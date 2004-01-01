Jopa 66 % alennus ManageIQ tuotteelle

Asenna ManageIQ yhden napsautuksen asennuksella.

Avoimen lähdekoodin hybridipilven hallintajärjestelmä virtuaalikoneille, konteille, verkoille ja tallennustilalle.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
21,99/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna ManageIQ yhden napsautuksen asennuksella.

ManageIQ – valitse sopiva VPS-paketti

KVM 8
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
64,99
SÄÄSTÄ 66%
21,99/kk
KVM 8
64,99
SÄÄSTÄ 66%
21,99/kk
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

ManageIQ – mitä sillä voi rakentaa?

ManageIQ on avoimen lähdekoodin pilvenhallinta- ja orkestrointialusta – Red Hat CloudForms -projektin taustalla oleva ylävirran projekti – joka yhdistää virtuaalikoneiden, konttien, julkisten pilvien ja verkkojen toiminnot yhden konsolin alle. Se löytää infrastruktuurin VMwaren, Red Hat Virtualizationin, OpenStackin, Kubernetesin, AWS:n, Azuren, Google Cloudin ja muiden palveluiden kautta ja lisää sitten päälle käytännöt, automaation ja kustannusten kohdentamisen.

ManageIQ:n itseisännöinti pitää varastotietosi, automaatiotyönkulkusi ja käytäntömäärityksesi hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman solmukohtaisia lisenssimaksuja. Kaikki yhdessä -kontti sisältää laitteen, PostgreSQL-tietokannan ja memcachedin, jotta voit arvioida koko alustan yhdestä käyttöönotosta.

Aloita tästä
{name} – mitä sillä voi rakentaa?

ManageIQ – tärkeimmät ominaisuudet

Hybridipilven inventaario

Löydä ja seuraa virtuaalikoneita, kontteja, verkkoja ja tallennustilaa VMwaren, OpenStackin, Kubernetesin, AWS:n, Azuren ja Google Cloudin välillä yhdestä konsolista.

Politiikka ja vaatimustenmukaisuus

Määritä käytännöt, jotka havaitsevat automaattisesti poikkeamat, pakottavat taggaamisen ja korjaavat vaatimustenvastaiset työkuormat kaikissa hallituissa palveluntarjoajissa.

Automatisointimoottori

Suorita tapahtumapohjainen Ruby-automaatio, Ansible-playbookit ja hyväksyntätyönkulut resurssien varaamiseen, poistamiseen ja uudelleenkonfigurointiin laajamittaisesti.

Itsepalvelukatalogi

Julkaise palveluluetteloita kiintiöineen ja hyväksyntöineen, jotta tiimit voivat pyytää virtuaalikoneita, kontteja tai pinoja ilman tikettien luomista.

Kustannusten jakaminen ja mittaus

Kohdista infrastruktuurikustannukset takaisin vuokralaisille, projekteille tai osastoille hintasuunnitelmilla, jotka perustuvat suorittimen, muistin, tallennustilan ja verkon käyttöön.

REST API ja CLI

Ohjaa jokaista konsolitoimintoa versioidusta REST-rajapinnasta tai miqcli-komentoriviltä GitOps-tyylisten infrastruktuurityönkulkujen varten.

ManageIQ – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

Aloita tästä

Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Käytä Visual Studio Codea selaimessasi missä tahansa

Valitse
1Backend

1Backend

Itseisännöity alusta tekoälysovellusten rakentamiseen mikropalveluilla ja mikrofronteilla

Valitse
Adminer

Adminer

Monipuolinen tietokannan hallintaliittymä, joka tukee yli 11 tietokantajärjestelmää

Valitse
Katso kaikki sovellukset

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.