Asenna ImmuDB yhden napsautuksen asennuksella.
Muuttumaton, peukaloinninkestävä tietokanta kryptografisella varmennuksella tarkastettavan tietoeheyden takaamiseksi.
ImmuDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ImmuDB – mitä sillä voi rakentaa?
ImmuDB on avoimen lähdekoodin muuttumaton tietokanta, joka on kirjoitettu Go-kielellä ja joka säilyttää kaikkien tietomuutosten täyden historian. Jokainen kirjoitus varmennetaan kryptografisesti, mikä tekee tietueiden muuttamisesta tai poistamisesta mahdotonta ilman havaitsemista — tarjoten sinulle suunnittelunsa puolesta peukaloinnin kestävän tarkastusketjun.
ImmuDB voidaan ottaa käyttöön itsenäisenä palvelimena, ja se tukee avain-arvo-, SQL- ja dokumenttitietomalleja. Sen mukana toimitetaan sisäänrakennettu verkkokonsoli tietojen selaamiseen ja käyttäjien hallintaan. Itseisännöinti antaa täyden hallinnan arkaluonteisista tarkastuslokeista, vaatimustenmukaisuustiedoista ja tapahtumahistoriasta omassa infrastruktuurissasi ilman ulkoisia riippuvuuksia.
ImmuDB – tärkeimmät ominaisuudet
Peukaloinnin paljastava säilytys
Jokainen tietue on linkitetty kryptografisten hajautusten kautta, joten kaikki muutokset tai poistot ovat välittömästi asiakkaiden tai tarkastajien havaittavissa.
Monimallituki
Hae tietoja avain-arvo-, SQL- tai dokumenttirajapintojen avulla – kaikki jakavat saman muuttumattoman tallennusmoottorin ilman skeemamuutoksia mallien välillä.
Sisäänrakennettu verkkokonsoli
Integroitu verkkokäyttöliittymä portissa 8080 antaa sinun tutkia tietokantoja, suorittaa SQL-kyselyitä ja hallita käyttäjiä ilman lisätyökalujen asentamista.
Kryptografinen varmennus
Asiakkaat voivat itsenäisesti varmistaa lukemiensa arvojen eheyden Merkle-puun todisteiden avulla, jolloin palvelimeen ei tarvitse luottaa sokeasti.
Täydellinen tarkastushistoria
Kaikki avainten versiot säilytetään pysyvästi, antaen vaatimustenmukaisuustiimeille ja tarkastajille täydellisen, todennettavissa olevan hallintaketjun jokaiselle datapisteelle.
ImmuDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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