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Avoimen lähdekoodin havainnoitavuusalusta, joka yhdistää lokit, jäljitykset, mittarit ja istuntotoistot Datadog-tyylisessä käyttöliittymässä.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
7,79/kk
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HyperDX – valitse sopiva VPS-paketti

Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

HyperDX – mitä sillä voi rakentaa?

HyperDX on avoimen lähdekoodin observointialusta, joka yhdistää lokit, jäljitykset, mittarit ja istuntojen uusinnat yhteen käyttöliittymään — itse isännöitävä vaihtoehto Datadogille ja muille kaupallisille APM-työkaluille. Se on rakennettu ClickHousen päälle nopeita kyselyitä varten korkean kardinaliteetin telemetriatietojen yli ja tukee natiivisti OpenTelemetryä, joten mikä tahansa OTEL-instrumentoitu sovellus voi lähettää tietoja ilman mukautettuja viejiä tai omia agentteja.

HyperDX:n itse isännöinti omalla VPS:lläsi välttää isäntäkohtaiset ja gigatavukohtaiset sisäänottokustannukset, jotka skaalautuvat ennakoimattomasti liikenteen mukana. Lokit, jäljitykset ja käyttäjäistuntotiedot — jotka usein sisältävät asiakastunnisteita, API-hyötykuormia ja sisäisiä järjestelmätietoja — pysyvät omassa infrastruktuurissasi, ja niiden säilytystä ja käyttöä hallitset kokonaan sinä.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

HyperDX – tärkeimmät ominaisuudet

Yhtenäinen havaittavuus

Lokit, jäljitykset, mittarit ja istunnon toistot ovat yhdessä käyttöliittymässä, jotta insinöörit voivat siirtyä epäonnistuneesta pyynnöstä sen täydelliseen jäljitykseen ilman työkalujen vaihtamista.

OpenTelemetry natiivi

Syötä tietoja mistä tahansa OpenTelemetry-instrumentoidusta palvelusta OTLP gRPC:n tai HTTP:n kautta — mukautettuja viejiä tai omia agentteja ei tarvita.

ClickHouse-pohjaiset kyselyt

Rakennettu ClickHousen päälle alle sekunnin hakuihin korkean kardinaliteetin lokien ja jäljitysten yli, ilman esiyhdistelyä tai näytteenoton kompromisseja.

Istunnon toistot

Toista käyttöliittymän käyttäjäistuntoja, jotka on linkitetty taustajärjestelmän jäljityksiin, nähdäksesi tarkalleen, mitä käyttäjä teki hetkiä ennen virheen ilmenemistä.

Kojelaudat ja hälytykset

Rakenna mukautettuja kaavioita mistä tahansa signaalista ja käynnistä hälytyksiä lokikuvioista, jäljitysvirheistä tai mittariarvojen kynnysarvoista Släckin, PagerDutyn tai webhookien kautta.

Itse ylläpidetty yksityisyys

Säilytä asiakastunnisteet, API-hyötykuormat ja sisäiset järjestelmätiedot omassa infrastruktuurissasi ilman isäntäkohtaista tai gigatavukohtaista hinnoittelua.

HyperDX – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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