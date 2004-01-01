Ampache on itsehostattu median suoratoistoalusta, joka muuntaa henkilökohtaiset musiikki- ja videokokoelmat yksityiseksi palveluksi, johon pääsee mistä tahansa internetiin yhdistetystä laitteesta. Alun perin vuonna 2001 julkaistu ja jatkuvasti AGPL-lisenssin alaisena ylläpidetty, se tarjoaa monen käyttäjän tuen, älykkäät soittolistat, lennossa tapahtuvan transkoodauksen ja Subsonic API -yhteensopivuuden laajalle asiakastuelle mobiilisovelluksissa, työpöytäsoittimissa ja kodin automaatiojärjestelmissä.

Toisin kuin kaupalliset suoratoistopalvelut, Ampache ei tallenna kuuntelutietoja kolmansille osapuolille, ei peri tilausmaksuja eikä aseta rajoituksia kirjaston koolle. Itsehostaus antaa sinulle täyden omistusoikeuden musiikkiisi ja varmistaa, että kokoelmasi pysyy saatavilla alustan lisensointimuutoksista tai palvelun sulkemisista riippumatta.