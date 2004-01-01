Visual Studio Code Server tuo täyden VS Code -kehitysympäristön mihin tahansa selaimeen. Käytä laajennuksiasi, IntelliSenseä, integroitua päätettä, Git-työkaluja ja virheenkorjaajaa miltä tahansa laitteelta ilman ohjelmistojen paikallista asennusta — kehitysympäristösi sijaitsee VPS:lläsi ja on aina valmiina.

VS Code Serverin itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että projektit ja kokoonpanot säilyvät istuntojen välillä ja ovat käytettävissä miltä tahansa koneelta. Jatkuvasti päällä oleva palvelinympäristö on ihanteellinen pariohjelmointiin verkon yli, pilvikehitystyönkulkuihin tai koodaamiseen laitteilta, joihin VS Coden asentaminen ei ole käytännöllistä.