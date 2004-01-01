Asenna Expensave yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin henkilökohtainen ja perheen kuluseuranta kulutustottumusten seuraamiseen ja kotitalousbudjettien hallintaan.
Expensave – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Expensave – mitä sillä voi rakentaa?
Expensave on avoimen lähdekoodin kuluseurantasovellus, joka on rakennettu yksityishenkilöille ja perheille, jotka haluavat täyden hallinnan taloustietoihinsa. Jaettujen kulukalentereiden, tiliotteiden tuonnin ja kulutustottumuksia koskevien raporttien avulla se muuttaa raa'an tapahtumadatan käyttökelpoisiksi oivalluksiksi, jotka auttavat sinua ymmärtämään, mihin rahasi menevät.
Expensaven itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluonteiset taloustiedot poissa kolmannen osapuolen kaupallisilta palvelimilta, poistaa toistuvat tilausmaksut ja antaa jokaiselle kotitalouden jäsenelle pääsyn ilman tunnistetietojen jakamista – samalla kun automaattiset varmuuskopiot suojaavat vuosien kulutushistoriaa.
Expensave – tärkeimmät ominaisuudet
Jaetut kulukalenterit
Useat käyttäjät voivat osallistua samaan kalenteriin, mikä helpottaa perheiden ja kämppäkavereiden kotitalouden budjetin läpinäkyvyyden ylläpitämistä.
Tiliotteen tuonti
Tuo tiliotteita rahoituslaitoksista täyttääksesi tapahtumat automaattisesti, mikä vähentää manuaalista syöttöä ja varmistaa täydelliset kulutustiedot.
Kulutustottumukset-raportit
Visuaalinen analytiikka jakaa tulot ja menot luokittain ajan mittaan, paljastaen malleja, jotka auttavat sinua tekemään älykkäämpiä budjettipäätöksiä.
Progressiivinen verkkosovellus
Mobiiliystävällinen PWA antaa sinun kirjata kulut mistä tahansa laitteesta välittömästi, joten et koskaan menetä tapahtumaa liikkeellä ollessasi.
Toteutettu yksityisyys etusijalla
Kaikki taloustiedot pysyvät omalla palvelimellasi — ei kolmannen osapuolen analytiikkaa, ei tilausmaksuja eikä riskiä kaupallisen alustan sulkeutumisesta.
Expensave – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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