HyperDX on avoimen lähdekoodin observointialusta, joka yhdistää lokit, jäljitykset, mittarit ja istuntojen uusinnat yhteen käyttöliittymään — itse isännöitävä vaihtoehto Datadogille ja muille kaupallisille APM-työkaluille. Se on rakennettu ClickHousen päälle nopeita kyselyitä varten korkean kardinaliteetin telemetriatietojen yli ja tukee natiivisti OpenTelemetryä, joten mikä tahansa OTEL-instrumentoitu sovellus voi lähettää tietoja ilman mukautettuja viejiä tai omia agentteja.

HyperDX:n itse isännöinti omalla VPS:lläsi välttää isäntäkohtaiset ja gigatavukohtaiset sisäänottokustannukset, jotka skaalautuvat ennakoimattomasti liikenteen mukana. Lokit, jäljitykset ja käyttäjäistuntotiedot — jotka usein sisältävät asiakastunnisteita, API-hyötykuormia ja sisäisiä järjestelmätietoja — pysyvät omassa infrastruktuurissasi, ja niiden säilytystä ja käyttöä hallitset kokonaan sinä.