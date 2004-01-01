Asenna Budge yhdellä klikkauksella.
Itseisännöity henkilökohtaisen talouden sovellus yksityisten menojen seurantaan, budjetointiin ja taloudellisten tavoitteiden hallintaan.
Budge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Budge – mitä sillä voi rakentaa?
Budge on henkilökohtaisen talouden budjetointisovellus, joka auttaa yksilöitä ja perheitä seuraamaan menoja, tarkkailemaan kulutustottumuksia ja työskentelemään kohti taloudellisia tavoitteita helppokäyttöisen verkkokäyttöliittymän kautta. Se tukee useita tilityyppejä, mukautettuja kulutusluokkia ja toistuvien tapahtumien hallintaa, antaen käyttäjille täydellisen kuvan heidän taloudellisesta tilanteestaan ilman pilvipohjaisia rahoituspalveluita.
Budgen itseisännöinti omalla VPS:lläsi varmistaa, että pankkitiedot, kulutushistoria ja taloudelliset tavoitteet pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi – niitä ei koskaan jaeta kolmansien osapuolten alustoille tai käytetä mainosprofiilien luomiseen. Pysyvä tallennustila säilyttää vuosien taloushistorian, joka on käytettävissä miltä tahansa laitteelta responsiivisen selainkäyttöliittymän kautta.
Budge – tärkeimmät ominaisuudet
Kuluseuranta
Kirjaa ja luokittele tapahtumia useiden tilityyppien välillä — kuten käyttötilit, säästötilit, luottokortit ja käteinen — ylläpitääksesi tarkkaa talouskirjanpitoa.
Budjetin seuranta
Aseta kulutusrajat kategorioittain ja seuraa edistymistä reaaliaikaisesti, jotta tiedät heti, kun budjetti on vaarassa ylittyä.
Visuaaliset kulutusraportit
Kaaviot ja hallintapaneelit tuovat esiin kulutustottumukset ja budjetin suorituskyvyn yhdellä silmäyksellä, mikä helpottaa rahan menojen tunnistamista kuukausittain.
Tavoitteiden seuranta
Määritä säästö- tai velanvähennystavoitteet ja seuraa edistymistä ajan mittaan, muuttaen abstraktit taloudelliset tavoitteet mitattaviksi virstanpylväiksi.
Toteutettu yksityisyys etusijalla
Kaikki taloustiedot tallennetaan paikallisesti VPS-palvelimellesi ilman ulkoista jakamista, pitäen arkaluonteiset tiedot poissa mainosverkostoista ja data-välittäjistä.
Budge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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