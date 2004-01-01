Ota CommaFeed käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity henkilökohtainen RSS-lukija, joka on saanut inspiraationsa Google Readerista, ja jossa on näppäinoikopolut, mobiilisovellukset ja selkeä kolmen ruudun asettelu.
CommaFeed – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CommaFeed – mitä sillä voi rakentaa?
CommaFeed on nopea, kevyt henkilökohtainen RSS-lukija, joka on nimenomaisesti mallinnettu alkuperäisen Google Readerin käyttöliittymän mukaan — kolmen paneelin asettelu, pikanäppäimet, välitön syötteiden merkitseminen luetuksi, OPML-tuonti/-vienti ja keskittyminen nopeuteen ominaisuuksien paisumisen sijaan. Se on kirjoitettu Java/Quarkusilla, toimii yhtenä itsenäisenä binääritiedostona ja tallentaa kaiken sulautettuun H2-tietokantaan, joten koko käyttöönotto on yksi kontti ja yksi volyymi.
CommaFeedin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tilauksesi, lukutilasi ja tähdellä merkityt artikkelisi hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin SaaS-syötteenlukijalle. Alkuperäiset Android- ja iOS-sovellukset yhdistävät suoraan instanssiisi API:n kautta, OPML antaa sinun siirtyä vapaasti syötteenlukijoiden välillä, ja sisäänrakennettu ajastin päivittää syötteet taustalla ilman ulkoisia työntekijöitä.
CommaFeed – tärkeimmät ominaisuudet
Google Reader UI
Kolmen paneelin asettelu, jossa on syöteluettelo, merkintäluettelo ja lukunäkymä – sekä täydet pikanäppäimet (j/k/v/m) nopeaan navigointiin, jotka pitkäaikaiset RSS-käyttäjät tunnistavat välittömästi.
OPML-tuonti/-vienti
Siirrä tilauksesi sisään ja ulos standardin OPML:n kautta, jotta säilytät lukutottumustesi omistajuuden ja voit vaihtaa lukijaa milloin tahansa.
Natiivit mobiilisovellukset
Ilmaiset Android- ja iOS-kumppanisovellukset yhdistyvät itse isännöityyn instanssiisi API:n kautta lukemista varten liikkeellä ollessasi paljastamatta tietoja kolmannelle osapuolelle.
Sulautettu H2-tietokanta
Yhden tiedoston H2-tietokanta ei tarvitse erillistä tietokantapalvelinta — varmuuskopioi lukijasi kopioimalla yhden kansion, palauta laittamalla se takaisin.
Taustasyötteen päivitys
Sisäänrakennettu ajastin päivittää tuhansia syötteitä taustalla mukautuvin väliajoin, eikä Celeryä tai ulkoisia työntekijöitä tarvita.
CommaFeed – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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