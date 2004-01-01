Asenna Apache DevLake yhden klikkauksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin alusta, joka kerää tietoja yli 60 kehitystyökalusta laskeakseen DORA-mittareita ja visualisoidakseen suunnittelutiimin suorituskykyä.
Apache DevLake – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache DevLake – mitä sillä voi rakentaa?
Apache DevLake on avoimen lähdekoodin suunnitteluanalytiikka-alusta, joka yhdistää tiedot ongelmanseurantatyökaluista, lähdekoodipalvelimista, CI/CD-putkista ja häiriönhallintatyökaluista yhtenäiseen tietojärveen. Tiimit yhdistävät GitHubin, GitLabiin, Jiraan, Jenkinsiin, PagerDutyyn ja kymmeniin muihin lähteisiin laskeakseen automaattisesti DORA-mittareita — käyttöönoton tiheys, muutosten läpimenoaika, muutosten epäonnistumisaste ja keskimääräinen palautumisaika — Grafana-kojelautojen rinnalla, jotka visualisoivat tiimin suorituskykyä ajan mittaan.
DevLaken itseisännöinti pitää kaiken suunnittelutelemetrian ja integraatiotunnukset hallitsemassasi infrastruktuurissa. Jokainen API-tunnus ja OAuth-yhteys salataan levossa käyttämällä omaa avaintasi, ja kaikki mittarit tallennetaan MySQL-tietokantaan palvelimellesi — mitään tietoja ei siirry ympäristöstäsi kolmannen osapuolen analytiikkapalveluun.
Apache DevLake – tärkeimmät ominaisuudet
DORA-metriikat
Laske automaattisesti käyttöönottojen tiheys, muutosten läpimenoaika, muutosten epäonnistumisaste ja keskimääräinen palautumisaika yhdistetyistä työkaluista — manuaalista tiedonkeruuta ei tarvita.
Valmiiksi rakennetut kojelautapaneelit
Valmiit Grafana-hallintapaneelit visualisoivat DORA-mittarit, PR-sykliajan, virheiden iän ja käyttöönotto-putkilinjan tilan ilman erillisiä asetuksia asennuksen jälkeen.
Yli 60 tietolähdeliitännäistä
Valmiit liittimet GitHubille, GitLabille, Jiralle, Jenkinsille, PagerDutylle, CircleCI:lle, ArgoCD:lle, SonarQubelle ja muille tuovat kaiken suunnitteludatan yhteen paikkaan.
Mukautetut SQL-mittarit
Kysy normalisoidusta datajärvestä tavallisella SQL:llä määritelläksesi tiimikohtaisia mittareita, suodattimia ja mukautettuja koontinäyttöjä sisäänrakennettujen DORA-näkymien ulkopuolelta.
Salattujen tunnistetietojen tallennustila
Kaikki API-tunnukset ja OAuth-avaimet salataan levossa käyttäen automaattisesti luotua avainta, joka on tallennettu yksinomaan itse isännöimääsi MySQL-tietokantaan.
Apache DevLake – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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