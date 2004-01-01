Asenna Reactive Resume yhden napsautuksen asennuksella.
Ilmainen, avoimen lähdekoodin ansioluettelon rakentaja, joka pitää uratietosi omalla palvelimellasi, ei kolmannen osapuolen pilvipalvelussa.
Reactive Resume – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Reactive Resume – mitä sillä voi rakentaa?
Reactive Resume on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva, avoimen lähdekoodin ansioluettelon rakentaja, joka antaa sinulle täyden omistusoikeuden uratietoihisi. Toisin kuin SaaS-ansioluettelotyökalut, jotka tallentavat tietosi kolmannen osapuolen palvelimille, itseisännöinti VPS:llä tarkoittaa, että tietosi eivät koskaan poistu omasta infrastruktuuristasi. Luo viimeisteltyjä ansioluetteloita käyttämällä yli 14 ammattimaisesti suunniteltua mallia, esikatsele muutoksia reaaliaikaisesti ja vie pikselintarkkoja PDF-tiedostoja – kaikki ilman tilin luomista jonkun toisen alustalle.
Tämä käyttöönotto sisältää kaiken tarvittavan: PostgreSQL käyttäjätiedoille, headless Chrome -renderöijän PDF-tiedostojen luomiseen ja paikallisen S3-yhteensopivan tiedostotallennustilan. Valinnainen tekoälypohjainen kirjoitusapu on saatavilla OpenAI:n, Google Geminin tai Anthropic Clauden kautta, jos annat API-avaimen.
Reactive Resume – tärkeimmät ominaisuudet
14+ Ansioluettelomallit
Valitse ammattimaisesti suunnitelluista malleista ja mukauta fontteja, värejä ja asetteluja henkilökohtaiseen tyyliisi sopivaksi.
Pikselintarkka PDF-vienti
Luo PDF-tiedostoja sisäänrakennetun headless Chrome -renderöijän avulla — kolmannen osapuolen palvelua tai selainlaajennusta ei tarvita.
Julkiset jaettavat linkit
Jaa ansioluettelosi ainutlaatuisen URL-osoitteen kautta, joka heijastaa aina viimeisimpiä muokkauksiasi ilman tiedostojen uudelleenlähetystä.
Tekoälykirjoitusapu
Paranna ansioluettelon sisältöä OpenAI:n, Google Geminin tai Anthropic Clauden ehdotusten avulla käyttämällä omaa API-avaintasi.
Kaksivaiheinen tunnistautuminen
Suojaa tilit TOTP-pohjaisella 2FA:lla ja valinnaisella pääsyavaintuella salasanattomaan kirjautumiseen.
Reactive Resume – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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