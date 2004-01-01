HuggingChat (Chat UI) on avoimen lähdekoodin koodipohja, joka on huggingface.co/chat-sivuston takana, ja jonka Hugging Face on rakentanut hiotuksi, brändättäväksi käyttöliittymäksi suurille kielimalleille. Toisin kuin toimittajakohtaiset chat-sovellukset, se tukee OpenAI API -protokollaa, joten sama käyttöönotto voi keskustella Hugging Face Inference Providers -reitittimen, OpenRouterin, paikallisen llama.cpp-palvelimen, Ollaman tai minkä tahansa muun yhteensopivan päätepisteen kanssa vaihtamalla vain URL-osoitteen ja avaimen.

Sen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kaikki keskustelut, MCP-työkalukutsut ja ladatut tiedostot hallitsemassasi infrastruktuurissa, antaen sinulle silti pääsyn tuhansiin avoimiin ja omistettuihin malleihin minkä tahansa haluamasi päättelytaustajärjestelmän kautta.