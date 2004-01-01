Bigcapital on moderni avoimen lähdekoodin taloushallintoalusta, joka on suunniteltu itseisännöitäväksi vaihtoehdoksi QuickBooksille, Xerolle ja Wavelle. Se toteuttaa täyden kahdenkertaisen kirjanpidon pääkirjan monivaluuttatuella, asiakas- ja toimittajatietueet, laskutuksen ja laskut, varaston seurannan, manuaaliset päiväkirjat ja älykkään raportoinnin — tilinpäätökset, kassavirran, myyntisaamisten ja ostovelkojen ikääntymisen sekä veroyhteenvedot — kaikki luotuna taustalla olevasta pääkirjasta.

Bigcapitalin itseisännöinti VPS:lläsi pitää asiakaslaskut, pankkitapahtumat ja taloustiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin SaaS-kirjanpitopalvelulle. Alusta tukee useita yrityksiä (vuokralaisia) per instanssi eristetyillä tietokannoilla, integroituu Stripen ja Plaidin kanssa maksuja ja pankkisyötteitä varten ja tarjoaa kattavan API:n mukautettuja integraatioita ja raportointia varten.