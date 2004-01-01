Airsonic Advanced on aktiivisesti ylläpidetty, yhteisövetoinen Airsonicin haarukka — joka itse on Subsonicin ilmainen haarukka — keskittynyt suurten henkilökohtaisten musiikkikirjastojen vakaaseen suoratoistoon. Se transkoodaa lennossa sopimaan mille tahansa laitteelle tai kaistanleveydelle, indeksoi ID3- ja kansiopohjaiset kirjastot, ja sisältää puhtaan verkkosoittimen sekä Subsonic-yhteensopivan REST-rajapinnan, jota tukevat kymmenet mobiili- ja työpöytäasiakasohjelmat.

Airsonic Advancedin itseisännöinti VPS:lläsi pitää musiikkikokoelmasi, kuunteluhistoriasi ja soittolistasi hallitsemallasi laitteistolla — ilman laitekohtaisia rajoituksia, tilausmaksuja ja suoratoistopalvelun seurantaa.