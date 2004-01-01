Asenna Ackee yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity, yksityisyyskeskeinen verkkosivustoanalytiikka, joka seuraa kävijöitä vaarantamatta heidän henkilötietojaan.
Ackee – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ackee – mitä sillä voi rakentaa?
Ackee on avoimen lähdekoodin, Node.js-pohjainen analytiikka-alusta, joka toimii kokonaan omalla palvelimellasi. Se käyttää monivaiheista anonymisointiprosessia poistaakseen henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot kävijätiedoista tarjoten samalla merkityksellisiä tietoja sivun katselukerroista, viittaajista, istuntojen kestosta ja laitetyypeistä.
Toisin kuin perinteiset analytiikkapalvelut, jotka tallentavat kävijätietosi kolmannen osapuolen infrastruktuuriin, Ackee antaa sinulle täyden omistusoikeuden liikennedataasi. Sen minimalistinen käyttöliittymä ja keskitetty GraphQL API tekevät useiden verkkosivustojen seurannasta ja analytiikkadatan integroinnista mukautettuihin hallintapaneeleihin tai raportointiputkiin helppoa – ilman evästebannereita tai GDPR-päänsärkyä.
Ackee – tärkeimmät ominaisuudet
Sisäänrakennettu yksityisyys
Monivaiheinen anonymisointi poistaa henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot ennen tallennusta, jotta voit kerätä hyödyllisiä oivalluksia – mikä voi auttaa vähentämään evästebannerien tarvetta tai yksinkertaistamaan vaatimustenmukaisuutta lainkäyttöalueesta ja kokoonpanosta riippuen.
Rajoittamaton määrä domaineja
Valvo niin montaa verkkosivustoa ja sovellusta kuin tarvitset yhdestä hallintapaneelista, ilman sivustokohtaisia hinnoittelutasoja tai liikennepohjaisia rajoituksia.
GraphQL API
Keskitetty GraphQL API antaa sinun hakea analytiikkatietoja ohjelmallisesti mukautettuihin hallintapaneeleihin, raportteihin tai kolmannen osapuolen työkaluihin olematta sidottu sisäänrakennettuun käyttöliittymään.
Kevyt seurantaskripti
Seurantakoodinpätkällä on minimaalinen vaikutus sivujesi suorituskykyyn, välttäen raskaampiin kaupallisiin analytiikkakirjastoihin liittyvät sivunopeusrangaistukset.
Mukautettu tapahtumaseuranta
Seuraa tiettyjä käyttäjän vuorovaikutuksia sivun katselukertojen lisäksi, antaen sinulle näkyvyyden konversioihin, painikkeen klikkauksiin ja muihin merkityksellisiin toimiin sivustoillasi.
Ackee – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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