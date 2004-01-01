Reactive Resume on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva, avoimen lähdekoodin ansioluettelon rakentaja, joka antaa sinulle täyden omistusoikeuden uratietoihisi. Toisin kuin SaaS-ansioluettelotyökalut, jotka tallentavat tietosi kolmannen osapuolen palvelimille, itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että tietosi eivät koskaan poistu omasta infrastruktuuristasi. Luo viimeisteltyjä ansioluetteloita käyttämällä yli 14 ammattimaisesti suunniteltua mallia, esikatsele muutoksia reaaliaikaisesti ja vie pikselintarkkoja PDF-tiedostoja – kaikki ilman tilin luomista jonkun toisen alustalle.

Tämä käyttöönotto sisältää kaiken tarvittavan: PostgreSQL käyttäjätiedoille, headless Chrome -renderöijän PDF-tiedostojen luomiseen ja paikallisen S3-yhteensopivan tiedostotallennustilan. Valinnainen tekoälypohjainen kirjoitusapu on saatavilla OpenAI:n, Google Geminin tai Anthropic Clauden kautta, jos annat API-avaimen.