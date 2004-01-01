EmailEngine on itse ylläpidettävä palvelu, joka yhdistää IMAP- ja SMTP-sähköpostilaatikoihin — mukaan lukien Gmail, Outlook ja mikä tahansa standardipalveluntarjoaja — ja tarjoaa kaikki sähköpostitoiminnot yhden REST API:n kautta. Sen sijaan, että kehittäjät kirjoittaisivat sovelluskoodia, joka kommunikoi suoraan IMAP:n kanssa, he rekisteröivät sähköpostitilejä EmailEngineen ja sitten lähettävät, vastaanottavat, etsivät ja synkronoivat sähköposteja selkeiden HTTP-päätepisteiden kautta.

EmailEnginen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sähköpostitilin tunnistetiedot ja viestidatan omassa infrastruktuurissasi. EmailEngine hoitaa uudelleenyhdistämisen, tunnistetietojen salauksen ja webhook-toimituksen, jotta sovelluskoodi voi keskittyä liiketoimintalogiikkaan sähköpostiprotokollan käsittelyn sijaan. 14 päivän kokeilujakso sisältyy; jatkuvaan tuotantokäyttöön tarvitaan lisenssi.