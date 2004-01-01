Jopa 69 % alennus Apache Doris tuotteelle

Asenna Apache Doris yhdellä napsautuksella.

Tehokas MPP-analytiikkatietokanta reaaliaikaiseen raportointiin, ad hoc -SQL-kyselyihin ja yhtenäiseen tiedon varastointiin petatavun mittakaavassa.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
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Apache Doris – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
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50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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KVM 2
21,99 
7,99  /kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
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KVM 4
35,99 
10,99  /kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache Doris – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Doris on moderni, reaaliaikainen MPP-analytiikkatietokanta, jota tuhannet organisaatiot, kuten JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan ja ByteDance, käyttävät käyttöliittymien, ad hoc -analyysien ja asiakaslähtöisen analytiikan tehostamiseen satojen teratavujen datamäärillä. Sen vektorisoitu suoritusmoottori, sarakepohjainen tallennus ja kustannuspohjainen optimoija tuottavat alle sekunnin SQL-kyselyitä miljardien rivien yli pysyen samalla yhteensopivana MySQL-protokollan kanssa, joten olemassa olevat BI-työkalut ja ajurit yhdistyvät ilman muutoksia.

Dorisin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kyselyviiveen, säilytyskäytännöt ja syöttöputket suorassa hallinnassa ilman kyselykohtaista laskutusta tai toimittajalukitusta. Mukana toimitettu käyttöliittymä sisältää integroidun verkkokonsolin klusterin tilan, kyselyprofiilien ja SQL-tutkimuksen hallintaan.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Doris – tärkeimmät ominaisuudet

MySQL-yhteensopiva SQL

Tukee MySQL-siirtoprotokollaa, joten JDBC, ODBC, BI-työkalut ja olemassa olevat hallintapaneelit yhdistyvät Dorikseen ilman koodimuutoksia.

Vektorisoitu MPP-moottori

Sarakepohjainen tallennus vektoroidulla suorituksella ja kustannuspohjaisella optimoijalla tuottaa alle sekunnin SQL-vasteita miljardien rivien tietomassoista.

Reaaliaikainen sisäänotto

Suoratoistolataus, rutiinilataus Kafkasta ja Flink/Spark-liittimet siirtävät tuoretta dataa kyselykelpoisiin taulukoihin sekunneissa.

Federoidut lakehouse-kyselyt

Multi-Catalog lukee Hive-, Iceberg-, Hudi-, Paimon- ja JDBC-lähteitä suoraan, jotta voit kysellä järvidataa kopioimatta sitä.

Sisäänrakennettu verkkokonsoli

Etupää sisältää selainkäyttöliittymän klusterin tilan tarkasteluun, SQL-kyselyiden suorittamiseen, kyselyprofiilien tutkimiseen sekä käyttäjien ja roolien hallintaan.

Apache Doris – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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