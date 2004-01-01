Asenna Visual Studio Code Server yhden napsautuksen asennuksella.
Suorita VS Code täysin selaimessasi mistä tahansa laajennuksilla, virheenkorjauksella, Gitillä ja integroidulla pääteohjelmalla.
Visual Studio Code Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Visual Studio Code Server – mitä sillä voi rakentaa?
Visual Studio Code Server tuo täyden VS Code -kehitysympäristön mihin tahansa selaimeen. Käytä laajennuksiasi, IntelliSenseä, integroitua päätettä, Git-työkaluja ja virheenkorjaajaa miltä tahansa laitteelta ilman ohjelmistojen paikallista asennusta — kehitysympäristösi sijaitsee VPS:lläsi ja on aina valmiina.
VS Code Serverin itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että projektit ja kokoonpanot säilyvät istuntojen välillä ja ovat käytettävissä miltä tahansa koneelta. Jatkuvasti päällä oleva palvelinympäristö on ihanteellinen pariohjelmointiin verkon yli, pilvikehitystyönkulkuihin tai koodaamiseen laitteilta, joihin VS Coden asentaminen ei ole käytännöllistä.
Visual Studio Code Server – tärkeimmät ominaisuudet
Täysi VS Code selaimessa
Käytä täydellistä VS Code -kokemusta, mukaan lukien laajennukset, teemat, näppäinsidokset ja asetukset mistä tahansa selainvälilehdestä.
Laajennusten tuki
Asenna ja suorita VS Code -laajennukset palvelinpuolella, mukaan lukien kielipalvelimet, linterit, muotoilijat ja virheenkorjaimet.
Integroitu pääte
Suorita shell-komentoja, rakennustyökaluja ja skriptejä suoraan selaimen terminaalissa, joka on yhdistetty VPS-ympäristöösi.
Git-integraatio
Hallitse arkistoja, luo committeja, tarkastele eroja ja käsittele yhdistämisristiriitoja VS Coden sisäänrakennetuilla Git-työkaluilla.
Pysyvä työtila
Projektit, asetukset ja laajennukset säilyvät istuntojen välillä VPS-palvelimellasi, joten voit jatkaa täsmälleen siitä, mihin jäit.
Visual Studio Code Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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