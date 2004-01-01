Baby Buddy on yksityisyyteen keskittyvä vauvan seurantsovellus, joka auttaa vanhempia ja hoitajia kirjaamaan vauvojen päivittäisiä toimintoja, kasvumittauksia ja terveystietoja. Ruokinta-aikataulut, vaipanvaihdot, unirytmit, paino- ja pituusmittaukset sekä lääkitystiedot tallennetaan kaikki intuitiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka on suunniteltu nopeaan syöttöön kiireisten vanhemmuuden hetkien aikana. Visuaaliset kaaviot ja raportit helpottavat kuvioiden tunnistamista ja tietojen jakamista lastenlääkäreiden kanssa.

Baby Buddyn itseisännöinti tarkoittaa, että lapsesi kehitykseen ja terveyteen liittyvät intiimit tiedot eivät koskaan päädy kolmannen osapuolen palvelimille tai mainosalustoille. Useat hoitajat – vanhemmat, isovanhemmat, lastenhoitajat – voivat kaikki kirjata toimintoja mistä tahansa laitteesta, pitäen kotitalouden synkronoituna luottamatta kaupalliseen sovellukseen, joka saattaa lopettaa palvelunsa tai muuttaa tietosuojakäytäntöään.