Asenna Wizarr yhden napsautuksen asennuksella.
Kutsu- ja käyttäjähallintajärjestelmä Plexille, Jellyfinille ja Embylle, jossa on ohjattu käyttöönotto ja pääsynhallinta.
Wizarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Wizarr – mitä sillä voi rakentaa?
Wizarr on itsehostattu kutsu- ja käyttäjähallintajärjestelmä Plex-, Jellyfin- ja Emby-mediapalvelimille. Se luo turvallisia, jaettavia kutsulinkkejä konfiguroitavilla vanhenemispäivillä, kirjaston käyttöoikeusrajoituksilla ja tilin kestoajoilla, ja opastaa uudet käyttäjät ohjatun käyttöönoton läpi nopeaa yhteyden muodostamista varten.
Wizarrin itsehostaus mediapalvelimesi rinnalla antaa sinulle tarkan hallinnan siitä, kenellä on pääsy ja kuinka kauan, ilman käyttäjätilien manuaalista hallintaa kunkin mediapalvelimen hallintapaneelissa. Kutsujen seuranta, istuntojen hallinta ja massakäyttäjätyökalut tekevät jaetun mediakirjaston hallinnasta käytännöllistä missä tahansa mittakaavassa.
Wizarr – tärkeimmät ominaisuudet
Kutsulinkit
Luo yksilöllisiä kutsu-URL-osoitteita vanhenemispäivämäärillä ja käyttörajoituksilla jakaaksesi hallitun pääsyn mediaserverillesi.
Kirjaston rajoitukset
Rajoita kutsutut käyttäjät tiettyihin kirjastoihin, jotta vieraat pääsevät käsiksi vain sisältöön, jonka olet nimenomaisesti jakanut heidän kanssaan.
Ohjattu käyttäjäperehdytys
Uudet kutsutut seuraavat vaiheittaista asennusopasta, joka opastaa heidät tilin luomiseen ja mediasovelluksensa yhdistämiseen.
Monipalvelintuki
Hallitse käyttäjiä Plex-, Jellyfin- ja Emby-palvelimilla yhdeltä Wizarr-hallintapaneelilta.
Kutsujen seuranta
Seuraa, mitä kutsuja on käytetty, milloin ja kuka ne on käyttänyt, jotta jäsenluettelosi pysyy tarkkana ja ajan tasalla.
Wizarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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