Chat ja LLM johtopäätös
Käytä chatbotteja, kopilootteja ja API-tiedostoja, joiden GPU-suorituskyky on alhainen, ja ne ovat käytettävissä ympäri vuorokauden. Käytä Ollamaa ja Open WebUI:tä tai tuo oma malli vLLM:llä tai LangChainilla.
Omistettu Blackwell B200, ei-jaettu pääsy koulutukseen ja suurimpien AI-mallien käyttöön.
192GB VRAM
Suositeltu:
Työnkuormat, jotka vaativat omia resursseja
Arvostelu mittakaavassa
Frontier LLM koulutus
Tieteelliset simulaatiot ja korkean suorituskyvyn laskenta
Blackwellin uusin lippulaiva suurimpien AI-mallien kouluttamiseen ja käyttöön.
192GB VRAM
Suositeltu:
Suuren mallin hienosäätö
Arvostelu mittakaavassa
Frontier LLM koulutus
Tieteelliset simulaatiot ja korkean suorituskyvyn laskenta
Todistettu data-center workhorse vakavalle AI-koulutukselle ja johtopäätöksille.
80GB VRAM
Suositeltu:
LLM koulutus
Fine-tuning isot mallit
Suuren osan johtopäätös
Multi-GPU skaalautuminen
Monipuolinen Ada Lovelace GPU tasapainottaa vahvan johtopäätöksen suorituskykyä ja erinomaista kustannustehokkuutta.
48GB VRAM
Suositeltu:
AI inferenssi ja generative AI
3D-kuvaus ja virtuaaliset työtilat
Keskikokoisten mallien hienosäätö
Video transcoding ja streaming
Enterprise Blackwell GPU on rakennettu vaativille ammattitaitoisille AI- ja visualisointityökuormille.
96GB VRAM
Suositeltu:
Suuren mallin johtaminen ja hienosäätö
Videoiden käsittely ja streaming
Tekninen simulaatio ja tieteellinen tietojenkäsittely
Intensiivinen 3D-kuvaus ja visualisointi
Voittamaton hinnoittelun ja suorituskyvyn suhde kokeiluihin ja pienempiin työmääriin - ihanteellinen tulos GPU-laskentaan.
24GB VRAM
Suositeltu:
Development and experimentation
AI-kuvan ja videon tuottaminen
3D renderointi
Pienet ja keskisuuret mallit
Ensimmäisestä mallistasi tuotannon johtopäätöksen jälkeen voit suorittaa vaativia GPU-työkuormia ostamatta laitteistoa tai perustelematta CapExia.
Käytä chatbotteja, kopilootteja ja API-tiedostoja, joiden GPU-suorituskyky on alhainen, ja ne ovat käytettävissä ympäri vuorokauden. Käytä Ollamaa ja Open WebUI:tä tai tuo oma malli vLLM:llä tai LangChainilla.
Harjoittele mukautettuja malleja ja hienosäädä LLM-ohjelmia erityisellä VRAM: llä. Valvontapisteet jatkuvat uudelleenkäynnistyksissä, joten pitkät tehtävät voidaan lopettaa ja jatkaa menettämättä edistymistä.
Käännä GPU-käyttäjä ja asenna oma ympäristö minuutissa. Liitä selaimen tai terminaalin kautta ja aloita iterointi heti.
Käynnistä Stable Diffusion, ComfyUI ja renderointityöt, joissa on riittävästi VRAMia korkean resoluution tuloksiin ja eräprosessointiin.
Koodaa, transkoodaa ja esitä videoita korkealla läpäisevyydellä laitteiston kiihdyttämisellä, ilman, että sinun tarvitsee sitoa omat koneesi.
Maksa vain siitä, mitä käytät
Valmis noin 30 sekunnissa
Hallitse yhdestä dashboardista