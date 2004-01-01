Asenna Apache Amoro yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin lakehouse-hallintapalvelu Apache Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- ja Paimon-taulukoille.
Apache Amoro – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Amoro – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Amoro on inkuboiva Apache-projekti, joka lisää itsehallinnollisen kerroksen avoimien lakehouse-formaattien päälle, tarjoten yhtenäisen verkkokojelaudan luetteloille, taulukoille ja jatkuvalle itseoptimoinnille. Se integroituu Flinkin, Sparkin ja Trinon kanssa, jotta alustatiimit voivat keskittää taulukoiden ylläpidon, tiedostojen tiivistämisen, tilannekuvien vanhenemisen ja tietojen säilytyskäytännöt useissa taulukkomuodoissa yhdestä paikasta.
Amoron itseisännöinti pitää luettelon metatiedot, taulukoiden tilastot ja optimoijan toiminnan hallitsemallasi infrastruktuurilla, ilman taulukokohtaisia SaaS-maksuja. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä näyttää taulukoiden koot, optimoinnin edistymisen, tilannekuvien historian ja SQL-terminaalin käytön, antaen tietojärjestelmätiimeille operatiivisen konsolin, jota ei ole olemassa raaoissa Iceberg- tai Paimon-käyttöönotoissa.
Apache Amoro – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen lakehouse-hallintapaneeli
Selaa luetteloita, skeemoja, taulukoita, tilannekuvia ja osioita eri Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- ja Paimon-formaateissa yhdestä verkkokäyttöliittymästä kirjoittamatta SQL-koodia.
Itseoptimoituva moottori
Pakkaa jatkuvasti pieniä tiedostoja, yhdistää poistoja ja kirjoittaa manifestit uudelleen taustalla, jotta suoratoisto- ja CDC-taulukot pysyvät nopeina kyselyissä ilman manuaalisia ylläpitotöitä.
Monimuotokatalogi
Rekisteröi sisäisiä Amoro-luetteloita tai yhdistä olemassa oleviin Hive Metastore-, AWS Glue-, REST- ja Hadoop-luetteloihin ja hallitse kaikkia tuettuja taulukkomuotoja yhdestä ohjauspaneelista.
Kytkettävät optimointikontit
Suorita optimointitehtäviä paikallisessa säiliössä heti käyttövalmiina tai skaalaa ulos ulkoisiin Flink-, Spark- tai Kubernetes-optimointisäiliöihin datamäärien kasvaessa.
Sisäänrakennettu SQL-terminaali
Kysy ja tarkastele taulukoita suoraan hallintapaneelista käyttäen upotettua paikallista Spark-päätettä, tai yhdistä Kyuubi jaetun tuotantotason SQL-käytön mahdollistamiseksi.
Apache Amoro – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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