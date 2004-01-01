Asenna Apache Superset yhdellä napsautuksella.
Moderni avoimen lähdekoodin liiketoimintatiedon alusta interaktiivisten koontinäyttöjen rakentamiseen, tietojoukkojen tutkimiseen ja SQL-analyysien suorittamiseen yli 40 tietokannan yli.
Apache Superset – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Superset – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Superset on yrityskäyttöön valmis liiketoimintatiedon alusta, joka tekee tiedon tutkimisesta saavutettavaa käyttäjille kaikilla teknisillä tasoilla. Analyytikot saavat koodittoman vedä ja pudota -käyttöliittymän kaavioiden ja hallintapaneelien rakentamiseen, kun taas insinöörit saavat SQL Labin – täysin varustellun SQL IDE:n, jossa on kyselyhistoria, tallennetut kyselyt ja tulosten vienti. Superset yhdistää yli 40 SQL-tietokantaan ja tietovarastoon SQLAlchemy-kirjaston kautta, tarjoten yhtenäisen analytiikkakerroksen koko tietopinoosi.
Supersetin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa rajattomasti käyttäjiä, rajattomasti tietolähteitä ja ei paikkakohtaisia lisenssimaksuja. Yritystiedot pysyvät infrastruktuurissasi, täyttäen vaatimustenmukaisuusvaatimukset, samalla kun PostgreSQL ja Redis – jotka sisältyvät tähän malliin – hoitavat metatietojen tallennuksen ja kyselyjen välimuistiin tallennuksen tuotantovalmiin suorituskyvyn varmistamiseksi.
Apache Superset – tärkeimmät ominaisuudet
Monipuolinen visualisointikirjasto
Valitse kymmenistä kaaviotyypeistä — pylväskaavioista, viivakaavioista, pistekaavioista, paikkatietokartoista ja muista — esittääksesi tietosi selkeästi.
SQL Lab IDE
Kirjoita ja suorita SQL-kyselyitä syntaksikorostuksella, kyselyhistorialla ja tulosten viennillä – yhdistäen koodittomat hallintapaneelit ja edistyneen datatyön.
yli 40 tietokantaliitintä
Yhdistä PostgreSQLiin, MySQLiin, Snowflakeen, BigQueryyn, Redshiftiin ja kymmeniin muihin yhtenäisen SQLAlchemy-pohjaisen liitinkerroksen kautta.
Interaktiiviset hallintapaneelit
Rakenna koontinäyttöjä ristiinsuodatuksella, porautuvalla navigoinnilla ja ajoitetuilla sähköpostiraporteilla, jotta sidosryhmillä on aina ajantasaiset tiedot.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä yksityiskohtaiset käyttöoikeudet tietojoukoille, koontinäytöille ja tietolähteille, jotta jokainen tiimi näkee vain sen, mihin heillä on oikeus päästä.
Apache Superset – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.