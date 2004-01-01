AirTrail on avoimen lähdekoodin henkilökohtainen lentojen seurantapalvelu, jonka avulla voit tallentaa jokaisen lennon, visualisoida reittisi interaktiivisella maailmankartalla ja tutkia matkahistoriaasi koskevia tilastoja. Se tukee lentotietojen tuontia suosituista palveluista, kuten MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt ja JetLog, mikä tekee täydellisen lokin rakentamisesta helppoa heti alusta alkaen. Monen käyttäjän tuki antaa jokaiselle kotitalouden jäsenelle mahdollisuuden ylläpitää erillistä yksityistä lentopäiväkirjaa samassa instanssissa.

AirTrailin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää matkahistoriasi yksityisenä ja täysin hallinnassasi, ilman tilausmaksuja ja ilman, että kolmannen osapuolen palvelu säilyttää tietojasi. Ensimmäinen rekisteröityvä käyttäjä saa automaattisesti omistajatason käyttöoikeudet.