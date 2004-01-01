Immich on moderni, itse isännöity vaihtoehto Google Photosille ja iCloudille, joka on rakennettu nopeaksi ja hyödyntää koneoppimista. Se tarjoaa kasvojentunnistuksen, kohteen tunnistuksen, älykkään haun ja automaattisen mobiilivarmuuskopioinnin iOS- ja Android-sovelluksista – kaikki omalla infrastruktuurillasi.

Immichin itse isännöinti pitää henkilökohtaiset muistosi ja perhekuvasi kokonaan poissa kolmannen osapuolen palvelimilta. Säilytät täyden hallinnan tallennustilasta, käyttöoikeuksista ja jakamisesta ilman tilausmaksuja ja ilman palvelun lopettamisen riskiä. Tämä käyttöönotto sisältää sovelluspalvelimen, koneoppimispalvelun, PostgreSQL:n vektorilaajennuksella ja Redisin.