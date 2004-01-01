AdventureLog on avoimen lähdekoodin matkanhallinta-alusta menneiden seikkailujen dokumentointiin ja tulevien matkojen suunnitteluun. Se on rakennettu SvelteKitillä ja Djangolla PostGIS-tuella, ja se yhdistää interaktiivisen maailmankartan kohteiden visualisointiin yksityiskohtaisiin matkasuunnittelutyökaluihin, jotka kattavat monipäiväiset reitit, lennot, majoitukset ja aktiviteettien tarkistuslistat.

Toisin kuin kaupalliset matkasovellukset, jotka tallentavat matkasi kolmannen osapuolen palvelimille, AdventureLog on täysin itse isännöity – valokuvasi, sijaintihistoriasi ja henkilökohtaiset matkamuistiinpanosi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa. Yhteistyöominaisuuksien avulla perheet ja matkaryhmät voivat jakaa suunnitelmia ja dokumentoida muistoja yhdessä, samalla kun analytiikka seuraa vierailtuja maita ja alueellisia tutkimustilastoja ajan mittaan.