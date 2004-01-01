Ota Immich käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tehokas itse isännöity valokuvien ja videoiden hallinta tekoälypohjaisella järjestelyllä ja mobiilivarmuuskopioinnilla.
Immich – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Immich – mitä sillä voi rakentaa?
Immich on moderni, itse isännöity vaihtoehto Google Photosille ja iCloudille, joka on rakennettu nopeaksi ja hyödyntää koneoppimista. Se tarjoaa kasvojentunnistuksen, kohteen tunnistuksen, älykkään haun ja automaattisen mobiilivarmuuskopioinnin iOS- ja Android-sovelluksista – kaikki omalla infrastruktuurillasi.
Immichin itse isännöinti pitää henkilökohtaiset muistosi ja perhekuvasi kokonaan poissa kolmannen osapuolen palvelimilta. Säilytät täyden hallinnan tallennustilasta, käyttöoikeuksista ja jakamisesta ilman tilausmaksuja ja ilman palvelun lopettamisen riskiä. Tämä käyttöönotto sisältää sovelluspalvelimen, koneoppimispalvelun, PostgreSQL:n vektorilaajennuksella ja Redisin.
Immich – tärkeimmät ominaisuudet
Tekoälyhaku
Koneoppiminen mahdollistaa kasvojentunnistuksen, esineiden tunnistuksen ja luonnollisen kielen haun koko kuvakirjastostasi.
Automaattinen mobiilivarmuuskopiointi
iOS- ja Android-sovellukset varmuuskopioivat valokuvat ja videot automaattisesti taustalla pitäen kirjastosi aina ajan tasalla.
RAW- ja 4K-tuki
Tukee RAW-kuvaformaatteja, 4K-videoita ja live-kuvia metatietojen täydellä säilytyksellä ammattimaiseen työnkulkuun.
Monikäyttäjäkirjastot
Jokainen käyttäjä saa oman yksityisen kirjastonsa, jossa on mahdollisuus jakaa albumeita ja kumppanikokoelmia valikoivasti.
Kartta- ja aikajananäkymät
Selaa kuvia päivämäärän mukaan aikajanalla tai sijainnin mukaan kartalla käyttäen kamerasi ja puhelimesi upotettuja GPS-metatietoja.
Immich – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.