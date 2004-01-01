Ota Bar Assistant käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity cocktail-reseptien hallintaohjelma, joka seuraa baarivarastoasi ja kertoo sinulle tarkalleen, mitkä juomat voit valmistaa juuri nyt.
Bar Assistant – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bar Assistant – mitä sillä voi rakentaa?
Bar Assistant on itse ylläpidettävä verkkosovellus cocktailien ystäville ja kotibaarimikoille, jotka haluavat hallita ainesosahyllyään ja löytää reseptejä sen perusteella, mitä heillä on todella saatavilla. Se menee pidemmälle kuin pelkkä reseptikirja ottamalla älykkäästi huomioon ainesosien korvikkeet, valinnaiset komponentit ja ainesosien vanhempi-lapsi-suhteet — maksimoiden cocktailien määrän, jotka voit valmistaa nykyisestä varastostasi ilman kauppareissua.
Tämä malli sisältää Salt Rim -verkkokäyttöliittymän, Bar Assistant API -palvelimen, Meilisearchin välitöntä kokotekstihakua varten reseptikokoelmassasi ja Redisin välimuistiin tallennusta varten. Itse ylläpito tarkoittaa, että henkilökohtaiset reseptimuistiinpanosi, mukautetut cocktail-luomuksesi ja ainesosavarastosi pysyvät omalla palvelimellasi sen sijaan, että ne olisivat lukittuna kolmannen osapuolen sovellukseen.
Bar Assistant – tärkeimmät ominaisuudet
Ainesosien hyllysovitus
Kerro Bar Assistantille, mitä kaapissasi on, ja se näyttää heti, mitä cocktaileja voit valmistaa, mukaan lukien älykkäät osumat käyttäen ainesosien korvikkeita.
Nopea kokotekstihaku
Meilisearch mahdollistaa välittömän haun resepteistä, suodattaen valmistustavan, ABV:n, lasityypin, tunnisteiden ja muiden perusteella, jotta löydät oikean juoman heti.
Reseptituonti
Kaavi reseptejä suoraan cocktail-sivustoilta tai luo omia, ja järjestä ne teemakohtaisiin kokoelmiin eri tilaisuuksia tai vuodenaikoja varten.
Monikäyttäjäoikeudet
Järjestelmänvalvojan, moderaattorin, yleisen ja vieraan roolit antavat sinun pyörittää jaettua baaria ystäville tai tiimille antamatta kaikille samaa käyttöoikeustasoa.
Joustavat vientimuodot
Vie reseptit JSON-, YAML-, XML-, Markdown-muodossa tai tulostusvalmiina sivuina, jotta kokoelmasi ei ole koskaan sidottu yhteen muotoon tai alustaan.
Bar Assistant – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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