ImmuDB on avoimen lähdekoodin muuttumaton tietokanta, joka on kirjoitettu Go-kielellä ja joka säilyttää kaikkien tietomuutosten täyden historian. Jokainen kirjoitus varmennetaan kryptografisesti, mikä tekee tietueiden muuttamisesta tai poistamisesta mahdotonta ilman havaitsemista — tarjoten sinulle suunnittelunsa puolesta peukaloinnin kestävän tarkastusketjun.

ImmuDB voidaan ottaa käyttöön itsenäisenä palvelimena, ja se tukee avain-arvo-, SQL- ja dokumenttitietomalleja. Sen mukana toimitetaan sisäänrakennettu verkkokonsoli tietojen selaamiseen ja käyttäjien hallintaan. Itseisännöinti antaa täyden hallinnan arkaluonteisista tarkastuslokeista, vaatimustenmukaisuustiedoista ja tapahtumahistoriasta omassa infrastruktuurissasi ilman ulkoisia riippuvuuksia.