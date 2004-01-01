Ota Adminer käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kevyt, monipuolinen tietokannan hallintatyökalu, joka tukee MySQL:ää, PostgreSQL:ää, SQLiteä ja 8 muuta järjestelmää.
Adminer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Adminer – mitä sillä voi rakentaa?
Adminer on yhden tiedoston PHP-tietokannan hallintatyökalu, joka tarjoaa kattavat hallintaominaisuudet yli 11 tietokantajärjestelmään – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB ja muihin – yhden yhtenäisen verkkokäyttöliittymän kautta. Alun perin luotu kevyemmäksi vaihtoehdoksi phpMyAdminille, se ei vaadi monimutkaista asennusta ja on käyttövalmis heti käyttöönoton jälkeen.
Vähäisestä koosta huolimatta Adminer kattaa kaikki tietokantatoiminnot: tietueiden selaamisen ja muokkaamisen, SQL-kyselyjen suorittamisen syntaksikorostuksella, käyttäjien ja oikeuksien hallinnan, tietojen tuonnin ja viennin sekä skeemasuhdeiden tarkastelun. Sen selkeä muotoilu tekee siitä yhtä hyödyllisen nopeaan virheenkorjaukseen kehityksen aikana ja rutiinihallintaan tuotantoympäristöissä.
Adminer – tärkeimmät ominaisuudet
11+ tietokantajärjestelmää
Hallitse MySQL:ää, PostgreSQL:ää, SQLite:ä, MS SQL:ää, Oraclea, MongoDB:tä ja muita yhdestä käyttöliittymästä, poistaen tarpeen ylläpitää erillisiä työkaluja kullekin tietokantatyypille.
Välitön käyttöönotto
Pakattu yhdeksi PHP-tiedostoksi ilman muita riippuvuuksia kuin verkkopalvelin, Adminer on käytettävissä heti käynnistyksen jälkeen ilman konfigurointitarvetta.
SQL-kyselyeditori
Suorita mukautettuja SQL-kyselyitä syntaksikorostuksella ja jäsennellyillä tuloksilla, mikä tekee tietojen tarkastelusta, kyselyjen virheenkorjauksesta tai kertaluonteisten siirtojen suorittamisesta helppoa.
Tuonti ja vienti
Tuo ja vie tietoja SQL- ja CSV-muodoissa varmuuskopiointia, siirtoja ja tietojen jakamista varten ulkoisten työkalujen tai tiimin jäsenten kanssa.
Käyttäjien ja oikeuksien hallinta
Luo, muokkaa ja poista tietokannan käyttäjiä ja heidän oikeuksiaan suoraan verkkokäyttöliittymästä, poistaen komentorivikäytön tarpeen rutiininomaisten pääsynhallintamuutosten aikana.
Adminer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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