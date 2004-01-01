Asenna WordPress yhdellä klikkauksella.
Maailman suosituin CMS, joka pyörittää yli 40 % kaikista verkkosivustoista, tuhansine teemoineen ja lisäosineen.
WordPress – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WordPress – mitä sillä voi rakentaa?
WordPress on maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä (CMS), joka pyörittää yli 40 % kaikista internetin verkkosivustoista. Se tarjoaa joustavan julkaisualustan blogeille, yritysten verkkosivustoille, portfolioille, verkkokaupoille ja muille — visuaalisen editorin, teemajärjestelmän ja kymmenien tuhansien lisäosien ekosysteemin avulla.
WordPressin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan sivustosi suorituskykyyn, turvallisuuteen ja dataan ilman kuukausittaisia alustamaksuja. Tämä malli sisältää MySQL:n luotettavaa tietokantatallennusta varten, ja esiasennetun Traefik-käänteisen välityspalvelimen kautta tapahtuva reititys varmistaa automaattisen HTTPS:n verkkotunnuksellesi heti ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien.
WordPress – tärkeimmät ominaisuudet
Massiivinen liitännäisekosteemi
Valitse yli 60 000 ilmaisesta ja premium-laajennuksesta lisätäksesi verkkokaupan, hakukoneoptimoinnin, lomakkeet, välimuistin ja minkä tahansa muun toiminnallisuuden.
Teemakirjasto
Valitse tuhansista ilmaisista ja kaupallisista teemoista muuttaaksesi välittömästi sivustosi ulkoasua koskematta koodiin.
Visuaalinen lohkoeditori
Rakenna sivuja Gutenbergin lohkoeditorilla käyttäen vedä ja pudota -asettelutyökaluja, jotka eivät vaadi koodaustaitoja.
Monisivustotuki
Hallinnoi WordPress-sivustoverkostoa yhdestä asennuksesta jakaen teemoja ja lisäosia kaikkien sivustojen kesken.
WooCommerce valmis
Asenna WooCommerce muuttaaksesi WordPressin täysin varustelluksi verkkokaupaksi tuotteineen, kassatoimintoineen ja maksutapoineen.
WordPress – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.