Asenna HuggingChat (keskustelukäyttöliittymä) yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin SvelteKit-chat-käyttöliittymä, joka pyörittää HuggingChatia ja yhdistyy mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan mallin päätepisteeseen.
HuggingChat (Chat UI) – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
HuggingChat (Chat UI) – mitä sillä voi rakentaa?
HuggingChat (Chat UI) on avoimen lähdekoodin koodipohja, joka on huggingface.co/chat-sivuston takana, ja jonka Hugging Face on rakentanut hiotuksi, brändättäväksi käyttöliittymäksi suurille kielimalleille. Toisin kuin toimittajakohtaiset chat-sovellukset, se tukee OpenAI API -protokollaa, joten sama käyttöönotto voi keskustella Hugging Face Inference Providers -reitittimen, OpenRouterin, paikallisen llama.cpp-palvelimen, Ollaman tai minkä tahansa muun yhteensopivan päätepisteen kanssa vaihtamalla vain URL-osoitteen ja avaimen.
Sen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kaikki keskustelut, MCP-työkalukutsut ja ladatut tiedostot hallitsemassasi infrastruktuurissa, antaen sinulle silti pääsyn tuhansiin avoimiin ja omistettuihin malleihin minkä tahansa haluamasi päättelytaustajärjestelmän kautta.
HuggingChat (Chat UI) – tärkeimmät ominaisuudet
OpenAI-yhteensopiva reititin
Osoita Hugging Face -reitittimeen, OpenRouteriin, llama.cpp:hen, Ollamaan tai mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan URL-osoitteeseen ja pääset välittömästi käsiksi niiden koko malliluetteloon.
Älykäs monikanavareititys
Sisäänrakennettu LLM-reititin valitsee automaattisesti parhaan mallin pyyntöä kohden — monimuotoinen, työkalukutsuja tai oletus — paljastamatta monimutkaisuutta loppukäyttäjille.
MCP-työkalukutsu
Yhdistä Model Context Protocol -palvelimet, jotta keskustelut voivat suorittaa verkkohakuja, koodia ja mukautettuja työkaluja tulosten suoratoistolla takaisin keskusteluun.
Monimuotoiset keskustelut
Lähetä kuvia, liitteitä ja äänisyötettä näkö- ja Whisper-tyyppisiin malleihin, jotka tukevat monimuotoisia syötteitä valitsemasi palveluntarjoajan kautta.
Pysyvä keskusteluhistoria
Mukana toimitettu MongoDB tallentaa keskustelut, asetukset ja avustajat käyttäjäkohtaisesti, jotta historia säilyy uudelleenkäynnistysten jälkeen ja seuraa käyttäjiä laitteiden välillä.
Mukautettu brändäys
Ohita sovelluksen nimi, kuvaus ja resurssit toimittaaksesi täysin brändätyn sisäisen chat-tuotteen tiimillesi tai asiakkaillesi.
HuggingChat (Chat UI) – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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