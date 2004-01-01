Asenna EmailEngine yhdellä klikkauksella.
Itse isännöity sähköposti-API, joka yhdistää IMAP- ja SMTP-tilit ja tarjoaa ne yhtenäisenä REST-rajapintana.
EmailEngine – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
EmailEngine – mitä sillä voi rakentaa?
EmailEngine on itse ylläpidettävä palvelu, joka yhdistää IMAP- ja SMTP-sähköpostilaatikoihin — mukaan lukien Gmail, Outlook ja mikä tahansa standardipalveluntarjoaja — ja tarjoaa kaikki sähköpostitoiminnot yhden REST API:n kautta. Sen sijaan, että kehittäjät kirjoittaisivat sovelluskoodia, joka kommunikoi suoraan IMAP:n kanssa, he rekisteröivät sähköpostitilejä EmailEngineen ja sitten lähettävät, vastaanottavat, etsivät ja synkronoivat sähköposteja selkeiden HTTP-päätepisteiden kautta.
EmailEnginen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sähköpostitilin tunnistetiedot ja viestidatan omassa infrastruktuurissasi. EmailEngine hoitaa uudelleenyhdistämisen, tunnistetietojen salauksen ja webhook-toimituksen, jotta sovelluskoodi voi keskittyä liiketoimintalogiikkaan sähköpostiprotokollan käsittelyn sijaan. 14 päivän kokeilujakso sisältyy; jatkuvaan tuotantokäyttöön tarvitaan lisenssi.
EmailEngine – tärkeimmät ominaisuudet
Yhdistetty sähköposti REST API
Käytä kaikkia IMAP- ja SMTP-toimintoja — lähetä, vastaanota, hae, synkronoi — yhden HTTP-päätepisteen kautta sähköpostipalveluntarjoajasta riippumatta.
Useiden tilien hallinta
Rekisteröi useita sähköpostitilejä miltä tahansa palveluntarjoajalta ja hallitse kaikkia postilaatikoita yhden yhtenäisen API:n kautta ilman palveluntarjoajakohtaista integrointityötä.
Webhook-tapahtuman toimitus
Vastaanota reaaliaikaisia HTTP-ilmoituksia, kun uusia sähköposteja saapuu, viestejä luetaan tai postilaatikon tila muuttuu, ilman jatkuvaa kyselyä.
Tunnistetietojen salaus
Kaikki tallennetut sähköpostitilien salasanat ja OAuth-tunnukset salataan käyttäen pääsalaisuusavainta, jonka määrität käyttöönoton yhteydessä.
SMTP-lähetysvälityspalvelin
Lähetä sähköposteja rekisteröityjen tilien puolesta sisäänrakennetun SMTP-välityspalvelimen kautta paljastamatta raakoja tunnistetietoja lähetyspalveluille.
EmailEngine – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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