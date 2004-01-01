Asenna ManageIQ yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin hybridipilven hallintajärjestelmä virtuaalikoneille, konteille, verkoille ja tallennustilalle.
ManageIQ – valitse sopiva VPS-paketti
ManageIQ – mitä sillä voi rakentaa?
ManageIQ on avoimen lähdekoodin pilvenhallinta- ja orkestrointialusta – Red Hat CloudForms -projektin taustalla oleva ylävirran projekti – joka yhdistää virtuaalikoneiden, konttien, julkisten pilvien ja verkkojen toiminnot yhden konsolin alle. Se löytää infrastruktuurin VMwaren, Red Hat Virtualizationin, OpenStackin, Kubernetesin, AWS:n, Azuren, Google Cloudin ja muiden palveluiden kautta ja lisää sitten päälle käytännöt, automaation ja kustannusten kohdentamisen.
ManageIQ:n itseisännöinti pitää varastotietosi, automaatiotyönkulkusi ja käytäntömäärityksesi hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman solmukohtaisia lisenssimaksuja. Kaikki yhdessä -kontti sisältää laitteen, PostgreSQL-tietokannan ja memcachedin, jotta voit arvioida koko alustan yhdestä käyttöönotosta.
ManageIQ – tärkeimmät ominaisuudet
Hybridipilven inventaario
Löydä ja seuraa virtuaalikoneita, kontteja, verkkoja ja tallennustilaa VMwaren, OpenStackin, Kubernetesin, AWS:n, Azuren ja Google Cloudin välillä yhdestä konsolista.
Politiikka ja vaatimustenmukaisuus
Määritä käytännöt, jotka havaitsevat automaattisesti poikkeamat, pakottavat taggaamisen ja korjaavat vaatimustenvastaiset työkuormat kaikissa hallituissa palveluntarjoajissa.
Automatisointimoottori
Suorita tapahtumapohjainen Ruby-automaatio, Ansible-playbookit ja hyväksyntätyönkulut resurssien varaamiseen, poistamiseen ja uudelleenkonfigurointiin laajamittaisesti.
Itsepalvelukatalogi
Julkaise palveluluetteloita kiintiöineen ja hyväksyntöineen, jotta tiimit voivat pyytää virtuaalikoneita, kontteja tai pinoja ilman tikettien luomista.
Kustannusten jakaminen ja mittaus
Kohdista infrastruktuurikustannukset takaisin vuokralaisille, projekteille tai osastoille hintasuunnitelmilla, jotka perustuvat suorittimen, muistin, tallennustilan ja verkon käyttöön.
REST API ja CLI
Ohjaa jokaista konsolitoimintoa versioidusta REST-rajapinnasta tai miqcli-komentoriviltä GitOps-tyylisten infrastruktuurityönkulkujen varten.
ManageIQ – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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