Jopa 69 % alennus An Otter Wiki tuotteelle

Asenna Otter Wiki yhden napsautuksen asennuksena.

Minimalistinen itse isännöity wiki, jossa on Git-pohjainen sivuhistoria, Markdown-muokkaus ja käyttäjien pääsynhallinta yhdessä kontissa.

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KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

An Otter Wiki – mitä sillä voi rakentaa?

Otter Wiki on kevyt, itse ylläpidettävä wiki, joka tallentaa kaikki sivut Git-arkistoon ja käyttäjätiedot SQLiteen — erillistä tietokantapalvelua ei tarvita. Pythonilla puhtaalla Bootstrap-käyttöliittymällä kirjoitettu wiki tukee Markdown-muokkausta, tiedostoliitteitä ja täydellistä sivuhistoriaa, joka perustuu Git-kommitteihin.

Itse ylläpito VPS:lläsi pitää kaiken wikisisällön hallinnassasi, tarkkojen käyttöoikeussääntöjen avulla, jotka voivat rajoittaa lukemisen ja muokkaamisen vain rekisteröityneille tai järjestelmänvalvojan hyväksymille käyttäjille. Yhden kontainerin rakenne tarkoittaa, ettei mitään tarvitse varata nimetyä volyymia ja itse kontaineria lukuun ottamatta.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

An Otter Wiki – tärkeimmät ominaisuudet

Git-pohjainen historia

Jokainen sivun muokkaus on automaattisesti Git-kommitointi, mikä antaa sinulle täydellisen versiohistorian, jota voit selata, vertailla ja palauttaa verkkokäyttöliittymän kautta.

Markdown-muokkaus

Kirjoita ja muokkaa sivuja Markdownilla reaaliaikaisella esikatselueditorilla – ei minkäänlaista omistettua formaattia tai rikkaan tekstin lukitusta.

Käyttöoikeuksien hallinta

Luku-, kirjoitus- ja liitetiedosto-oikeudet määritetään itsenäisesti nimettömille vierailijoille, rekisteröityneille käyttäjille ja järjestelmänvalvojan hyväksymille käyttäjille.

Tiedostoliitteet

Lataa ja upota kuvia ja tiedostoja suoraan wikisivuille, jotka tallennetaan sivun sisällön rinnalle pysyvään data-asemaan.

Käyttäjähallinta

Sisäänrakennettu rekisteröinti valinnaisella sähköpostivahvistuksella ja järjestelmänvalvojan hyväksyntätyönkuluilla antaa täyden hallinnan siitä, kuka voi osallistua.

An Otter Wiki – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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