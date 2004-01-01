Apache Superset on yrityskäyttöön valmis liiketoimintatiedon alusta, joka tekee tiedon tutkimisesta saavutettavaa käyttäjille kaikilla teknisillä tasoilla. Analyytikot saavat koodittoman vedä ja pudota -käyttöliittymän kaavioiden ja hallintapaneelien rakentamiseen, kun taas insinöörit saavat SQL Labin – täysin varustellun SQL IDE:n, jossa on kyselyhistoria, tallennetut kyselyt ja tulosten vienti. Superset yhdistää yli 40 SQL-tietokantaan ja tietovarastoon SQLAlchemy-kirjaston kautta, tarjoten yhtenäisen analytiikkakerroksen koko tietopinoosi.

Supersetin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa rajattomasti käyttäjiä, rajattomasti tietolähteitä ja ei paikkakohtaisia lisenssimaksuja. Yritystiedot pysyvät infrastruktuurissasi, täyttäen vaatimustenmukaisuusvaatimukset, samalla kun PostgreSQL ja Redis – jotka sisältyvät tähän malliin – hoitavat metatietojen tallennuksen ja kyselyjen välimuistiin tallennuksen tuotantovalmiin suorituskyvyn varmistamiseksi.