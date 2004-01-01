Asenna Apache CouchDB yhden napsautuksen asennuksena.
Monipäinen dokumenttitietokanta, jossa on intuitiivinen HTTP/JSON-rajapinta ja joka on suunniteltu luotettavuutta ja offline-first-replikointia varten.
Apache CouchDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache CouchDB – mitä sillä voi rakentaa?
Apache CouchDB on avoimen lähdekoodin NoSQL-dokumenttitietokanta, joka tallentaa tietoja JSON-dokumentteina ja tarjoaa kaikki toiminnot selkeän HTTP/REST-rajapinnan kautta. Toisin kuin useimmat tietokannat, CouchDB on suunnittelultaan monipäinen – jokainen solmu hyväksyy luku- ja kirjoitustoimintoja, ja muutokset virtaavat solmujen (ja jopa selainasiakkaiden) välillä inkrementaalisen replikoinnin kautta, joka selviää verkon osioinnista ja ajoittaisista yhteyden katkeamisista.
CouchDB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle tuotantotason tietokannan offline-ensimmäisille mobiilisovelluksille, reunalaitteiden käyttöönotoille ja vikasietoisille verkkopalveluille ilman dokumenttikohtaista hinnoittelua tai toimittajan hallinnoimia rajoituksia. Mukana toimitettu Fauxton-verkkokonsoli tarjoaa täyden hallinnollisen pääsyn kyselyihin, replikoinnin määritykseen, käyttäjien hallintaan ja suunnitteludokumenttien muokkaamiseen.
Apache CouchDB – tärkeimmät ominaisuudet
Monipääreplikointi
Jokainen solmu hyväksyy kirjoituksia ja synkronoi muutokset asteittain – täydellinen aktiivi-aktiivi-klustereille, reunasolmuille ja mobiilisynkronointiin PouchDB:n tai Couchbase Liten kanssa.
HTTP/JSON API
Jokainen operaatio on standardi HTTP-pyyntö, joka palauttaa JSON-muotoista dataa. Tämä tekee CouchDB:stä käytettävän mistä tahansa kielestä tai ajonaikaisesta ympäristöstä ilman natiivia ajuria.
Fauxton Hallintakäyttöliittymä
Selaimella toimiva hallintapaneeli tietokantojen selaamiseen, Mango-kyselyjen suorittamiseen, suunnitteluasiakirjojen muokkaamiseen ja replikoinnin määrittämiseen.
Mango Kyselykieli
MongoDB-tyylinen JSON-kyselysyntaksi deklaratiivisilla valitsimilla ja indekseillä — ei tarvetta kirjoittaa JavaScript-näkymiä yleisiä hakuja varten.
Kaatumiskeskeinen suunnittelu
Vain lisäyksiä salliva B-puu-tallennustila tarkoittaa, että CouchDB selviää äkillisestä sähkökatkoksesta ilman vioittumista ja palautuu välittömästi uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
Apache CouchDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Apache Amoro
Lakehouse-hallinta Icebergille ja Paimonille itseoptimointia hyödyntävällä hallintapaneelilla
Apache Doris
Reaaliaikainen MPP-analytiikkatietokanta alle sekunnin SQL-kyselyihin ja yhtenäiseen tiedon varastointiin