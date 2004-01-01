Apache Doris on moderni, reaaliaikainen MPP-analytiikkatietokanta, jota tuhannet organisaatiot, kuten JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ja ByteDance, käyttävät käyttöliittymien, ad hoc -analyysien ja asiakaslähtöisen analytiikan tehostamiseen satojen teratavujen datamäärillä. Sen vektorisoitu suoritusmoottori, sarakepohjainen tallennus ja kustannuspohjainen optimoija tuottavat alle sekunnin SQL-kyselyitä miljardien rivien yli pysyen samalla yhteensopivana MySQL-protokollan kanssa, joten olemassa olevat BI-työkalut ja ajurit yhdistyvät ilman muutoksia.

Dorisin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kyselyviiveen, säilytyskäytännöt ja syöttöputket suorassa hallinnassa ilman kyselykohtaista laskutusta tai toimittajalukitusta. Mukana toimitettu käyttöliittymä sisältää integroidun verkkokonsolin klusterin tilan, kyselyprofiilien ja SQL-tutkimuksen hallintaan.