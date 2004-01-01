Apache CouchDB on avoimen lähdekoodin NoSQL-dokumenttitietokanta, joka tallentaa tietoja JSON-dokumentteina ja tarjoaa kaikki toiminnot selkeän HTTP/REST-rajapinnan kautta. Toisin kuin useimmat tietokannat, CouchDB on suunnittelultaan monipäinen – jokainen solmu hyväksyy luku- ja kirjoitustoimintoja, ja muutokset virtaavat solmujen (ja jopa selainasiakkaiden) välillä inkrementaalisen replikoinnin kautta, joka selviää verkon osioinnista ja ajoittaisista yhteyden katkeamisista.

CouchDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle tuotantotason tietokannan offline-ensimmäisille mobiilisovelluksille, reunalaitteiden käyttöönotoille ja vikasietoisille verkkopalveluille ilman dokumenttikohtaista hinnoittelua tai toimittajan hallinnoimia rajoituksia. Mukana toimitettu Fauxton-verkkokonsoli tarjoaa täyden hallinnollisen pääsyn kyselyihin, replikoinnin määritykseen, käyttäjien hallintaan ja suunnitteludokumenttien muokkaamiseen.