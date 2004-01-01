Asenna Airsonic Advanced yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity median suoratoistopalvelin henkilökohtaiselle musiikkikokoelmallesi, käytettävissä millä tahansa laitteella.
Airsonic Advanced – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Airsonic Advanced – mitä sillä voi rakentaa?
Airsonic Advanced on aktiivisesti ylläpidetty, yhteisövetoinen Airsonicin haarukka — joka itse on Subsonicin ilmainen haarukka — keskittynyt suurten henkilökohtaisten musiikkikirjastojen vakaaseen suoratoistoon. Se transkoodaa lennossa sopimaan mille tahansa laitteelle tai kaistanleveydelle, indeksoi ID3- ja kansiopohjaiset kirjastot, ja sisältää puhtaan verkkosoittimen sekä Subsonic-yhteensopivan REST-rajapinnan, jota tukevat kymmenet mobiili- ja työpöytäasiakasohjelmat.
Airsonic Advancedin itseisännöinti VPS:lläsi pitää musiikkikokoelmasi, kuunteluhistoriasi ja soittolistasi hallitsemallasi laitteistolla — ilman laitekohtaisia rajoituksia, tilausmaksuja ja suoratoistopalvelun seurantaa.
Airsonic Advanced – tärkeimmät ominaisuudet
Lennossa tapahtuva transkoodaus
Striimaa mille tahansa asiakkaalle oikealla bittinopeudella, joten yksi kirjasto palvelee pöytäkoneita, puhelimia ja hitaita mobiiliyhteyksiä ilman tiedostojen uudelleenkoodausta.
Subsonic-yhteensopiva API
Toimii Subsonic-asiakasohjelmien koko ekosysteemin kanssa — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic ja muiden — iOS-, Android- ja työpöytälaitteilla.
Monikäyttäjäkirjastot
Käyttäjäkohtaiset tilit yksilöllisillä soittolistoilla, arvioinneilla ja last.fm-skroblauksella antavat kotitalouksien jakaa yhden palvelimen ilman, että historiat menevät sekaisin.
Podcast-tilaukset
Tilaa podcast-syötteitä suoraan Airsonicissa, automaattisilla jaksojen latauksilla musiikkikirjastosi rinnalle.
Internet-radio ja jukeboksi
Suoratoista internetradiokanavia ja käytä monisoittimen jukeboksia lähettääksesi ääntä useisiin kaiuttimiin samanaikaisesti.
Airsonic Advanced – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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