Asenna Anki Sync Server Enhanced yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity Anki-synkronointipalvelin monen käyttäjän tileillä, automatisoiduilla varmuuskopioilla ja sisäänrakennetulla verkkokojelaudalla.
Anki Sync Server Enhanced – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Anki Sync Server Enhanced – mitä sillä voi rakentaa?
Anki Sync Server Enhanced on tuotantovalmis Docker-image, joka isännöi virallista Anki-synkronointiprotokollaa omalla VPS-palvelimellasi, antaen sinun synkronoida muistikorttipakkoja työpöydän, AnkiDroidin ja AnkiMobilen välillä riippumatta AnkiWebistä. Se on rakennettu virallisesta Anki-lähteestä ja seuraa automaattisesti jokaista ylävirran julkaisua.
Itseisännöinti pitää jokaisen kortin, katseluhistorian ja mediatiedoston hallinnassasi. Monikäyttäjätuki, ajastetut varmuuskopiot valinnaisella S3-latauksella, Prometheus-mittarit, fail2ban, nopeusrajoitus ja tilapaneeli toimitetaan yhdessä kontissa — erillistä tietokantaa tai ulkoisia palveluita ei tarvita.
Anki Sync Server Enhanced – tärkeimmät ominaisuudet
Monikäyttäjän synkronointi
Isännöi jopa 99 itsenäistä oppijaa yhdellä VPS:llä, jokaisella omat tunnukset ja eristetty kokoelman tallennustila.
Automaattiset varmuuskopiot
Koko kokoelman päivittäiset arkistot konfiguroitavalla säilytysajalla ja valinnaisella S3-, MinIO- tai Garage-latauksella ulkopuolisia kopioita varten.
Sisäänrakennettu hallintapaneeli
Verkkokäyttöliittymä näyttää palvelimen tilan, käyttäjäkohtaisen datan koon, viimeisimmät synkronointiajat, varmuuskopiointihistorian ja reaaliaikaiset lokit yhdellä silmäyksellä.
Prometheus-metriikat
Näyttää synkronointitoiminnot, todennuksen onnistumisprosentit, datamäärän ja käytettävyyden Grafana-koontinäytöille ja hälytysputkille.
Kovetettu tietoturva
Fail2ban-integraatio, pyyntöjen nopeusrajoitus ja hajautetun salasanan tuki suojaavat päätepistettäsi raaka-voimahyökkäyksiltä.
Anki Sync Server Enhanced – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.