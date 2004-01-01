Bar Assistant on itse ylläpidettävä verkkosovellus cocktailien ystäville ja kotibaarimikoille, jotka haluavat hallita ainesosahyllyään ja löytää reseptejä sen perusteella, mitä heillä on todella saatavilla. Se menee pidemmälle kuin pelkkä reseptikirja ottamalla älykkäästi huomioon ainesosien korvikkeet, valinnaiset komponentit ja ainesosien vanhempi-lapsi-suhteet — maksimoiden cocktailien määrän, jotka voit valmistaa nykyisestä varastostasi ilman kauppareissua.

Tämä malli sisältää Salt Rim -verkkokäyttöliittymän, Bar Assistant API -palvelimen, Meilisearchin välitöntä kokotekstihakua varten reseptikokoelmassasi ja Redisin välimuistiin tallennusta varten. Itse ylläpito tarkoittaa, että henkilökohtaiset reseptimuistiinpanosi, mukautetut cocktail-luomuksesi ja ainesosavarastosi pysyvät omalla palvelimellasi sen sijaan, että ne olisivat lukittuna kolmannen osapuolen sovellukseen.