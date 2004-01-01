Ota 1Backend käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity alusta tekoälysovellusten rakentamiseen skaalautuvilla mikropalveluilla ja mikrofronteilla.
1Backend – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
1Backend – mitä sillä voi rakentaa?
1Backend on avoimen lähdekoodin alusta tekoälysovellusten toimittamiseen koostettavina mikropalveluina ja mikroetupäinä, kaikki yhdestä itse isännöidystä ohjauspaneelista. Se yhdistää käyttäjähallinnan, käyttöoikeudet, salaisuudet, konfiguraation, reitityksen, tiedostojen tallennuksen ja tekoälymallipalvelun, jotta tiimit voivat keskittyä sovelluslogiikkaan infrastruktuurin kokoamisen sijaan.
1Backendin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kehotteet, mallipainot, salaisuudet ja asiakastiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa. Sisäänrakennetut palvelut käynnistävät paikallisia LLM- ja stable diffusion -kontteja tarpeen mukaan, tarjoten sinulle tuotantovalmiin taustaohjelman tekoälytuotteille ilman token-kohtaista toimittajalukitusta.
1Backend – tärkeimmät ominaisuudet
Tekoälyn mikropalveluiden ajonaikainen ympäristö
Käynnistä ja orkestroi tekoälykontteja – mukaan lukien paikalliset suuret kielimallit (LLM) ja kuvamallit – suoraan taustajärjestelmästä ilman ulkoista orkestraattoria.
Sisäänrakennettu identiteetti
Käyttäjätilit, roolit, käyttöoikeudet, organisaatiot ja API-avaimet toimitetaan valmiina, joten jokainen uusi palvelu perii todennuksen automaattisesti.
Salaisuudet ja kokoonpano
Salattu salaisuuksien tallennustila ja sovelluskohtaiset konfigurointipalvelut pitävät API-avaimet ja asetukset poissa koodista ja versionhallinnasta.
Mikrofrontend-isännöinti
Tarjoa useita käyttöliittymiä yhden reitityskerroksen kautta, antaen riippumattomien tiimien julkaista käyttöliittymämoduuleja rakentamatta koko sovellusta uudelleen.
Bootstrap-manifestit
Määritä reitit, luvat, konfiguraatiot ja salaisuudet YAML-manifesteissa toistettavia infrastruktuuri koodina -käyttöönottoja varten eri ympäristöissä.
1Backend – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.