Jopa 69 % alennus Apache DevLake tuotteelle

Asenna Apache DevLake yhden klikkauksen asennuksella.

Avoimen lähdekoodin alusta, joka kerää tietoja yli 60 kehitystyökalusta laskeakseen DORA-mittareita ja visualisoidakseen suunnittelutiimin suorituskykyä.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  € /kk
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Asenna Apache DevLake yhden klikkauksen asennuksella.

Apache DevLake – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache DevLake – mitä sillä voi rakentaa?

Apache DevLake on avoimen lähdekoodin suunnitteluanalytiikka-alusta, joka yhdistää tiedot ongelmanseurantatyökaluista, lähdekoodipalvelimista, CI/CD-putkista ja häiriönhallintatyökaluista yhtenäiseen tietojärveen. Tiimit yhdistävät GitHubin, GitLabiin, Jiraan, Jenkinsiin, PagerDutyyn ja kymmeniin muihin lähteisiin laskeakseen automaattisesti DORA-mittareita — käyttöönoton tiheys, muutosten läpimenoaika, muutosten epäonnistumisaste ja keskimääräinen palautumisaika — Grafana-kojelautojen rinnalla, jotka visualisoivat tiimin suorituskykyä ajan mittaan.

DevLaken itseisännöinti pitää kaiken suunnittelutelemetrian ja integraatiotunnukset hallitsemassasi infrastruktuurissa. Jokainen API-tunnus ja OAuth-yhteys salataan levossa käyttämällä omaa avaintasi, ja kaikki mittarit tallennetaan MySQL-tietokantaan palvelimellesi — mitään tietoja ei siirry ympäristöstäsi kolmannen osapuolen analytiikkapalveluun.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache DevLake – tärkeimmät ominaisuudet

DORA-metriikat

Laske automaattisesti käyttöönottojen tiheys, muutosten läpimenoaika, muutosten epäonnistumisaste ja keskimääräinen palautumisaika yhdistetyistä työkaluista — manuaalista tiedonkeruuta ei tarvita.

Valmiiksi rakennetut kojelautapaneelit

Valmiit Grafana-hallintapaneelit visualisoivat DORA-mittarit, PR-sykliajan, virheiden iän ja käyttöönotto-putkilinjan tilan ilman erillisiä asetuksia asennuksen jälkeen.

Yli 60 tietolähdeliitännäistä

Valmiit liittimet GitHubille, GitLabille, Jiralle, Jenkinsille, PagerDutylle, CircleCI:lle, ArgoCD:lle, SonarQubelle ja muille tuovat kaiken suunnitteludatan yhteen paikkaan.

Mukautetut SQL-mittarit

Kysy normalisoidusta datajärvestä tavallisella SQL:llä määritelläksesi tiimikohtaisia mittareita, suodattimia ja mukautettuja koontinäyttöjä sisäänrakennettujen DORA-näkymien ulkopuolelta.

Salattujen tunnistetietojen tallennustila

Kaikki API-tunnukset ja OAuth-avaimet salataan levossa käyttäen automaattisesti luotua avainta, joka on tallennettu yksinomaan itse isännöimääsi MySQL-tietokantaan.

Apache DevLake – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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