Asenna Defguard yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin nollaluottamuksen pääsynhallinta natiivilla WireGuard-monivaiheisella todennuksella ja sisäänrakennetulla OpenID Connectillä.
Defguard – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Defguard – mitä sillä voi rakentaa?
Defguard on yritystason nollaluottamukseen perustuva pääsynhallintajärjestelmä, joka on rakennettu WireGuardin ympärille. Se on ainoa ratkaisu, joka lisää todellisen monivaiheisen todennuksen suoraan VPN-tunneliin sen sijaan, että sen ympärille kiedottaisiin erillinen sovellusyhdyskäytävä. Tähän malliin sisältyvä ydinkomponentti pyörittää hallinnan verkkokäyttöliittymää, OpenID Connect -identiteettipalvelua, käyttäjien rekisteröintiä, ACL-määrityksiä ja gRPC-ohjaustasoa, joka ohjaa etäyhdyskäytäviä ja työpöytäasiakasohjelmia.
Defguardin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää käyttäjähakemistot, laitteistoavaimet, tarkastuslokit ja OpenID-allekirjoitusavaimet täysin hallinnassasi. Lisää Defguard-yhdyskäytäväsolmuja mihin tahansa verkkoosi WireGuard-tunnelien päättämiseksi, samalla kun ydin pysyy ainoana totuuden lähteenä identiteetille, laitteille ja pääsykäytännöille.
Defguard – tärkeimmät ominaisuudet
WireGuard ja MFA
Pakota TOTP-, sähköposti- tai laitteistoavain-kaksivaiheinen todennus suoraan jokaiseen WireGuard-yhteyteen sen sijaan, että luottaisit erilliseen pääsyporttiin.
Sisäänrakennettu OpenID Connect
Integroitu OIDC-identiteetintarjoaja antaa Defguardin myöntää SSO-tunnuksia muille sovelluksillesi ilman Keycloakin tai kolmannen osapuolen IdP:n käyttöönottoa.
Etäkäyttäjän rekisteröinti
Perehdytä uudet käyttäjät ohjatun rekisteröintiprosessin avulla, joka asettaa salasanat, määrittää laitteet ja määrittää työpöytäsovelluksen automaattisesti.
ACL:t ja palomuurisäännöt
Määritä verkon segmentointi ja käyttäjäkohtaiset pääsykäytännöt, jotka leviävät Linux- ja FreeBSD/OPNsense-yhdyskäytäviin reaaliaikaisesti.
LDAP ja AD-synkronointi
Kaksisuuntainen synkronointi Active Directoryn ja LDAP:n kanssa pitää käyttäjät, ryhmät ja ryhmäjäsenyydet yhdenmukaisina järjestelmien välillä.
YubiKeyn käyttöönotto
Määritä Yubico-laitteistoavaimet SSH:lle, GPG:lle ja OpenPGP:lle suoraan Defguardin hallintakonsolista.
Defguard – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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