Apache HertzBeat on yhteisövetoinen, agentiton observointialusta, joka valvoo palvelimia, tietokantoja, väliohjelmistoja, pilvipalveluita sekä mukautettuja HTTP- ja JMX-päätepisteitä konfiguroitavien protokollamallien avulla. Sen sijaan, että kerääjiä asennettaisiin jokaiseen kohteeseen, se kysyy päätepisteitä SSH:n, SNMP:n, JDBC:n, JMX:n, HTTP:n ja kymmenien muiden protokollien kautta, ja sitten näyttää hallintapaneelit, hälytykset ja tilasivut yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.

HertzBeatin itseisännöinti VPS:lläsi pitää valvontatiedot, hälytyssäännöt ja kohdetunnukset hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman mittarikohtaista hinnoittelua tai toimittajalukitusta. Mukana toimitettu PostgreSQL- ja VictoriaMetrics-pino tallentaa konfiguraation ja aikasarjamittarit paikallisesti, mikä tekee käyttöönotosta täysin itsenäisen alusta alkaen.