Ota OpenPanel käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tietosuoja edellä toimiva avoimen lähdekoodin tuoteanalytiikka, joka sisältää tapahtumaseurannan, käyttäjäsuppilot, istuntojen uudelleentoiston ja reaaliaikaiset hallintapaneelit.
OpenPanel – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenPanel – mitä sillä voi rakentaa?
OpenPanel on itse isännöity analytiikka-alusta, joka on rakennettu tuotetiimeille, jotka haluavat Mixpanelin kaltaisia syvällisiä oivalluksia ilman SaaS-hinnoittelua tai kolmannen osapuolen tietojen altistumista. Se seuraa mukautettuja tapahtumia, rakentaa käyttäjäprofiileja ja tarjoaa reaaliaikaisia koontinäyttöjä, jotka kattavat suppilot, kohortit, A/B-testitulokset ja istuntojen toistot – kaikki yhdestä käyttöliittymästä.
Oman VPS:n käyttöönotto antaa raakadatan täysin hallintaasi. Tapahtumakohtaisia maksuja ei ole, näytteenottorajoituksia ei ole, eikä käyttäjätietoja tarvitse reitittää ulkoisten palveluiden kautta. ClickHouse pyörittää analytiikan taustajärjestelmää, joten koontinäytöt pysyvät responsiivisina tapahtumamäärän kasvaessa.
OpenPanel – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikaiset hallintapaneelit
Tarkastele reaaliaikaisia tapahtumavirtoja ja keskeisiä tuotemittareita välittömästi, ilman viivettä käyttäjän toimintojen ja hallintapaneelin päivitysten välillä.
Suppiloanalyysi
Määritä monivaiheiset konversiosuppilot tunnistaaksesi tarkalleen, missä käyttäjät keskeyttävät tuotevirroissasi.
Istunnon toisto
Tallenna ja toista yksittäisiä käyttäjäistuntoja sisäänrakennetuilla tietosuoja-asetuksilla arkaluonteisten syöttökenttien peittämiseksi.
Kohortti ja retentio
Ryhmittele käyttäjät jaettujen käyttäytymismallien tai ominaisuuksien perusteella ja mittaa, miten sitoutuminen muuttuu ajanjaksojen välillä.
A/B-testaus
Seuraa kokeiluvariantteja suoraan OpenPanelissa mitataksesi konversiovaikutusta ilman ulkoisia kokeilutyökaluja.
Evästeetön seuranta
Sormenjäljetön, evästeetön tapahtumaseuranta pitää analytiikkasi GDPR-yhteensopivana ilman evästesuostumusbannerien vaatimista.
OpenPanel – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.