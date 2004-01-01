ManageIQ on avoimen lähdekoodin pilvenhallinta- ja orkestrointialusta – Red Hat CloudForms -projektin taustalla oleva ylävirran projekti – joka yhdistää virtuaalikoneiden, konttien, julkisten pilvien ja verkkojen toiminnot yhden konsolin alle. Se löytää infrastruktuurin VMwaren, Red Hat Virtualizationin, OpenStackin, Kubernetesin, AWS:n, Azuren, Google Cloudin ja muiden palveluiden kautta ja lisää sitten päälle käytännöt, automaation ja kustannusten kohdentamisen.

ManageIQ:n itseisännöinti pitää varastotietosi, automaatiotyönkulkusi ja käytäntömäärityksesi hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman solmukohtaisia lisenssimaksuja. Kaikki yhdessä -kontti sisältää laitteen, PostgreSQL-tietokannan ja memcachedin, jotta voit arvioida koko alustan yhdestä käyttöönotosta.