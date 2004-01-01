Otter Wiki on kevyt, itse ylläpidettävä wiki, joka tallentaa kaikki sivut Git-arkistoon ja käyttäjätiedot SQLiteen — erillistä tietokantapalvelua ei tarvita. Pythonilla puhtaalla Bootstrap-käyttöliittymällä kirjoitettu wiki tukee Markdown-muokkausta, tiedostoliitteitä ja täydellistä sivuhistoriaa, joka perustuu Git-kommitteihin.

Itse ylläpito VPS:lläsi pitää kaiken wikisisällön hallinnassasi, tarkkojen käyttöoikeussääntöjen avulla, jotka voivat rajoittaa lukemisen ja muokkaamisen vain rekisteröityneille tai järjestelmänvalvojan hyväksymille käyttäjille. Yhden kontainerin rakenne tarkoittaa, ettei mitään tarvitse varata nimetyä volyymia ja itse kontaineria lukuun ottamatta.