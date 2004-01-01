Ota käyttöön todellinen budjetti yhdellä napsautuksella.
Yksityisyyteen keskittyvä henkilökohtaisen talouden sovellus, joka käyttää kirjekuoribudjetointia antaakseen jokaiselle dollarille tarkoituksen.
Actual Budget – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Actual Budget – mitä sillä voi rakentaa?
Actual Budget on nopea, paikallisesti toimiva henkilökohtaisen talouden hallintasovellus, joka perustuu kirjekuoribudjetointimenetelmään – jokainen ansaitsemasi dollari kohdistetaan tiettyyn kategoriaan ennen sen käyttämistä. Alun perin kaupallinen tuote, sen luoja avasi sen lähdekoodin, ja sitä ylläpitää nyt aktiivinen yhteisö, mikä tekee siitä yhden kyvykkäimmistä ilmaisista vaihtoehdoista YNAB:lle.
Koska Actual Budget käyttää paikallisesti toimivaa arkkitehtuuria, taloustietosi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa eikä kolmannen osapuolen pilvipalvelussa. Usean laitteen synkronointi toimii edelleen itse isännöimäsi palvelimen kautta, ja valinnainen päästä päähän -salaus suojaa tietoja siirron aikana. Pankkiyhteydet SimpleFINin (USA/Kanada) ja GoCardlessin (EU/UK) kautta tuovat tapahtumat automaattisesti, kun taas YNAB:n tuonnin tuki tekee siirtymisestä vaivatonta.
Actual Budget – tärkeimmät ominaisuudet
Kirjekuoribudjetointi
Kohdistaa jokaisen dollarin tiettyyn kategoriaan ennen kulutusta, antaen sinulle selkeän suunnitelman todellisten tulojen perusteella karkeiden arvioiden sijaan.
Paikallisesti ensin -datan omistajuus
Taloustietosi tallennetaan omalle palvelimellesi, ei kaupalliseen pilveen – tämä suojaa arkaluontoisia tilitietoja kolmansien osapuolten tietomurroilta tai toimittajan käytäntömuutoksilta.
Monilaitesynkronointi
Synkronoi budjetit puhelimien, tablettien ja tietokoneiden välillä itse isännöimäsi palvelimen kautta, jotta jokainen perheenjäsen näkee samat, ajantasaiset luvut.
Pankkitilin integrointi
Yhdistä oikeisiin pankkitileihin SimpleFINin (USA/Kanada) tai GoCardlessin (EU/UK) kautta tuodaksesi tapahtumia automaattisesti, vähentäen manuaalista tietojen syöttöä.
Yksityiskohtaiset talousraportit
Sisäänrakennetut raportit varallisuudesta, kassavirrasta ja kulutustrendeistä antavat sinulle näkyvyyden tehdä tietoon perustuvia taloudellisia päätöksiä ilman erillistä laskentataulukkoa.
Actual Budget – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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