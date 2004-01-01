Ota Baby Buddy käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kattava vauvanseurantasovellus, joka auttaa vanhempia ja hoitajia seuraamaan ruokintaa, unta, vaippoja ja kasvua yksityisesti.
Baby Buddy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Baby Buddy – mitä sillä voi rakentaa?
Baby Buddy on yksityisyyteen keskittyvä vauvan seurantsovellus, joka auttaa vanhempia ja hoitajia kirjaamaan vauvojen päivittäisiä toimintoja, kasvumittauksia ja terveystietoja. Ruokinta-aikataulut, vaipanvaihdot, unirytmit, paino- ja pituusmittaukset sekä lääkitystiedot tallennetaan kaikki intuitiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka on suunniteltu nopeaan syöttöön kiireisten vanhemmuuden hetkien aikana. Visuaaliset kaaviot ja raportit helpottavat kuvioiden tunnistamista ja tietojen jakamista lastenlääkäreiden kanssa.
Baby Buddyn itseisännöinti tarkoittaa, että lapsesi kehitykseen ja terveyteen liittyvät intiimit tiedot eivät koskaan päädy kolmannen osapuolen palvelimille tai mainosalustoille. Useat hoitajat – vanhemmat, isovanhemmat, lastenhoitajat – voivat kaikki kirjata toimintoja mistä tahansa laitteesta, pitäen kotitalouden synkronoituna luottamatta kaupalliseen sovellukseen, joka saattaa lopettaa palvelunsa tai muuttaa tietosuojakäytäntöään.
Baby Buddy – tärkeimmät ominaisuudet
Usean hoitajan käyttöoikeus
Vanhemmat, isovanhemmat ja lastenhoitajat voivat kaikki kirjata toimintaa samanaikaisesti miltä tahansa laitteelta, pitäen kaikki ajan tasalla vauvan nykyisestä rutiinista ja tarpeista.
Kattava toiminnan seuranta
Kirjaa syöttökerrat, vaipanvaihdot, unijaksot, vatsa-aika, kylvyt ja muuta sisäänrakennetuilla ajastimilla, jotta kirjaaminen vie vain sekunteja jopa kiireisimpinä hetkinä.
Kasvu- ja terveystiedot
Seuraa painoa, pituutta ja päänympärystä ajan mittaan visuaalisten kaavioiden avulla, jotka voit jakaa suoraan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa lastenlääkärikäynneillä.
Kuvioraportit
Visuaaliset raportit tuovat esiin syöttötiheyden trendit, unen keston mallit ja vaippojen määrät, auttaen vanhempia tunnistamaan rutiineja ja havaitsemaan poikkeamia varhain.
Täydellinen tietosuoja
Kaikki tiedot pysyvät omalla palvelimellasi — ei kolmannen osapuolen tiedonjakoa, ei mainosprofiileja, eikä riskiä pääsyn menettämisestä, jos kaupallinen palvelu suljetaan.
Baby Buddy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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