OpenPanel on itse isännöity analytiikka-alusta, joka on rakennettu tuotetiimeille, jotka haluavat Mixpanelin kaltaisia syvällisiä oivalluksia ilman SaaS-hinnoittelua tai kolmannen osapuolen tietojen altistumista. Se seuraa mukautettuja tapahtumia, rakentaa käyttäjäprofiileja ja tarjoaa reaaliaikaisia koontinäyttöjä, jotka kattavat suppilot, kohortit, A/B-testitulokset ja istuntojen toistot – kaikki yhdestä käyttöliittymästä.

Oman VPS:n käyttöönotto antaa raakadatan täysin hallintaasi. Tapahtumakohtaisia maksuja ei ole, näytteenottorajoituksia ei ole, eikä käyttäjätietoja tarvitse reitittää ulkoisten palveluiden kautta. ClickHouse pyörittää analytiikan taustajärjestelmää, joten koontinäytöt pysyvät responsiivisina tapahtumamäärän kasvaessa.