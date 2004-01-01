Jopa 69 % alennus Baby Buddy tuotteelle

Ota Baby Buddy käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Kattava vauvanseurantasovellus, joka auttaa vanhempia ja hoitajia seuraamaan ruokintaa, unta, vaippoja ja kasvua yksityisesti.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49  € /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Baby Buddy käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Baby Buddy – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Baby Buddy – mitä sillä voi rakentaa?

Baby Buddy on yksityisyyteen keskittyvä vauvan seurantsovellus, joka auttaa vanhempia ja hoitajia kirjaamaan vauvojen päivittäisiä toimintoja, kasvumittauksia ja terveystietoja. Ruokinta-aikataulut, vaipanvaihdot, unirytmit, paino- ja pituusmittaukset sekä lääkitystiedot tallennetaan kaikki intuitiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka on suunniteltu nopeaan syöttöön kiireisten vanhemmuuden hetkien aikana. Visuaaliset kaaviot ja raportit helpottavat kuvioiden tunnistamista ja tietojen jakamista lastenlääkäreiden kanssa.

Baby Buddyn itseisännöinti tarkoittaa, että lapsesi kehitykseen ja terveyteen liittyvät intiimit tiedot eivät koskaan päädy kolmannen osapuolen palvelimille tai mainosalustoille. Useat hoitajat – vanhemmat, isovanhemmat, lastenhoitajat – voivat kaikki kirjata toimintoja mistä tahansa laitteesta, pitäen kotitalouden synkronoituna luottamatta kaupalliseen sovellukseen, joka saattaa lopettaa palvelunsa tai muuttaa tietosuojakäytäntöään.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Baby Buddy – tärkeimmät ominaisuudet

Usean hoitajan käyttöoikeus

Vanhemmat, isovanhemmat ja lastenhoitajat voivat kaikki kirjata toimintaa samanaikaisesti miltä tahansa laitteelta, pitäen kaikki ajan tasalla vauvan nykyisestä rutiinista ja tarpeista.

Kattava toiminnan seuranta

Kirjaa syöttökerrat, vaipanvaihdot, unijaksot, vatsa-aika, kylvyt ja muuta sisäänrakennetuilla ajastimilla, jotta kirjaaminen vie vain sekunteja jopa kiireisimpinä hetkinä.

Kasvu- ja terveystiedot

Seuraa painoa, pituutta ja päänympärystä ajan mittaan visuaalisten kaavioiden avulla, jotka voit jakaa suoraan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa lastenlääkärikäynneillä.

Kuvioraportit

Visuaaliset raportit tuovat esiin syöttötiheyden trendit, unen keston mallit ja vaippojen määrät, auttaen vanhempia tunnistamaan rutiineja ja havaitsemaan poikkeamia varhain.

Täydellinen tietosuoja

Kaikki tiedot pysyvät omalla palvelimellasi — ei kolmannen osapuolen tiedonjakoa, ei mainosprofiileja, eikä riskiä pääsyn menettämisestä, jos kaupallinen palvelu suljetaan.

Baby Buddy – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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