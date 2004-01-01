Adminer on yhden tiedoston PHP-tietokannan hallintatyökalu, joka tarjoaa kattavat hallintaominaisuudet yli 11 tietokantajärjestelmään – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ja muihin – yhden yhtenäisen verkkokäyttöliittymän kautta. Alun perin luotu kevyemmäksi vaihtoehdoksi phpMyAdminille, se ei vaadi monimutkaista asennusta ja on käyttövalmis heti käyttöönoton jälkeen.

Vähäisestä koosta huolimatta Adminer kattaa kaikki tietokantatoiminnot: tietueiden selaamisen ja muokkaamisen, SQL-kyselyjen suorittamisen syntaksikorostuksella, käyttäjien ja oikeuksien hallinnan, tietojen tuonnin ja viennin sekä skeemasuhdeiden tarkastelun. Sen selkeä muotoilu tekee siitä yhtä hyödyllisen nopeaan virheenkorjaukseen kehityksen aikana ja rutiinihallintaan tuotantoympäristöissä.