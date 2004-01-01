Asenna Alexandrie yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity tietopankki, jossa on laajennettu Markdown, kokotekstihaku ja yksityiskohtaiset asiakirjakohtaiset käyttöoikeudet.
Alexandrie – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Alexandrie – mitä sillä voi rakentaa?
Alexandrie on itse isännöity tietokanta- ja dokumentointialusta, joka on rakennettu Go:lla ja Nuxt 4:llä. Se tarjoaa monipuolisen Markdown-editorin, jossa on KaTeX-matemaattisia lausekkeita, värillisiä huomautuslaatikoita ja komentokeskuksen koko tekstin hakuun kaikista dokumenteistasi. Viisitasoinen dokumenttikohtainen käyttöoikeusjärjestelmä antaa sinun pitää joitakin muistiinpanoja yksityisinä, jakaa toisia tiimisi kanssa ja julkaista valittuja sivuja julkisesti – kaikki yhdestä asennuksesta.
Alexandrien itseisännöinti pitää dokumenttisi, muistiinpanosi ja ladatut tiedostosi hallitsemassasi infrastruktuurissa. Sisäänrakennettu S3-yhteensopiva objektitallennus hoitaa tiedostojen lataukset ilman ulkoista palvelua, ja yhden napsautuksen varmuuskopiointi ja palautus antaa sinun suojata koko tietokannan ilman manuaalisia tietokantavientejä.
Alexandrie – tärkeimmät ominaisuudet
Laajennettu Markdown-editori
Kirjoita KaTeX-matematiikkalausekkeita, värillisiä huomautuslaatikoita ja monipuolisia upotuksia käyttäen CodeMirror 6 -editoria, joka on suunniteltu jäsenneltyyn dokumentaatioon.
Viisitasoiset käyttöoikeudet
Määritä yksityiskohtaiset käyttöoikeustasot asiakirjakohtaisesti – täysin yksityisestä julkisesti luettavaan – jotta sama asennus palvelee samanaikaisesti henkilökohtaisia muistiinpanoja, tiimiwikkejä ja julkisia asiakirjoja.
Kokotekstikomentohaku
Näppäimistöllä ohjattava komentokeskus hakee välittömästi kaikista asiakirjoistasi, tehden suurista tietokannoista navigoitavia ilman manuaalista kansioiden selaamista.
Sisäänrakennettu tiedostotallennus
Integroitu S3-yhteensopiva objektitallennustila käsittelee tiedostojen latauksia ja medialiitteitä ilman ulkoista tallennuspalvelua tai CDN-tiliä.
SSO- ja OIDC-kirjautuminen
Todennu Googlella, GitHubilla, Microsoftilla tai Discordilla OIDC:n kautta, mikä poistaa tarpeen hallita erillisiä käyttäjätilejä jokaiselle tiimin jäsenelle.
Alexandrie – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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