Actual Budget on nopea, paikallisesti toimiva henkilökohtaisen talouden hallintasovellus, joka perustuu kirjekuoribudjetointimenetelmään – jokainen ansaitsemasi dollari kohdistetaan tiettyyn kategoriaan ennen sen käyttämistä. Alun perin kaupallinen tuote, sen luoja avasi sen lähdekoodin, ja sitä ylläpitää nyt aktiivinen yhteisö, mikä tekee siitä yhden kyvykkäimmistä ilmaisista vaihtoehdoista YNAB:lle.

Koska Actual Budget käyttää paikallisesti toimivaa arkkitehtuuria, taloustietosi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa eikä kolmannen osapuolen pilvipalvelussa. Usean laitteen synkronointi toimii edelleen itse isännöimäsi palvelimen kautta, ja valinnainen päästä päähän -salaus suojaa tietoja siirron aikana. Pankkiyhteydet SimpleFINin (USA/Kanada) ja GoCardlessin (EU/UK) kautta tuovat tapahtumat automaattisesti, kun taas YNAB:n tuonnin tuki tekee siirtymisestä vaivatonta.