Ota Ampache käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin musiikin ja videon suoratoistopalvelin, joka muuttaa henkilökohtaisen mediakokoelmasi yksityiseksi suoratoistopalveluksi.
Ampache – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ampache – mitä sillä voi rakentaa?
Ampache on itsehostattu median suoratoistoalusta, joka muuntaa henkilökohtaiset musiikki- ja videokokoelmat yksityiseksi palveluksi, johon pääsee mistä tahansa internetiin yhdistetystä laitteesta. Alun perin vuonna 2001 julkaistu ja jatkuvasti AGPL-lisenssin alaisena ylläpidetty, se tarjoaa monen käyttäjän tuen, älykkäät soittolistat, lennossa tapahtuvan transkoodauksen ja Subsonic API -yhteensopivuuden laajalle asiakastuelle mobiilisovelluksissa, työpöytäsoittimissa ja kodin automaatiojärjestelmissä.
Toisin kuin kaupalliset suoratoistopalvelut, Ampache ei tallenna kuuntelutietoja kolmansille osapuolille, ei peri tilausmaksuja eikä aseta rajoituksia kirjaston koolle. Itsehostaus antaa sinulle täyden omistusoikeuden musiikkiisi ja varmistaa, että kokoelmasi pysyy saatavilla alustan lisensointimuutoksista tai palvelun sulkemisista riippumatta.
Ampache – tärkeimmät ominaisuudet
Lennossa transkoodaus
Muunna häviöttömät FLAC-tiedostot automaattisesti mobiiliystävällisiksi bittinopeuksiksi reaaliaikaisesti, jotta voit suoratoistaa korkealaatuista ääntä matkapuhelinverkoissa tallentamatta päällekkäisiä pakattuja kopioita.
Älykkäät soittolistat
Luo soittolistoja, jotka täyttyvät automaattisesti genren, luokituksen, toistokertojen tai mukautettujen kriteerien perusteella, luoden uudelleen suoratoistopalveluiden löytökokemuksen omalla kirjastollasi.
Monikäyttäjätuki
Luo yksittäisiä tilejä perheenjäsenille tai yhteistyökumppaneille, joilla kullakin on oma kuunteluhistoria, soittolistat ja käyttöoikeustasot, kopioimatta mediatiedostoja.
Subsonic API -yhteensopivuus
Yhdistä mikä tahansa Subsonic-yhteensopiva mobiilisovellus tai työpöytäasiakas Ampache-instanssiisi, mikä antaa sinulle pääsyn käytännössä miltä tahansa laitteelta ilman, että olet sidottu yhteen käyttöliittymään.
Podcastit ja radio
Suoratoista internetradiokanavia ja tilaa podcasteja musiikkikirjastosi rinnalle, tehden Ampachesta yhden kohteen kaikelle äänisisällölle.
Ampache – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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