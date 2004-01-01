CommaFeed on nopea, kevyt henkilökohtainen RSS-lukija, joka on nimenomaisesti mallinnettu alkuperäisen Google Readerin käyttöliittymän mukaan — kolmen paneelin asettelu, pikanäppäimet, välitön syötteiden merkitseminen luetuksi, OPML-tuonti/-vienti ja keskittyminen nopeuteen ominaisuuksien paisumisen sijaan. Se on kirjoitettu Java/Quarkusilla, toimii yhtenä itsenäisenä binääritiedostona ja tallentaa kaiken sulautettuun H2-tietokantaan, joten koko käyttöönotto on yksi kontti ja yksi volyymi.

CommaFeedin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tilauksesi, lukutilasi ja tähdellä merkityt artikkelisi hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin SaaS-syötteenlukijalle. Alkuperäiset Android- ja iOS-sovellukset yhdistävät suoraan instanssiisi API:n kautta, OPML antaa sinun siirtyä vapaasti syötteenlukijoiden välillä, ja sisäänrakennettu ajastin päivittää syötteet taustalla ilman ulkoisia työntekijöitä.