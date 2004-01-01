Alerta on avoimen lähdekoodin hälytysten hallinta- ja konsolidointialusta, joka kokoaa hälytykset Prometheuksesta, Nagiosista, Grafanasta, Zabbixista, Sensusta, CloudWatchista ja kymmenistä muista valvontatyökaluista yhteen reaaliaikaiseen verkkokonsoliin. Poistamalla päällekkäiset ja korreloimalla saapuvat hälytykset Alerta eliminoi hälytystulvat ja antaa päivystäville tiimeille selkeän kuvan siitä, mikä todella laukeaa ja mikä on tärkeintä.

Alertan itseisännöinti VPS:llä antaa toimintatiimillesi täyden hallinnan hälytysinfrastruktuurista, säilytyskäytännöistä ja todennuksesta – lähettämättä valvontatietoja kolmannen osapuolen palveluun. Sisäänrakennettu monivuokralaisuus tarkoittaa, että yksi Alerta-instanssi voi palvella useita tiimejä tai asiakasympäristöjä samanaikaisesti.