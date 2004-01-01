Asenna AirTrail yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin henkilökohtainen lentopäiväkirja, jolla voit kirjata, visualisoida ja analysoida lentomatkojasi interaktiivisella maailmankartalla.
AirTrail – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AirTrail – mitä sillä voi rakentaa?
AirTrail on avoimen lähdekoodin henkilökohtainen lentojen seurantapalvelu, jonka avulla voit tallentaa jokaisen lennon, visualisoida reittisi interaktiivisella maailmankartalla ja tutkia matkahistoriaasi koskevia tilastoja. Se tukee lentotietojen tuontia suosituista palveluista, kuten MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt ja JetLog, mikä tekee täydellisen lokin rakentamisesta helppoa heti alusta alkaen. Monen käyttäjän tuki antaa jokaiselle kotitalouden jäsenelle mahdollisuuden ylläpitää erillistä yksityistä lentopäiväkirjaa samassa instanssissa.
AirTrailin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää matkahistoriasi yksityisenä ja täysin hallinnassasi, ilman tilausmaksuja ja ilman, että kolmannen osapuolen palvelu säilyttää tietojasi. Ensimmäinen rekisteröityvä käyttäjä saa automaattisesti omistajatason käyttöoikeudet.
AirTrail – tärkeimmät ominaisuudet
Interaktiivinen maailmankartta
Näe jokainen lento piirrettynä maailmankartalle reittiviivoilla, jotka yhdistävät jokaisen lähtöpaikan ja määränpään, joissa olet käynyt.
Lentohistorian tuonti
Tuo olemassa olevat lokit MyFlightRadar24:stä, Flightystä, App in the Airista, TripItistä, JetLogista ja byAirista täyttääksesi historiasi välittömästi.
Matkailutilastot
Tutustu kokonaismääriin ja erittelyihin lentomatkan, vierailtujen maiden, käytettyjen lentokenttien, lentoyhtiöiden ja ilmassa vietetyn ajan osalta.
Monikäyttäjätuki
Jaa yksi AirTrail-instanssi perheen tai matkakumppaneiden kanssa — jokainen käyttäjä ylläpitää omaa yksityistä lentolokiaan ja tilastojaan.
Julkinen lennonjako
Luo jaettava linkki, jotta muut voivat selata interaktiivista lentokarttaasi ilman tiliä.
AirTrail – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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