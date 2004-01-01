Budge on henkilökohtaisen talouden budjetointisovellus, joka auttaa yksilöitä ja perheitä seuraamaan menoja, tarkkailemaan kulutustottumuksia ja työskentelemään kohti taloudellisia tavoitteita helppokäyttöisen verkkokäyttöliittymän kautta. Se tukee useita tilityyppejä, mukautettuja kulutusluokkia ja toistuvien tapahtumien hallintaa, antaen käyttäjille täydellisen kuvan heidän taloudellisesta tilanteestaan ilman pilvipohjaisia rahoituspalveluita.

Budgen itseisännöinti omalla VPS:lläsi varmistaa, että pankkitiedot, kulutushistoria ja taloudelliset tavoitteet pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi – niitä ei koskaan jaeta kolmansien osapuolten alustoille tai käytetä mainosprofiilien luomiseen. Pysyvä tallennustila säilyttää vuosien taloushistorian, joka on käytettävissä miltä tahansa laitteelta responsiivisen selainkäyttöliittymän kautta.