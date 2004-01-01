Wizarr on itsehostattu kutsu- ja käyttäjähallintajärjestelmä Plex-, Jellyfin- ja Emby-mediapalvelimille. Se luo turvallisia, jaettavia kutsulinkkejä konfiguroitavilla vanhenemispäivillä, kirjaston käyttöoikeusrajoituksilla ja tilin kestoajoilla, ja opastaa uudet käyttäjät ohjatun käyttöönoton läpi nopeaa yhteyden muodostamista varten.

Wizarrin itsehostaus mediapalvelimesi rinnalla antaa sinulle tarkan hallinnan siitä, kenellä on pääsy ja kuinka kauan, ilman käyttäjätilien manuaalista hallintaa kunkin mediapalvelimen hallintapaneelissa. Kutsujen seuranta, istuntojen hallinta ja massakäyttäjätyökalut tekevät jaetun mediakirjaston hallinnasta käytännöllistä missä tahansa mittakaavassa.