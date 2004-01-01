Anki Sync Server Enhanced on tuotantovalmis Docker-image, joka isännöi virallista Anki-synkronointiprotokollaa omalla VPS-palvelimellasi, antaen sinun synkronoida muistikorttipakkoja työpöydän, AnkiDroidin ja AnkiMobilen välillä riippumatta AnkiWebistä. Se on rakennettu virallisesta Anki-lähteestä ja seuraa automaattisesti jokaista ylävirran julkaisua.

Itseisännöinti pitää jokaisen kortin, katseluhistorian ja mediatiedoston hallinnassasi. Monikäyttäjätuki, ajastetut varmuuskopiot valinnaisella S3-latauksella, Prometheus-mittarit, fail2ban, nopeusrajoitus ja tilapaneeli toimitetaan yhdessä kontissa — erillistä tietokantaa tai ulkoisia palveluita ei tarvita.