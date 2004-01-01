Ackee on avoimen lähdekoodin, Node.js-pohjainen analytiikka-alusta, joka toimii kokonaan omalla palvelimellasi. Se käyttää monivaiheista anonymisointiprosessia poistaakseen henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot kävijätiedoista tarjoten samalla merkityksellisiä tietoja sivun katselukerroista, viittaajista, istuntojen kestosta ja laitetyypeistä.

Toisin kuin perinteiset analytiikkapalvelut, jotka tallentavat kävijätietosi kolmannen osapuolen infrastruktuuriin, Ackee antaa sinulle täyden omistusoikeuden liikennedataasi. Sen minimalistinen käyttöliittymä ja keskitetty GraphQL API tekevät useiden verkkosivustojen seurannasta ja analytiikkadatan integroinnista mukautettuihin hallintapaneeleihin tai raportointiputkiin helppoa – ilman evästebannereita tai GDPR-päänsärkyä.