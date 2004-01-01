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Asenna Apache Druid yhdellä napsautuksella.

Reaaliaikainen analytiikkatietokanta, joka on suunniteltu nopeisiin analyysikyselyihin suoratoistettujen ja historiallisten tapahtumatietojen parissa laajamittaisesti.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
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69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache Druid – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Druid on korkean suorituskyvyn, reaaliaikainen analytiikkatietokanta, joka on suunniteltu erityisesti alle sekunnin OLAP-kyselyihin tapahtumapohjaisessa datassa. Alun perin Metamarketsilla kehitetty ja nyt Apache-huippuprojektina toimiva Druid pyörittää käyttäjille suunnattua analytiikkaa, verkon telemetriaa, sovellusten suorituskyvyn valvontaa ja klikkausvirran hallintapaneeleja yrityksissä kuten Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft ja Walmart.

Druidin itseisännöinti VPS-palvelimellasi antaa sinulle sarakeorientoituneen kyselymoottorin, joka on optimoitu suoratoistoon Kafkasta ja Kinesisistä, aikasarjasuodatukseen ja korkean samanaikaisuuden aggregaatioihin – ilman kyselykohtaisia pilvikustannuksia tai toimittajalukitusta. Sisäänrakennettu verkkokonsoli hoitaa SQL-tutkimuksen, syöttömääritykset, tietolähteiden hallinnan ja klusterin tilan yhdestä selainvälilehdestä.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Druid – tärkeimmät ominaisuudet

Sisäänrakennettu verkkokonsoli

Selainpohjainen käyttöliittymä SQL-kyselyille, syöttömäärityksille, tietolähteiden hallintaan ja klusterin tilan valvontaan ilman erillistä asiakasohjelmaa.

Reaaliaikainen syöttö

Suoratoista tapahtumia Kafkasta, Kinesisistä tai HTTP:stä kyselykelpoisiin tietolähteisiin sekunneissa, tarkalleen kerran -toimitustakuilla.

Sarakeperustainen aikasarjatietovarasto

Sarakepohjainen tallennus bittikarttaindekseillä ja aikaperusteisella osioinnilla mahdollistaa alle sekunnin suodatukset ja koostamiset miljardeilla riveillä.

Lambda-arkkitehtuuri

Yhtenäinen kyselykerros suoratoisto- ja erädatan lähteiden yli mahdollistaa hallintapaneelien yhdistää reaaliaikaiset tapahtumat historialliseen kontekstiin läpinäkyvästi.

SQL ja natiivikyselyt

Standardi ANSI SQL sekä JSON-pohjainen natiivi kyselyrajapinta antavat analyytikoille ja sovelluksille joustavan pääsyn samoihin tietolähteisiin.

Apache Druid – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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