Jopa 69 % alennus Apache CouchDB tuotteelle

Asenna Apache CouchDB yhden napsautuksen asennuksena.

Monipäinen dokumenttitietokanta, jossa on intuitiivinen HTTP/JSON-rajapinta ja joka on suunniteltu luotettavuutta ja offline-first-replikointia varten.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Apache CouchDB yhden napsautuksen asennuksena.

Apache CouchDB – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache CouchDB – mitä sillä voi rakentaa?

Apache CouchDB on avoimen lähdekoodin NoSQL-dokumenttitietokanta, joka tallentaa tietoja JSON-dokumentteina ja tarjoaa kaikki toiminnot selkeän HTTP/REST-rajapinnan kautta. Toisin kuin useimmat tietokannat, CouchDB on suunnittelultaan monipäinen – jokainen solmu hyväksyy luku- ja kirjoitustoimintoja, ja muutokset virtaavat solmujen (ja jopa selainasiakkaiden) välillä inkrementaalisen replikoinnin kautta, joka selviää verkon osioinnista ja ajoittaisista yhteyden katkeamisista.

CouchDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle tuotantotason tietokannan offline-ensimmäisille mobiilisovelluksille, reunalaitteiden käyttöönotoille ja vikasietoisille verkkopalveluille ilman dokumenttikohtaista hinnoittelua tai toimittajan hallinnoimia rajoituksia. Mukana toimitettu Fauxton-verkkokonsoli tarjoaa täyden hallinnollisen pääsyn kyselyihin, replikoinnin määritykseen, käyttäjien hallintaan ja suunnitteludokumenttien muokkaamiseen.

Aloita tästä
{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache CouchDB – tärkeimmät ominaisuudet

Monipääreplikointi

Jokainen solmu hyväksyy kirjoituksia ja synkronoi muutokset asteittain – täydellinen aktiivi-aktiivi-klustereille, reunasolmuille ja mobiilisynkronointiin PouchDB:n tai Couchbase Liten kanssa.

HTTP/JSON API

Jokainen operaatio on standardi HTTP-pyyntö, joka palauttaa JSON-muotoista dataa. Tämä tekee CouchDB:stä käytettävän mistä tahansa kielestä tai ajonaikaisesta ympäristöstä ilman natiivia ajuria.

Fauxton Hallintakäyttöliittymä

Selaimella toimiva hallintapaneeli tietokantojen selaamiseen, Mango-kyselyjen suorittamiseen, suunnitteluasiakirjojen muokkaamiseen ja replikoinnin määrittämiseen.

Mango Kyselykieli

MongoDB-tyylinen JSON-kyselysyntaksi deklaratiivisilla valitsimilla ja indekseillä — ei tarvetta kirjoittaa JavaScript-näkymiä yleisiä hakuja varten.

Kaatumiskeskeinen suunnittelu

Vain lisäyksiä salliva B-puu-tallennustila tarkoittaa, että CouchDB selviää äkillisestä sähkökatkoksesta ilman vioittumista ja palautuu välittömästi uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

Apache CouchDB – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

Aloita tästä

Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin

Apache Amoro

Apache Amoro

Lakehouse-hallinta Icebergille ja Paimonille itseoptimointia hyödyntävällä hallintapaneelilla

Valitse
Apache Doris

Apache Doris

Reaaliaikainen MPP-analytiikkatietokanta alle sekunnin SQL-kyselyihin ja yhtenäiseen tiedon varastointiin

Valitse
Apache Gravitino

Apache Gravitino

Avoimen lähdekoodin metatietojärvi, joka yhdistää Iceberg-, Hive- ja JDBC-luettelot yhden API:n kautta

Valitse
Katso kaikki sovellukset

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.