Asenna Bigcapital yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity taloushallintoalusta, jossa on monivaluuttatuki, älykäs raportointi ja täydellinen kahdenkertainen pääkirja.
Bigcapital – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bigcapital – mitä sillä voi rakentaa?
Bigcapital on moderni avoimen lähdekoodin taloushallintoalusta, joka on suunniteltu itseisännöitäväksi vaihtoehdoksi QuickBooksille, Xerolle ja Wavelle. Se toteuttaa täyden kahdenkertaisen kirjanpidon pääkirjan monivaluuttatuella, asiakas- ja toimittajatietueet, laskutuksen ja laskut, varaston seurannan, manuaaliset päiväkirjat ja älykkään raportoinnin — tilinpäätökset, kassavirran, myyntisaamisten ja ostovelkojen ikääntymisen sekä veroyhteenvedot — kaikki luotuna taustalla olevasta pääkirjasta.
Bigcapitalin itseisännöinti VPS:lläsi pitää asiakaslaskut, pankkitapahtumat ja taloustiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin SaaS-kirjanpitopalvelulle. Alusta tukee useita yrityksiä (vuokralaisia) per instanssi eristetyillä tietokannoilla, integroituu Stripen ja Plaidin kanssa maksuja ja pankkisyötteitä varten ja tarjoaa kattavan API:n mukautettuja integraatioita ja raportointia varten.
Bigcapital – tärkeimmät ominaisuudet
Kahdenkertainen kirjanpito
Täydellinen kahdenkertainen pääkirja tilikartalla, manuaalisilla tositteilla ja tarkastuskelpoisella tapahtumahistorialla, joka yhdistyy suoraan standardeihin kirjanpitotyönkulkuihin.
Monivaluutta
Natiivi monivaluuttatuki konfiguroitavilla valuuttakurssilähteillä laskuille, kuiteille ja raporteille kansainvälisten asiakkaiden ja toimittajien kesken.
Laskut ja veloitukset
Asiakaslaskutus maksuseurannalla, toimittajalaskut maksuaikataulutuksella, toistuvat tapahtumat ja PDF-tiedostojen luonti sisäänrakennetun Gotenberg-integraation kautta.
Älykkäät raportit
Tuloslaskelma, tase, kassavirta, saamisten ja velkojen ikääntymisraportit, arvonlisäveroyhteenvedot ja mukautettavat talousraportit, jotka luodaan pääkirjasta reaaliaikaisesti.
Monivuokralainen suunnittelunsa puolesta
Jokainen yritys saa oman eristetyn tietokantansa, joten yksi instanssi voi hallita useita yrityksiä tiukalla tietojen erottelulla.
Bigcapital – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.