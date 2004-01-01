Asenna Apache Druid yhdellä napsautuksella.
Reaaliaikainen analytiikkatietokanta, joka on suunniteltu nopeisiin analyysikyselyihin suoratoistettujen ja historiallisten tapahtumatietojen parissa laajamittaisesti.
Apache Druid – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Druid – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Druid on korkean suorituskyvyn, reaaliaikainen analytiikkatietokanta, joka on suunniteltu erityisesti alle sekunnin OLAP-kyselyihin tapahtumapohjaisessa datassa. Alun perin Metamarketsilla kehitetty ja nyt Apache-huippuprojektina toimiva Druid pyörittää käyttäjille suunnattua analytiikkaa, verkon telemetriaa, sovellusten suorituskyvyn valvontaa ja klikkausvirran hallintapaneeleja yrityksissä kuten Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft ja Walmart.
Druidin itseisännöinti VPS-palvelimellasi antaa sinulle sarakeorientoituneen kyselymoottorin, joka on optimoitu suoratoistoon Kafkasta ja Kinesisistä, aikasarjasuodatukseen ja korkean samanaikaisuuden aggregaatioihin – ilman kyselykohtaisia pilvikustannuksia tai toimittajalukitusta. Sisäänrakennettu verkkokonsoli hoitaa SQL-tutkimuksen, syöttömääritykset, tietolähteiden hallinnan ja klusterin tilan yhdestä selainvälilehdestä.
Apache Druid – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennettu verkkokonsoli
Selainpohjainen käyttöliittymä SQL-kyselyille, syöttömäärityksille, tietolähteiden hallintaan ja klusterin tilan valvontaan ilman erillistä asiakasohjelmaa.
Reaaliaikainen syöttö
Suoratoista tapahtumia Kafkasta, Kinesisistä tai HTTP:stä kyselykelpoisiin tietolähteisiin sekunneissa, tarkalleen kerran -toimitustakuilla.
Sarakeperustainen aikasarjatietovarasto
Sarakepohjainen tallennus bittikarttaindekseillä ja aikaperusteisella osioinnilla mahdollistaa alle sekunnin suodatukset ja koostamiset miljardeilla riveillä.
Lambda-arkkitehtuuri
Yhtenäinen kyselykerros suoratoisto- ja erädatan lähteiden yli mahdollistaa hallintapaneelien yhdistää reaaliaikaiset tapahtumat historialliseen kontekstiin läpinäkyvästi.
SQL ja natiivikyselyt
Standardi ANSI SQL sekä JSON-pohjainen natiivi kyselyrajapinta antavat analyytikoille ja sovelluksille joustavan pääsyn samoihin tietolähteisiin.
Apache Druid – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.