Apache Amoro on inkuboiva Apache-projekti, joka lisää itsehallinnollisen kerroksen avoimien lakehouse-formaattien päälle, tarjoten yhtenäisen verkkokojelaudan luetteloille, taulukoille ja jatkuvalle itseoptimoinnille. Se integroituu Flinkin, Sparkin ja Trinon kanssa, jotta alustatiimit voivat keskittää taulukoiden ylläpidon, tiedostojen tiivistämisen, tilannekuvien vanhenemisen ja tietojen säilytyskäytännöt useissa taulukkomuodoissa yhdestä paikasta.

Amoron itseisännöinti pitää luettelon metatiedot, taulukoiden tilastot ja optimoijan toiminnan hallitsemallasi infrastruktuurilla, ilman taulukokohtaisia SaaS-maksuja. Mukana toimitettu verkkokäyttöliittymä näyttää taulukoiden koot, optimoinnin edistymisen, tilannekuvien historian ja SQL-terminaalin käytön, antaen tietojärjestelmätiimeille operatiivisen konsolin, jota ei ole olemassa raaoissa Iceberg- tai Paimon-käyttöönotoissa.