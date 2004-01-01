Asenna Apache Doris yhdellä napsautuksella.
Tehokas MPP-analytiikkatietokanta reaaliaikaiseen raportointiin, ad hoc -SQL-kyselyihin ja yhtenäiseen tiedon varastointiin petatavun mittakaavassa.
Apache Doris – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Doris – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Doris on moderni, reaaliaikainen MPP-analytiikkatietokanta, jota tuhannet organisaatiot, kuten JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ja ByteDance, käyttävät käyttöliittymien, ad hoc -analyysien ja asiakaslähtöisen analytiikan tehostamiseen satojen teratavujen datamäärillä. Sen vektorisoitu suoritusmoottori, sarakepohjainen tallennus ja kustannuspohjainen optimoija tuottavat alle sekunnin SQL-kyselyitä miljardien rivien yli pysyen samalla yhteensopivana MySQL-protokollan kanssa, joten olemassa olevat BI-työkalut ja ajurit yhdistyvät ilman muutoksia.
Dorisin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kyselyviiveen, säilytyskäytännöt ja syöttöputket suorassa hallinnassa ilman kyselykohtaista laskutusta tai toimittajalukitusta. Mukana toimitettu käyttöliittymä sisältää integroidun verkkokonsolin klusterin tilan, kyselyprofiilien ja SQL-tutkimuksen hallintaan.
Apache Doris – tärkeimmät ominaisuudet
MySQL-yhteensopiva SQL
Tukee MySQL-siirtoprotokollaa, joten JDBC, ODBC, BI-työkalut ja olemassa olevat hallintapaneelit yhdistyvät Dorikseen ilman koodimuutoksia.
Vektorisoitu MPP-moottori
Sarakepohjainen tallennus vektoroidulla suorituksella ja kustannuspohjaisella optimoijalla tuottaa alle sekunnin SQL-vasteita miljardien rivien tietomassoista.
Reaaliaikainen sisäänotto
Suoratoistolataus, rutiinilataus Kafkasta ja Flink/Spark-liittimet siirtävät tuoretta dataa kyselykelpoisiin taulukoihin sekunneissa.
Federoidut lakehouse-kyselyt
Multi-Catalog lukee Hive-, Iceberg-, Hudi-, Paimon- ja JDBC-lähteitä suoraan, jotta voit kysellä järvidataa kopioimatta sitä.
Sisäänrakennettu verkkokonsoli
Etupää sisältää selainkäyttöliittymän klusterin tilan tarkasteluun, SQL-kyselyiden suorittamiseen, kyselyprofiilien tutkimiseen sekä käyttäjien ja roolien hallintaan.
Apache Doris – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
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