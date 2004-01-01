Asenna AllTube yhdellä napsautuksella.
Verkkopohjainen käyttöliittymä videoiden lataamiseen YouTubesta ja yli 1000 muulta alustalta ilman komentorivityökaluja.
AllTube – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AllTube – mitä sillä voi rakentaa?
AllTube Download on itse isännöity verkkosovellus, joka käärii youtube-dl:n intuitiiviseen selainpohjaiseen käyttöliittymään, antaen kenen tahansa ladata tai suoratoistaa videoita yli tuhannelta isännöintialustalta asentamatta ohjelmistoa paikallisesti. Toisin kuin selainlaajennukset, jotka rikkoutuvat alustapäivitysten myötä, AllTube toimii keskitetysti palvelimellasi, joten jokainen verkkosi laite voi käyttää sitä minkä tahansa selaimen kautta.
AllTuben itseisännöinti pitää lataustoimintasi yksityisenä, välttää kolmannen osapuolen latauspalveluiden tiedonkeruukäytännöt ja antaa sinulle täyden hallinnan tuettujen formaattien, laatutasojen ja sivuston konfiguraation suhteen. Voit myös ajoittaa erälatauksia ja käyttää videon metatietoja ohjelmallisesti sisäänrakennetun JSON API:n kautta.
AllTube – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 1000 alustan tuki
Lataa videoita YouTubesta, Vimeosta ja sadoilta muilta isännöintisivustoilta samalla yhtenäisellä käyttöliittymällä ilman alustakohtaisia asetuksia.
Muodonmuunnos
Muunna ladatut videot haluamaasi muotoon ja laatutasoon ilman, että laitteellesi tarvitsee asentaa lisätyökaluja.
Suoratoisto selaimessa
Esikatsele videoita suoraan verkkokäyttöliittymässä ennen lataamista, jotta voit varmistaa laadun ja sisällön ennen kuin varaat tallennustilaa.
Häviötön uudelleenpakkaus
Vaihda säilömuotoja uudelleenkoodaamatta, säilyttäen alkuperäisen videon ja äänen laadun ja tehden tiedostoista yhteensopivia soittimiesi kanssa.
JSON API -pääsy
Hae yksityiskohtaiset videometatiedot ja automatisoi lataukset ohjelmallisesti, mahdollistaen ajoitetut arkistointityönkulut ilman manuaalista puuttumista.
AllTube – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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