:

Suuren mallin johtaminen ja hienosäätö

Videoiden käsittely ja streaming

Tekninen simulaatio ja tieteellinen tietojenkäsittely

Intensiivinen 3D-kuvaus ja visualisointi

RTX 4090

Voittamaton hinnoittelun ja suorituskyvyn suhde kokeiluihin ja pienempiin työmääriin - ihanteellinen tulos GPU-laskentaan.

alkaen0,33/ tunti
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33 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Laskutetaan vain, kun instanssi on käynnissä.

24GB VRAM

Suositeltu:

Development and experimentation

AI-kuvan ja videon tuottaminen

3D renderointi

Pienet ja keskisuuret mallit

Etkö ole varma, mitä valita?
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Käyttötapaukset

Tutki, mitä voit tehdä GPU-voimalla

Ensimmäisestä mallistasi tuotannon johtopäätöksen jälkeen voit suorittaa vaativia GPU-työkuormia ostamatta laitteistoa tai perustelematta CapExia.

Chat ja LLM johtopäätös

Käytä chatbotteja, kopilootteja ja API-tiedostoja, joiden GPU-suorituskyky on alhainen, ja ne ovat käytettävissä ympäri vuorokauden. Käytä Ollamaa ja Open WebUI:tä tai tuo oma malli vLLM:llä tai LangChainilla.

Suositeltava GPU: L40S
Palvella malleja jopa 30B parametritAloita Ollama yhdellä napsautuksellaYksinkertainen tunnin hinta
Levitä johtopäätökseen

Juna & hienostunut mallit

Harjoittele mukautettuja malleja ja hienosäädä LLM-ohjelmia erityisellä VRAM: llä. Valvontapisteet jatkuvat uudelleenkäynnistyksissä, joten pitkät tehtävät voidaan lopettaa ja jatkaa menettämättä edistymistä.

Suositeltava GPU: A100 80GB
96GB VRAMJatkuvat tarkastuspisteetSuunniteltu suuri malli koulutus
Levitä AI-koulutukseen

Rakenna & tutustu AI: n kanssa

Käännä GPU-käyttäjä ja asenna oma ympäristö minuutissa. Liitä selaimen tai terminaalin kautta ja aloita iterointi heti.

Suositeltava GPU: RTX 4090
Täysi root-käyttöoikeus asentaa oman pinoSelaimen tai SSH-terminaalin käyttöRiittävän edullinen juosta koko päivän
Aloita rakentaminen

Luo kuvia & videoita

Käynnistä Stable Diffusion, ComfyUI ja renderointityöt, joissa on riittävästi VRAMia korkean resoluution tuloksiin ja eräprosessointiin.

Suositeltava GPU: RTX 4090
Riittävästi VRAMia sarjakuvaustyöhönNopea, edullinen renderingSisäänrakennettu Stable Diffusion tuki
Levitä sukupolville

Prosessi & koodaus video

Koodaa, transkoodaa ja esitä videoita korkealla läpäisevyydellä laitteiston kiihdyttämisellä, ilman, että sinun tarvitsee sitoa omat koneesi.

Suositeltava GPU: RTX PRO 6000 (Server)
9. sukupolven NVENC nopeaan, laadukkaaseen koodaukseenFull-speed 8K koodausKoodaus, joka toimii CPU:sta riippumatta
Käytä koodausta

Aloita nopeammin valmiilla sovelluksilla

Käynnistä ennalta määritellyt sovellukset yhdellä napsautuksella, ohita manuaalinen asennus ja aloita heti.
Aloita nyt
Aloita nopeammin valmiilla sovelluksilla
Maksa vain, kun GPU on käynnissä

Maksa vain, kun GPU on käynnissä

GPU:t laskutetaan tunnin välein käyttämällä pisteitä yhdestä jaetusta saldosta. Lisää pisteitä tarpeen mukaan, tuhota toimenpide, kun olet valmis, ja säilytä kaikki käyttämättömät pisteet myöhemmin.

Miksi valita Hostinger GPU AI-työkuormille

Maksa vain siitä, mitä käytät

Minuutin laskutus tarkoittaa, että maksat vain käyttämäsi tietokoneen.

Valmis noin 30 sekunnissa

Käynnistä ennalta määritellyt sovellukset asentamatta ohjaimia, kontteja tai riippuvuuksia.

Hallitse yhdestä dashboardista

Seuraa käyttöä ja hallitse instansseja aina kun tarvitset.

Työmääräsi on valmis. Samoin GPU:t.

Käynnistä erilliset GPU:t sekunneissa. Maksat tunnilta, ilman pitkäaikaista sopimusta tai laitteistoa.
Aloita nyt
Työmääräsi on valmis. Samoin GPU:t.

Hostinger GPU FAQ

Löydät vastauksia Hostinger GPU:sta usein kysyttyihin kysymyksiin.
Kyllä. GPU-käyttäjätilanteet laskutetaan tunnin arvosta, ja ne laskutetaan vain, kun käyttäjätili on käynnissä. Lopeta se aina, kun olet valmis, ei ole minimaalista sitoutumista tai pitkän aikavälin sopimusta.
Toimenpiteen tuhoaminen on pysyvä ja sitä ei voi peruuttaa. Kaikki, jota ei ole tallennettu pysyvään tallennukseen, menetetään. Toisaalta uudelleenkäynnistämällä se käynnistyy uudelleen ilman sen poistamista, tiedostot ja asetus pysyvät ennallaan.
Se riippuu pääasiassa mallin koosta. Pienemmät mallit ja kuvankeruu toimivat hyvin RTX 4090: llä tai L40S: llä, isommat mallit ja vakava koulutus hyötyvät A100: n tai B200: n ylimääräisestä VRAM: stä. Jos et ole varma, GPU-valintamme vastaa työmäärääsi oikeaan vaihtoehtoon.
Molemmissa. Kussakin instanssissa on täysi terminaali- ja SSH-käyttöoikeus, joten voit asentaa mitä haluat. Jos haluat ohittaa asennuksen, yhden napsautuksen sovellukset, kuten Ollama, ovat valmiita käyttöön alusta alkaen.
Saatavuus muuttuu reaaliaikaisesti kysynnän mukaan ja vaihtelee alueittain. Näytämme saatavuuden ennen käyttöönottoa, joten tiedät aina, mitä varastossa on, etkä saa selville sitoutumisen jälkeen.
GPU: n vuokraaminen tarkoittaa, että käytät korkean suorituskyvyn graafisen käsittelyn voimaa pilvessä sen sijaan, että ostat fyysistä laitteistoa. Maksat vain käyttämäsi laskutusajan, tunnin tai jopa sekunnin, ja palveluntarjoaja hoitaa ylläpidon, jäähdytyksen ja ohjainten päivitysten. Se on yleinen valinta AI-koulutukseen, koneoppimiseen, 3D-kuvaukseen ja muihin tehtäviin, jotka vaativat suurta prosessointitehoa ilman GPU: n omistamisen alustavia kustannuksia.

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