Asenna Apache HertzBeat yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin agentiton reaaliaikainen observointialusta palvelimien, tietokantojen ja pilvipalveluiden valvontaan.
Apache HertzBeat – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache HertzBeat – mitä sillä voi rakentaa?
Apache HertzBeat on yhteisövetoinen, agentiton observointialusta, joka valvoo palvelimia, tietokantoja, väliohjelmistoja, pilvipalveluita sekä mukautettuja HTTP- ja JMX-päätepisteitä konfiguroitavien protokollamallien avulla. Sen sijaan, että kerääjiä asennettaisiin jokaiseen kohteeseen, se kysyy päätepisteitä SSH:n, SNMP:n, JDBC:n, JMX:n, HTTP:n ja kymmenien muiden protokollien kautta, ja sitten näyttää hallintapaneelit, hälytykset ja tilasivut yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
HertzBeatin itseisännöinti VPS:lläsi pitää valvontatiedot, hälytyssäännöt ja kohdetunnukset hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman mittarikohtaista hinnoittelua tai toimittajalukitusta. Mukana toimitettu PostgreSQL- ja VictoriaMetrics-pino tallentaa konfiguraation ja aikasarjamittarit paikallisesti, mikä tekee käyttöönotosta täysin itsenäisen alusta alkaen.
Apache HertzBeat – tärkeimmät ominaisuudet
Agentiton valvonta
Kysy palvelimilta, tietokannoilta ja API-rajapinnoilta SSH:n, SNMP:n, JDBC:n, JMX:n ja HTTP:n kautta asentamatta kerääjiä jokaiseen kohdekoneeseen.
Kynnyshälytys
Määritä hälytyssäännöt lausekepohjaisilla kynnysarvoilla ja toimita ilmoitukset sähköpostiin, Slackiin, Discordiin, Telegramiin, webhookeihin ja tekstiviestipalveluntarjoajille.
Julkiset tilasivut
Julkaise asiakkaille näkyviä tilasivuja, jotka raportoivat käytettävyydestä ja häiriöistä valituille valvotuille palveluille paljastamatta sisäisiä hallintapaneeleja.
Mukautetut protokollat
Lisää uusia valvontatyyppejä kirjoittamalla YAML-sovellusmalleja, jotta erikoisjärjestelmiä voidaan tarkkailla odottamatta toimittajaintegraatioita.
Paketoitu aikasarjatietovarasto
Mukana tulee VictoriaMetrics tehokasta pitkäaikaista mittaritallennusta varten ja PostgreSQL konfigurointia varten, mikä poistaa tarpeen kytkeä ulkoisia tietokantoja.
Apache HertzBeat – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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