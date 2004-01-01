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Avoimen lähdekoodin lakehouse-hallintapalvelu Apache Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- ja Paimon-taulukoille.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
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Apache Amoro – valitse sopiva VPS-paketti

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KVM 1
17,99 
5,49  /kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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7,99  /kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
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35,99 
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache Amoro – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Amoro on inkuboiva Apache-projekti, joka lisää itsehallinnollisen kerroksen avoimien lakehouse-formaattien päälle, tarjoten yhtenäisen verkkokojelaudan luetteloille, taulukoille ja jatkuvalle itseoptimoinnille. Se integroituu Flinkin, Sparkin ja Trinon kanssa, jotta alustatiimit voivat keskittää taulukoiden ylläpidon, tiedostojen tiivistämisen, tilannekuvien vanhenemisen ja tietojen säilytyskäytännöt useissa taulukkomuodoissa yhdestä paikasta.

Amoron itseisännöinti pitää luettelon metatiedot, taulukoiden tilastot ja optimoijan toiminnan hallitsemallasi infrastruktuurilla, ilman taulukokohtaisia SaaS-maksuja. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä näyttää taulukoiden koot, optimoinnin edistymisen, tilannekuvien historian ja SQL-terminaalin käytön, antaen tietojärjestelmätiimeille operatiivisen konsolin, jota ei ole olemassa raaoissa Iceberg- tai Paimon-käyttöönotoissa.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Amoro – tärkeimmät ominaisuudet

Yhtenäinen lakehouse-hallintapaneeli

Selaa luetteloita, skeemoja, taulukoita, tilannekuvia ja osioita eri Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- ja Paimon-formaateissa yhdestä verkkokäyttöliittymästä kirjoittamatta SQL-koodia.

Itseoptimoituva moottori

Pakkaa jatkuvasti pieniä tiedostoja, yhdistää poistoja ja kirjoittaa manifestit uudelleen taustalla, jotta suoratoisto- ja CDC-taulukot pysyvät nopeina kyselyissä ilman manuaalisia ylläpitotöitä.

Monimuotokatalogi

Rekisteröi sisäisiä Amoro-luetteloita tai yhdistä olemassa oleviin Hive Metastore-, AWS Glue-, REST- ja Hadoop-luetteloihin ja hallitse kaikkia tuettuja taulukkomuotoja yhdestä ohjauspaneelista.

Kytkettävät optimointikontit

Suorita optimointitehtäviä paikallisessa säiliössä heti käyttövalmiina tai skaalaa ulos ulkoisiin Flink-, Spark- tai Kubernetes-optimointisäiliöihin datamäärien kasvaessa.

Sisäänrakennettu SQL-terminaali

Kysy ja tarkastele taulukoita suoraan hallintapaneelista käyttäen upotettua paikallista Spark-päätettä, tai yhdistä Kyuubi jaetun tuotantotason SQL-käytön mahdollistamiseksi.

Apache Amoro – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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