Asenna Otter Wiki yhden napsautuksen asennuksena.
Minimalistinen itse isännöity wiki, jossa on Git-pohjainen sivuhistoria, Markdown-muokkaus ja käyttäjien pääsynhallinta yhdessä kontissa.
An Otter Wiki – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
An Otter Wiki – mitä sillä voi rakentaa?
Otter Wiki on kevyt, itse ylläpidettävä wiki, joka tallentaa kaikki sivut Git-arkistoon ja käyttäjätiedot SQLiteen — erillistä tietokantapalvelua ei tarvita. Pythonilla puhtaalla Bootstrap-käyttöliittymällä kirjoitettu wiki tukee Markdown-muokkausta, tiedostoliitteitä ja täydellistä sivuhistoriaa, joka perustuu Git-kommitteihin.
Itse ylläpito VPS:lläsi pitää kaiken wikisisällön hallinnassasi, tarkkojen käyttöoikeussääntöjen avulla, jotka voivat rajoittaa lukemisen ja muokkaamisen vain rekisteröityneille tai järjestelmänvalvojan hyväksymille käyttäjille. Yhden kontainerin rakenne tarkoittaa, ettei mitään tarvitse varata nimetyä volyymia ja itse kontaineria lukuun ottamatta.
An Otter Wiki – tärkeimmät ominaisuudet
Git-pohjainen historia
Jokainen sivun muokkaus on automaattisesti Git-kommitointi, mikä antaa sinulle täydellisen versiohistorian, jota voit selata, vertailla ja palauttaa verkkokäyttöliittymän kautta.
Markdown-muokkaus
Kirjoita ja muokkaa sivuja Markdownilla reaaliaikaisella esikatselueditorilla – ei minkäänlaista omistettua formaattia tai rikkaan tekstin lukitusta.
Käyttöoikeuksien hallinta
Luku-, kirjoitus- ja liitetiedosto-oikeudet määritetään itsenäisesti nimettömille vierailijoille, rekisteröityneille käyttäjille ja järjestelmänvalvojan hyväksymille käyttäjille.
Tiedostoliitteet
Lataa ja upota kuvia ja tiedostoja suoraan wikisivuille, jotka tallennetaan sivun sisällön rinnalle pysyvään data-asemaan.
Käyttäjähallinta
Sisäänrakennettu rekisteröinti valinnaisella sähköpostivahvistuksella ja järjestelmänvalvojan hyväksyntätyönkuluilla antaa täyden hallinnan siitä, kuka voi osallistua.
An Otter Wiki – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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