Asenna HyperDX yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin havainnoitavuusalusta, joka yhdistää lokit, jäljitykset, mittarit ja istuntotoistot Datadog-tyylisessä käyttöliittymässä.
HyperDX – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
HyperDX – mitä sillä voi rakentaa?
HyperDX on avoimen lähdekoodin observointialusta, joka yhdistää lokit, jäljitykset, mittarit ja istuntojen uusinnat yhteen käyttöliittymään — itse isännöitävä vaihtoehto Datadogille ja muille kaupallisille APM-työkaluille. Se on rakennettu ClickHousen päälle nopeita kyselyitä varten korkean kardinaliteetin telemetriatietojen yli ja tukee natiivisti OpenTelemetryä, joten mikä tahansa OTEL-instrumentoitu sovellus voi lähettää tietoja ilman mukautettuja viejiä tai omia agentteja.
HyperDX:n itse isännöinti omalla VPS:lläsi välttää isäntäkohtaiset ja gigatavukohtaiset sisäänottokustannukset, jotka skaalautuvat ennakoimattomasti liikenteen mukana. Lokit, jäljitykset ja käyttäjäistuntotiedot — jotka usein sisältävät asiakastunnisteita, API-hyötykuormia ja sisäisiä järjestelmätietoja — pysyvät omassa infrastruktuurissasi, ja niiden säilytystä ja käyttöä hallitset kokonaan sinä.
HyperDX – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen havaittavuus
Lokit, jäljitykset, mittarit ja istunnon toistot ovat yhdessä käyttöliittymässä, jotta insinöörit voivat siirtyä epäonnistuneesta pyynnöstä sen täydelliseen jäljitykseen ilman työkalujen vaihtamista.
OpenTelemetry natiivi
Syötä tietoja mistä tahansa OpenTelemetry-instrumentoidusta palvelusta OTLP gRPC:n tai HTTP:n kautta — mukautettuja viejiä tai omia agentteja ei tarvita.
ClickHouse-pohjaiset kyselyt
Rakennettu ClickHousen päälle alle sekunnin hakuihin korkean kardinaliteetin lokien ja jäljitysten yli, ilman esiyhdistelyä tai näytteenoton kompromisseja.
Istunnon toistot
Toista käyttöliittymän käyttäjäistuntoja, jotka on linkitetty taustajärjestelmän jäljityksiin, nähdäksesi tarkalleen, mitä käyttäjä teki hetkiä ennen virheen ilmenemistä.
Kojelaudat ja hälytykset
Rakenna mukautettuja kaavioita mistä tahansa signaalista ja käynnistä hälytyksiä lokikuvioista, jäljitysvirheistä tai mittariarvojen kynnysarvoista Släckin, PagerDutyn tai webhookien kautta.
Itse ylläpidetty yksityisyys
Säilytä asiakastunnisteet, API-hyötykuormat ja sisäiset järjestelmätiedot omassa infrastruktuurissasi ilman isäntäkohtaista tai gigatavukohtaista hinnoittelua.
HyperDX – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.