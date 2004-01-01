Jopa 69 % alennus HuggingChat (Chat UI) tuotteelle

Asenna HuggingChat (keskustelukäyttöliittymä) yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin SvelteKit-chat-käyttöliittymä, joka pyörittää HuggingChatia ja yhdistyy mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan mallin päätepisteeseen.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
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HuggingChat (Chat UI) – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

HuggingChat (Chat UI) – mitä sillä voi rakentaa?

HuggingChat (Chat UI) on avoimen lähdekoodin koodipohja, joka on huggingface.co/chat-sivuston takana, ja jonka Hugging Face on rakentanut hiotuksi, brändättäväksi käyttöliittymäksi suurille kielimalleille. Toisin kuin toimittajakohtaiset chat-sovellukset, se tukee OpenAI API -protokollaa, joten sama käyttöönotto voi keskustella Hugging Face Inference Providers -reitittimen, OpenRouterin, paikallisen llama.cpp-palvelimen, Ollaman tai minkä tahansa muun yhteensopivan päätepisteen kanssa vaihtamalla vain URL-osoitteen ja avaimen.

Sen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kaikki keskustelut, MCP-työkalukutsut ja ladatut tiedostot hallitsemassasi infrastruktuurissa, antaen sinulle silti pääsyn tuhansiin avoimiin ja omistettuihin malleihin minkä tahansa haluamasi päättelytaustajärjestelmän kautta.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

HuggingChat (Chat UI) – tärkeimmät ominaisuudet

OpenAI-yhteensopiva reititin

Osoita Hugging Face -reitittimeen, OpenRouteriin, llama.cpp:hen, Ollamaan tai mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan URL-osoitteeseen ja pääset välittömästi käsiksi niiden koko malliluetteloon.

Älykäs monikanavareititys

Sisäänrakennettu LLM-reititin valitsee automaattisesti parhaan mallin pyyntöä kohden — monimuotoinen, työkalukutsuja tai oletus — paljastamatta monimutkaisuutta loppukäyttäjille.

MCP-työkalukutsu

Yhdistä Model Context Protocol -palvelimet, jotta keskustelut voivat suorittaa verkkohakuja, koodia ja mukautettuja työkaluja tulosten suoratoistolla takaisin keskusteluun.

Monimuotoiset keskustelut

Lähetä kuvia, liitteitä ja äänisyötettä näkö- ja Whisper-tyyppisiin malleihin, jotka tukevat monimuotoisia syötteitä valitsemasi palveluntarjoajan kautta.

Pysyvä keskusteluhistoria

Mukana toimitettu MongoDB tallentaa keskustelut, asetukset ja avustajat käyttäjäkohtaisesti, jotta historia säilyy uudelleenkäynnistysten jälkeen ja seuraa käyttäjiä laitteiden välillä.

Mukautettu brändäys

Ohita sovelluksen nimi, kuvaus ja resurssit toimittaaksesi täysin brändätyn sisäisen chat-tuotteen tiimillesi tai asiakkaillesi.

HuggingChat (Chat UI) – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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