Ota Alerta käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin hälytystenhallinta-alusta, joka yhdistää valvontahälytykset mistä tahansa lähteestä yhdelle reaaliaikaiselle hallintapaneelille.
Alerta – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Alerta – mitä sillä voi rakentaa?
Alerta on avoimen lähdekoodin hälytysten hallinta- ja konsolidointialusta, joka kokoaa hälytykset Prometheuksesta, Nagiosista, Grafanasta, Zabbixista, Sensusta, CloudWatchista ja kymmenistä muista valvontatyökaluista yhteen reaaliaikaiseen verkkokonsoliin. Poistamalla päällekkäiset ja korreloimalla saapuvat hälytykset Alerta eliminoi hälytystulvat ja antaa päivystäville tiimeille selkeän kuvan siitä, mikä todella laukeaa ja mikä on tärkeintä.
Alertan itseisännöinti VPS:llä antaa toimintatiimillesi täyden hallinnan hälytysinfrastruktuurista, säilytyskäytännöistä ja todennuksesta – lähettämättä valvontatietoja kolmannen osapuolen palveluun. Sisäänrakennettu monivuokralaisuus tarkoittaa, että yksi Alerta-instanssi voi palvella useita tiimejä tai asiakasympäristöjä samanaikaisesti.
Alerta – tärkeimmät ominaisuudet
Monilähteinen sisäänotto
Vastaanota hälytyksiä Prometheuksesta, Nagiosista, Grafanasta, Zabbixista, CloudWatchista ja muista yhden REST API:n kautta ilman valvontapinon uudelleenkonfigurointia.
Hälytysten duplikoinnin poisto
Poista automaattisesti päällekkäiset ja korreloi toistuvat hälytykset, jotta päivystävät insinöörit näkevät yhden toimintakelpoisen kohteen satojen identtisten ilmoitusten sijaan.
Huoltoikkunat
Määritä pimennysjaksot palvelun, ympäristön tai tunnisteen mukaan estääksesi odotetut hälytykset suunnitellun huollon aikana poistamatta valvontoja käytöstä.
Moniasiakkuus
Palvele useita tiimejä tai asiakasympäristöjä yhdestä Alerta-instanssista käyttämällä asiakasnäkymiä ja rajattuja API-avaimia.
Joustava todennus
Todennus Basic Authilla, LDAPilla, GitHubilla, GitLabilla, Googlella, Keycloakilla, SAML2:lla tai Azure AD:llä – kolmannen osapuolen identiteetintarjoajaa ei tarvita.
Alerta – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.