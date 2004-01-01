Apache Druid on korkean suorituskyvyn, reaaliaikainen analytiikkatietokanta, joka on suunniteltu erityisesti alle sekunnin OLAP-kyselyihin tapahtumapohjaisessa datassa. Alun perin Metamarketsilla kehitetty ja nyt Apache-huippuprojektina toimiva Druid pyörittää käyttäjille suunnattua analytiikkaa, verkon telemetriaa, sovellusten suorituskyvyn valvontaa ja klikkausvirran hallintapaneeleja yrityksissä kuten Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft ja Walmart.

Druidin itseisännöinti VPS-palvelimellasi antaa sinulle sarakeorientoituneen kyselymoottorin, joka on optimoitu suoratoistoon Kafkasta ja Kinesisistä, aikasarjasuodatukseen ja korkean samanaikaisuuden aggregaatioihin – ilman kyselykohtaisia pilvikustannuksia tai toimittajalukitusta. Sisäänrakennettu verkkokonsoli hoitaa SQL-tutkimuksen, syöttömääritykset, tietolähteiden hallinnan ja klusterin tilan yhdestä selainvälilehdestä.