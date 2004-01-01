Papra on avoimen lähdekoodin asiakirjojen hallinta- ja arkistointialusta, joka on suunniteltu henkilökohtaisten ja organisaation asiakirjojen – kuten kuittien, takuiden, sopimusten ja kaiken muun säilytettävän aineiston – pitkäaikaiseen säilyttämiseen ja helppoon hakemiseen. Toisin kuin monimutkaiset DMS-ratkaisut, Papra panostaa yksinkertaisuuteen: lataa asiakirjat, merkitse ne tunnisteilla, hae niitä ja löydä ne uudelleen vuosienkin kuluttua.

Kun isännöit Papraa omalla VPS-palvelimellasi, asiakirjat ovat täysin sinun hallinnassasi ilman kolmansien osapuolten pääsyä, asiakirjakohtaisia maksuja tai tallennusrajoituksia, jotka ylittävät oman levytilasi. Sisäänrakennettu SQLite-tietokanta tarkoittaa, ettei infrastruktuurista aiheudu riippuvuuksia – tarvitset vain yhden kontin ja yhden levytilan.