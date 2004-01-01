Asenna AdventureLog yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity matkaseuranta ja matkasuunnittelu interaktiivisilla kartoilla, reittisuunnitelmilla ja täydellä tiedonhallinnalla.
AdventureLog – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AdventureLog – mitä sillä voi rakentaa?
AdventureLog on avoimen lähdekoodin matkanhallinta-alusta menneiden seikkailujen dokumentointiin ja tulevien matkojen suunnitteluun. Se on rakennettu SvelteKitillä ja Djangolla PostGIS-tuella, ja se yhdistää interaktiivisen maailmankartan kohteiden visualisointiin yksityiskohtaisiin matkasuunnittelutyökaluihin, jotka kattavat monipäiväiset reitit, lennot, majoitukset ja aktiviteettien tarkistuslistat.
Toisin kuin kaupalliset matkasovellukset, jotka tallentavat matkasi kolmannen osapuolen palvelimille, AdventureLog on täysin itse isännöity – valokuvasi, sijaintihistoriasi ja henkilökohtaiset matkamuistiinpanosi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa. Yhteistyöominaisuuksien avulla perheet ja matkaryhmät voivat jakaa suunnitelmia ja dokumentoida muistoja yhdessä, samalla kun analytiikka seuraa vierailtuja maita ja alueellisia tutkimustilastoja ajan mittaan.
AdventureLog – tärkeimmät ominaisuudet
Interaktiivinen maailmankartta
Visualisoi jokainen vierailemasi kohde maailmankartalla, mikä antaa sinulle välittömän ja tyydyttävän kuvan siitä, kuinka pitkälle matkasi ovat sinut vieneet.
Monipäiväisen matkan suunnittelu
Rakenna täydellisiä matkasuunnitelmia lennoilla, majoituksilla ja aktiviteeteilla päivä päivältä järjestettynä, jotta matkasuunnittelusi on yhdessä paikassa hajallaan olevien laskentataulukoiden ja muistiinpanojen sijaan.
Monipuolinen seikkailulokitus
Dokumentoi jokainen kohde päivämäärillä, kuvauksilla, henkilökohtaisilla arvioilla ja valokuvien latauksilla luoden yksityiskohtaisen matkapäiväkirjan, joka kasvaa jokaisen matkan myötä.
Matkailuanalytiikka
Seuraa tilastoja, kuten vierailtuja maita, tutkittuja alueita ja kuljettua kokonaismatkaa, muuttaen matkahistoriasi merkityksellisiksi henkilökohtaisiksi virstanpylväiksi.
Yhteistyömatkat
Jaa seikkailuja ja suunnittele matkoja yhdessä perheen tai matkakumppaneiden kanssa, pitäen kaikki ajan tasalla matkasuunnitelmista ja muistoista ilman, että tarvitsee turvautua kolmannen osapuolen ryhmäsuunnittelutyökaluihin.
AdventureLog – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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