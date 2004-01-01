Asenna Papra yhdellä klikkauksella.
Minimalistinen avoimen lähdekoodin asiakirjanhallinta-alusta tärkeiden tiedostojesi arkistointiin ja hakemiseen.
Papra – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Papra – mitä sillä voi rakentaa?
Papra on avoimen lähdekoodin asiakirjojen hallinta- ja arkistointialusta, joka on suunniteltu henkilökohtaisten ja organisaation asiakirjojen – kuten kuittien, takuiden, sopimusten ja kaiken muun säilytettävän aineiston – pitkäaikaiseen säilyttämiseen ja helppoon hakemiseen. Toisin kuin monimutkaiset DMS-ratkaisut, Papra panostaa yksinkertaisuuteen: lataa asiakirjat, merkitse ne tunnisteilla, hae niitä ja löydä ne uudelleen vuosienkin kuluttua.
Kun isännöit Papraa omalla VPS-palvelimellasi, asiakirjat ovat täysin sinun hallinnassasi ilman kolmansien osapuolten pääsyä, asiakirjakohtaisia maksuja tai tallennusrajoituksia, jotka ylittävät oman levytilasi. Sisäänrakennettu SQLite-tietokanta tarkoittaa, ettei infrastruktuurista aiheudu riippuvuuksia – tarvitset vain yhden kontin ja yhden levytilan.
Papra – tärkeimmät ominaisuudet
Koko tekstin haku
Hae asiakirjojen sisällöstä, tunnisteista ja metatiedoista välittömästi — mukaan lukien skannatuista kuvista OCR-tekniikalla poimittu teksti.
Automatisoidut tunnistesäännöt
Määritä säännöt saapuvien asiakirjojen automaattiseen tunnisteiden lisäämiseen tiedostonimien tai sisällön perusteella, jotta arkistosi pysyy järjestyksessä ilman manuaalista työtä.
Sähköpostin sisäänotto
Lähetä asiakirjat suoraan Papra-postilaatikkoosi sähköpostitse, mikä tekee kuittien ja laskujen arkistoinnista helppoa niiden saapuessa.
Organisaatiot ja jakaminen
Luo useita organisaatioita ja kutsu yhteistyökumppaneita, jotta perheet tai pienet tiimit voivat hallita asiakirjoja yhdessä erillisissä tiloissa.
API ja webhookit
Integroi Papra muihin työkaluihin käyttämällä REST APIa, CLI:tä, SDK:ta ja webhookeja automatisoituihin dokumenttityönkulkuihin.
Papra – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.