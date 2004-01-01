Alexandrie on itse isännöity tietokanta- ja dokumentointialusta, joka on rakennettu Go:lla ja Nuxt 4:llä. Se tarjoaa monipuolisen Markdown-editorin, jossa on KaTeX-matemaattisia lausekkeita, värillisiä huomautuslaatikoita ja komentokeskuksen koko tekstin hakuun kaikista dokumenteistasi. Viisitasoinen dokumenttikohtainen käyttöoikeusjärjestelmä antaa sinun pitää joitakin muistiinpanoja yksityisinä, jakaa toisia tiimisi kanssa ja julkaista valittuja sivuja julkisesti – kaikki yhdestä asennuksesta.

Alexandrien itseisännöinti pitää dokumenttisi, muistiinpanosi ja ladatut tiedostosi hallitsemassasi infrastruktuurissa. Sisäänrakennettu S3-yhteensopiva objektitallennus hoitaa tiedostojen lataukset ilman ulkoista palvelua, ja yhden napsautuksen varmuuskopiointi ja palautus antaa sinun suojata koko tietokannan ilman manuaalisia tietokantavientejä.