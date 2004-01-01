Apache DevLake on avoimen lähdekoodin suunnitteluanalytiikka-alusta, joka yhdistää tiedot ongelmanseurantatyökaluista, lähdekoodipalvelimista, CI/CD-putkista ja häiriönhallintatyökaluista yhtenäiseen tietojärveen. Tiimit yhdistävät GitHubin, GitLabiin, Jiraan, Jenkinsiin, PagerDutyyn ja kymmeniin muihin lähteisiin laskeakseen automaattisesti DORA-mittareita — käyttöönoton tiheys, muutosten läpimenoaika, muutosten epäonnistumisaste ja keskimääräinen palautumisaika — Grafana-kojelautojen rinnalla, jotka visualisoivat tiimin suorituskykyä ajan mittaan.

DevLaken itseisännöinti pitää kaiken suunnittelutelemetrian ja integraatiotunnukset hallitsemassasi infrastruktuurissa. Jokainen API-tunnus ja OAuth-yhteys salataan levossa käyttämällä omaa avaintasi, ja kaikki mittarit tallennetaan MySQL-tietokantaan palvelimellesi — mitään tietoja ei siirry ympäristöstäsi kolmannen osapuolen analytiikkapalveluun.